“Varias declaraciones que resumen la semana”

“Van a fracasar”. Eso dijo Brian A. Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, durante una entrevista en la radio el pasado martes. Se refería a los que siguen empeñados en impedir que el doctor Bernardo Arévalo tome posesión el 14 de enero, a quienes describió como “un grupito”. Es obvio que el alto funcionario del Departamento de Estado se encuentra al tanto de sus perversas intenciones. Y sabe perfectamente los nombres de aquellos que han conspirado, adentro y afuera del Estado, para intentar traerse abajo el proceso electoral. No se fue por las ramas el señor Nichols. También reafirmó que su país usará todas las herramientas disponibles para defender la democracia de Guatemala. Eso incluye, según mencionó, “sanciones sectoriales”. De eso prefirió no comentar a fondo, tal vez porque sabe que la imaginación es poderosa y que eso potencializa la advertencia. Considero erróneo tomar a la ligera la visita de este alto funcionario, o descalificarla bajo el gastado argumento de la salvaguardia de nuestra soberanía. Solo en California viven dos millones de guatemaltecos. A diario salen de aquí, hacia el Norte, infinidad de migrantes. Estados Unidos es nuestro más importante socio comercial. Y muchos de los que se rasgan las vestiduras invocando la Convención de Viena y hasta incurriendo en el ridículo de solicitarle al presidente Giammattei que lo declarara “non grato”, soñarían con darle la mano a Trump y en vez de decir odio pronuncian “hate”, y en lugar de contestar “muy bien” responden “OK”. Sí, en realidad son “un grupito”. Con mucho o con algo de poder. Eso cambia cada día, porque hay deserciones. Es un poder adentro y afuera del Estado. Para nadie es un secreto que no respetan los valores democráticos. Pero está claro también que el subsecretario Nichols ya predijo su futuro. “Van a fracasar”.

Salvo que ocurra algo extraordinario, para bien o para mal, esta incertidumbre que nos devasta continuará hasta enero. La amenaza de un exabrupto está latente. Los ataques contra la democracia persisten. El binomio electo y su equipo cercano resienten la embestida. La virulenta ofensiva ha logrado desgastarlos más de la cuenta. Confío en que, a medida que pasen las semanas, las condiciones serán cada vez más adversas para los golpistas. Pero inquieta esta calma rara de los días recientes. Algo traman. Algo harán. Y aunque soy optimista en cuanto a su creciente impopularidad, sumada al empoderamiento de una ciudadanía indignada, los que se oponen a respetar los resultados electorales podrían lanzarse al abismo, incluso poniendo en peligro la misma viabilidad del país. El ex aspirante presidencial Roberto Arzú lo dijo ayer frente al Ministerio Público: “Están preparando un golpe de Estado para la próxima semana”. Ojalá no se concrete semejante zarpazo. Veo difícil que se atrevan. Pero no hay que descartarlo. Lo afirmó con suma lucidez el ex canciller Fernando Andrade Díaz-Durán: “En Guatemala, lo absurdo puede volverse realidad”. Y eso, aunque seamos los más optimistas, siempre debemos tomarlo en cuenta.

“¿Por qué no se reunió con el presidente Giammattei?”, fue la pregunta formulada al subsecretario Brian A. Nichols. “Él no quiso”, respondió. Un ex canciller que escuchó las razones por las que el mandatario no lo recibió, aduciendo asuntos de jerarquía, me dijo esto: “Yo le pondría cero en diplomacia”. Nichols añadió que, de haber hablado con Giammattei, le habría dicho que “tiene una gran oportunidad de comportarse como un estadista”. Se refería, por supuesto, a que facilite la transmisión del poder. Que no la sabotee. Que no la detenga. Pésimo que en Guatemala se tengan estas dudas. Quedan muy mal los responsables de estas maniobras tan bajas. La historia no será amable con ellos. ¿Les importa? No creo. No, por ahora.

Importante lo dicho por el magistrado constitucional Roberto Molina Barreto durante la entrevista de ayer por la mañana: “No hay peligro, en absoluto, de que se anule el proceso electoral y no veo nada que impida la transición de gobierno”. Le tomo la palabra. Sin embargo, todavía queda camino por recorrer. Posiblemente arduo. El MP y sus aliados disponen de varias municiones para seguir atacando nuestra democracia. Pero, frente a eso, recuerdo lo dicho por el ex embajador de Estados Unidos Stephen McFarland en relación con la visita del subsecretario Nichols. “Habrá mensajes públicos y privados”. Los que emitió en privado, quién sabe cómo fueron. Pero los que dio públicamente no dejaron duda. Me quedo con este: “Tenemos relaciones de familia con Guatemala y destaco la enorme valentía de los guatemaltecos (…) que arriesgan su vida y su libertad para defender la democracia”.

