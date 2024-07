iPhone: ¿Para qué sirve el misterioso agujero junto a la cámara?

0 of 3 Desde que fueron lanzados en 2007, han sido la sensación en el mundo. Foto: Getty Images Foto: Getty Images/Propia

Millones de usuarios de smartphones en el mundo aman a iPhone.

Es, sin lugar a dudas, uno de los gadgets que ha marcado un antes y después en el mundo de la tecnología, así como de las telecomunicaciones. Y claro, también marcó una gran diferencia para su compañía creadora: Apple.

Pero este móvil tiene algunos secretos que contarnos, por ejemplo, ¿para qué sirve ese pequeño agujero que se encuentra entre la cámara y el flash, en la parte trasera?

Podemos encontrarlo en todos los modelos que salieron a la venta a partir del iPhone 5 y sí, muchos usuarios han cuestionado su función.

A decir verdad, no es ninguna ciencia lo que hace, aunque es algo imprescindible para el móvil, pero principalmente para el correcto funcionamiento de las llamadas y la comodidad de las personas.

Bueno, vayamos al punto. Así, a secas, el agujero sirve para mejorar el audio en las llamadas telefónicas.

Funciona como un micrófono más, pero es especial, pues elimina toda la estática y demás ruido que puede interferir con el audio de las llamadas entrantes o salientes.

De no ser por este pequeño hoyo, seguramente nuestro receptor del otro lado no nos entendería absolutamente nada de lo que decimos.

Así que ahora lo saben, puede parecer un motivo bastante sencillo y hasta sin importancia, pero no lo es.

Su función es, de hecho, bastante importante para la experiencia del usuario de iPhone.

Y no es el único, pues en total, iPhone cuenta con 3 micrófonos: el que todos conocemos en la parte de abajo, el trasero del que hablamos y otro “oculto” que nadie conoce y se encuentra junto al altavoz.

Pero, ¿por qué tanto micrófono?

No se preocupen, no son para que Apple los espíe mejor, sino para que su voz se escuche fuerte y clara cuando llaman y, además, para que puedan grabar audio estéreo en sus videos, vines, Snapchat, Facebook Live, Periscope… etc.

Como ven, Apple piensa en todo, o casi todo.