“¿Listo para votar?”

El domingo 25 de junio se celebrarán cinco elecciones generales en Guatemala: 1) presidente y vicepresidente, 2) diputados por el listado nacional, 3) diputados de distrito, 4) alcaldes y miembros de consejos municipales y 5) diputados al Parlacen. Este es un proceso que ha tenido luces y sombras, pero que apunta a que el próximo domingo los guatemaltecos iremos a votar y que en general se llevará con éxito.

¿Ya sabe por quiénes votar? Usted tiene pocos días para decidir. Si aún tiene dudas, busque en las redes sociales entrevistas, artículos y listados de los diputados; o pregunte a expertos o amigos al respecto. Definitivamente, buscamos políticos capaces, honestos y comprometidos con el desarrollo del país. Su participación es clave para fortalecer la democracia y no dejar a otros que decidan por usted. Es importante que tenga a mano su DPI y estar empadronado. Busque con tiempo en cuál centro le toca votar en este sitio https://dondevotas2023.tse.org.gt/. Los tres mil 482 centros estarán abiertos de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Planifique con su familia, voten y luego pueden almorzar, disfrutar y esperar los resultados. Por ser tantos candidatos y cinco papeletas, hay que ser paciente, ya que el escrutinio llevará su tiempo y no se tendrán datos inmediatos.

Es de recordar que la primera ley que se publicó después de la Constitución de 1985 fue la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), la cual establece las reglas y procedimientos para la organización de elecciones y la participación de los partidos políticos en el sistema democrático del país. Esta ha sufrido muchos cambios, por lo que es imperante, luego de que terminen las elecciones, de que sea revisada y mejorada por personas con criterio, capacidad y visión -sin cambiar al modelo original-.

La LEPP, además de definir los requisitos y procedimientos para la formación y el reconocimiento legal de los partidos políticos, también regula la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales. También indica que las elecciones deben ser organizadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), establece los requisitos para ser candidato, los procedimientos para el registro de electores (padrón electoral) y la logística para la votación.

La logística de una elección es compleja, debido a que es un evento que involucra a muchas personas y debe celebrarse en un solo día con eficiencia y previniendo posibles retos para que todo concluya lo mejor posible. Como me decía un amigo, “es como una boda (…) tienes que tener todo listo para un momento muy especial que dura poco, los novios deben estar presentes, hay que atender a los invitados, lograr que la ceremonia sea muy especial y la fiesta sea inolvidable”.

Don Arturo Herbruger Asturias junto con ingenieros, politólogos y juristas tuvieron la visión de diseñar un sistema de mucha participación y no dejar en manos de solo funcionarios y políticos un proceso tan importante como las elecciones, por lo que involucra a tres grupos: 1) el equipo del TSE, 2) los partidos políticos con sus fiscales y 3) los ciudadanos por medio de las Juntas Electorales -que en cascada y de forma descentralizada van conformando una cadena de voluntarios para la celebración de las elecciones-.

El TSE nombra las Juntas Departamentales, la del Distrito Central y la Junta del Voto en el Extranjero. Estas se integran por cinco ciudadanos voluntarios y un equipo, y su papel es crucial en el proceso electoral. Son responsables de organizar y supervisar las Juntas Municipales, que también las conforman voluntarios. Luego se nombran a las Juntas Receptoras de Votos (JRV), formadas por cinco ciudadanos, quienes son los encargados de administrar las mesas de votación el día de las elecciones y sirven a la patria con mucho patriotismo.

Las Juntas Departamentales juegan un papel de coordinación, supervisión y control. Previo, coordinan con el TSE la entrega de los útiles, enceres y papeletas como del mobiliario. Se aseguran de que los centros de votación funcionen adecuadamente, verifican el cumplimiento de los procedimientos electorales y están atentos a cualquier irregularidad que pueda surgir durante el día de las elecciones. Su objetivo primordial es asegurar que todos los ciudadanos puedan votar sin obstáculos.

Una vez que el proceso de votación ha concluido, las Juntas Departamentales reciben y escrutan los votos emitidos en su departamento de la siguiente forma: El primer conteo de votos se hace de manera meticulosa y transparente por cada JRV (o mesa electoral), donde participan los fiscales de los partidos políticos. Al terminar, se firma un acta (No. 4) por elección -cinco- y se comparten copias con los fiscales e informática del TSE. Estas actas se trasladan a la Junta Municipal, la cual consolida los resultados electorales de su comunidad en dos actas (No. 6 y No. 7), para luego trasladar el resultado a las departamentales, las que, después de un proceso de revisión con los fiscales, emiten un acta con los resultados finales (acta No. 8) y son entregados formalmente al TSE.

Por esto, es importante que el conteo de votos por parte de las juntas también sea usando la tecnología. En los últimos días se pudo observar que muchos de los fiscales de los partidos políticos no comprenden el trabajo de las juntas al solicitar al TSE que anule los contratos del servicio de conteo de votos de las dos juntas del departamento de Guatemala. Este departamento aporta aproximadamente una cuarta parte de los votos y debe procesar datos de cinco mil 336 JRV, que generan 26 mil 680 actas No.4. Se espera todo el apoyo del TSE a las juntas, así como de los secretarios de los partidos políticos. También es de aclarar que el tribunal adquirió un software para transmitir resultados preliminares (TREP), pero a las juntas le toca su propio conteo y verificación, ya que el artículo 177, inciso c) de la LEPP menciona que son las Juntas Departamentales las que tienen la última palabra.

No subestime el poder que usted tiene como votante. Su elección puede marcar la diferencia en el desarrollo del país y la lucha contra la corrupción. Lo invito a levantarse temprano, dirigirse con orgullo a su centro de votación y hacer valer su derecho. ¡Contagie a otros a unirse a este acto de ciudadanía y ser parte de un mejor futuro para Guatemala!

