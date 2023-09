“La importancia de los datos para mejorar la seguridad ciudadana”

"Es necesario lograr un país más seguro y un entorno en el que la población pueda desenvolverse con tranquilidad y confianza."

Recientemente, una amiga me comentó que una empresa internacional aconsejó a sus ejecutivos evitar ciertas zonas residenciales en la ciudad de Guatemala por motivos de seguridad. Además, se han compartido videos y fotos en redes sociales que muestran incidentes locales, lo cual ha alarmado a algunas personas, aumentando la percepción de inseguridad.

Para asegurar la integridad física de las personas y la protección de sus bienes, es importante que las instituciones del sector de seguridad y justicia basen sus decisiones en información precisa y oportuna. Desde la fase de diseño hasta la ejecución de las intervenciones es fundamental para el éxito y la efectividad de las medidas implementadas.

Actualmente, los sistemas de información utilizados por las instituciones del sector de seguridad y justicia se basan principalmente en delitos reportados o descubiertos en el acto (incluyendo la cantidad de necropsias realizadas en casos de homicidios). Sin embargo, es fundamental conocer los delitos no denunciados -llamada también como la cifra gris- y la percepción de seguridad que la población tiene para enriquecer el diseño y la evaluación de intervenciones y políticas públicas. Esta información puede ser recopilada por medio de encuestas de victimización.

Una encuesta de victimización es un tipo específico de encuesta diseñada para obtener información sobre la victimización de individuos u hogares en relación con delitos y actos delictivos. Se enfoca en recopilar detalles sobre las experiencias de las personas como víctimas de delitos, incluyendo el tipo de delito, las circunstancias y la respuesta posterior a la victimización (como la denuncia ante las autoridades). Después de la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública y Victimización (Enpevi) de 2018, no se volvió a levantar otra en Guatemala.

Sin embargo, para obtener datos, se puede utilizar encuestas que no se centran exclusivamente en recabar información sobre delitos y victimización, si no incluye un conjunto más amplio de temas. Desde 2009, la Universidad Francisco Marroquín ha llevado a cabo anualmente una encuesta en Guatemala (el proyecto Monitor Global de Emprendimiento -GEM-) que abarca una muestra de alrededor de tres mil adultos (de 18 a 64 años) en las áreas urbanas de los 22 departamentos del país. Aunque el enfoque principal del estudio es perfilar a emprendedores y sus negocios, desde 2016 se ha incluido una sección que aborda preguntas sobre seguridad ciudadana, adaptadas de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Dada la falta de encuestas periódicas de victimización en el país, estas mediciones aproximadas resultan valiosas por su carácter regular y la rigurosidad técnica en su implementación.

Recientemente, el CIEN presentó un análisis de la encuesta de 2023 y los resultados de los últimos años. El estudio muestra que durante la pandemia del Covid-19 la seguridad ciudadana mejoró, esto debido a que el gobierno implementó restricciones de movilidad entre 2020 y 2021, lo que causó una marcada disminución en la victimización, especialmente la tasa de homicidios, que alcanzó mínimos históricos -una tasa de 15.3 por cien mil habitantes-.

A medida que se fueron levantando las restricciones, se observó un incremento tanto en la tasa de homicidios como en las denuncias de delitos. Se destaca que la proporción de personas que fueron víctimas de al menos un delito en 2023 es similar a la registrada un año previo a la pandemia. La tasa de victimización en 2023 (17.7%) volvió a los niveles previos a la pandemia de 2019 (17.5%); aunque la cantidad y tasa de homicidios sigue con una tendencia a la baja -una tasa de 21.5 a una posible de 16.3 este año-.

A pesar de que el robo y asalto continúan siendo los delitos más comunes, la estafa, el vandalismo y la extorsión han ganado una mayor proporción dentro del total de delitos. Comparando los delitos de 2023 con los de 2019, se aprecia una disminución en la ocurrencia de los delitos de robo y asalto (-10.3%), mientras que aumentaron los delitos de estafa (5.3%), vandalismo (4.5%) y extorsión (4.3%).

Una observación importante es a lo largo del tiempo que seis de cada 10 personas que fueron víctimas no denunciaron. Los que denuncian, la mayoría acude a la Policía Nacional Civil (PNC). Comparando 2019 con 2023, la PNC continúa siendo la institución donde se presentan la mayoría de las denuncias (48.1%). Sin embargo, en ese período, la participación del Ministerio Público creció un 6.1%, ubicándose en un 40.7%. En cuanto a las razones para no denunciar, destaca un aumento en la desconfianza hacia las autoridades, que pasó de un 12.2% en 2019 a un 19.6% en 2023; una quinta parte cree que no servirá de nada y un 17.4%, por temor a represalias.

El CIEN recomienda que para mejorar la seguridad ciudadana y la colaboración entre la comunidad y las autoridades en la lucha contra la violencia y la delincuencia es importante realizar las encuestas de victimización regularmente, implementar medidas específicas basadas en datos y evidencias, comunicar los avances en desempeño institucional y fomentar de la confianza en las instituciones de seguridad para impulsar la denuncia de los delitos.

Esto se logra con acciones estratégicas basadas en evidencia e información que en parte se generan por medio de encuestas de victimización. ¿Ha sido víctima de algún delito en los últimos seis meses? ¿Se siente seguro en su hogar? ¿Percibe que hay más o menos seguridad en el país?

