“¿Cómo elegir a mis diputados?”

"El número de diputados, la forma de elegirlos, el transfuguismo y las funciones asignadas a los diputados del listado nacional y otros asuntos requieren una discusión a futuro."

Muchos en Guatemala están ansiosos por no saber por quién votar para presidente y vicepresidente en las próximas elecciones. Sin embargo, pocos le ponen atención que el 25 de junio estaremos también eligiendo a los 160 diputados del Congreso de la República -32 por el listado nacional (papeleta verde) y 128 de los distintos distritos electorales (papeleta celeste)-.

Algunos se preguntan por qué dos papeletas y resulta que inicialmente, cuando se hizo la Constitución de 1985, se pensó que era importante que el presidente electo tuviera una “élite política y dirigente” en el Congreso, razón por la que en la ley electoral de aquel entonces quedó que a los diputados del listado nacional se elegirían con base en el porcentaje de votos que tuvieran los candidatos a presidentes y vicepresidentes. Se visualizaba que los integrantes del listado nacional fueran los eruditos, expertos y pensantes, que no requerían hacer campaña por distrito. “Era una especie de senado”, me comentó uno de los constituyentes. Sin embargo, años después la ley electoral fue cambiada y ahora son dos papeletas. Prácticamente, no hay mucha diferencia entre unos y otros diputados.

Es deplorable la percepción que los guatemaltecos tienen del Congreso. Según una encuesta realizada recientemente por un medio escrito a inicios de mayo del presente año, solo un 9% de la población aprueba el trabajo del Congreso, siendo la institución con menor porcentaje de aprobación en el país, de 10 instituciones evaluadas. El desafío es el poder que tiene y prácticamente no tiene controles.

Si bien existen organizaciones, como la Alianza por un Congreso Eficiente, que hacen un intento de evaluar el desempeño del Congreso según su ley orgánica para evaluar el desempeño de cada diputado, así como su bloque legislativo, su participación en comisiones de trabajo o junta directiva, se requiere de algo mucho más sofisticado y el apoyo decidido de un parlamento que desee ser más transparente y eficiente.

Esto es importante porque, según un estudio presentado la semana pasada por Congreso Eficiente, de los 160 diputados actuales, 124 buscan la reelección -60 pretenden reelegirse por el mismo partido por el que fueron electos en 2019 y 64 desean reelegirse por otro partido-, cien candidatos no cambian de distrito y 24 sí cambian de distrito: 12 por lista nacional, 15 que cambian de partido y de distrito y nueve que cambian de distrito sin cambiar de partido. También se encontró que tan solo 20 de los 160 diputados actuales no se postulan a cargos de elección popular, ya que 16 se postulan a: alcaldías (7), presidencia (5) y Parlacen (4).

Debido a la falta de información sistematizada del actuar de cada congresista y dado que no hay “términos de referencia” para evaluarlos, es difícil calificar a un diputado de bueno o malo. Es de recordar que su labor es de representar, legislar y fiscalizar. ¿Cómo valuar si representa a sus votantes cuando se vota por dos listas cerradas y no directamente por “mi representante”? ¿Puedo conocer fácilmente el tipo de iniciativas que impulsó y las leyes que apoyó en el pleno? ¿Cómo fue su participación en las Comisiones de Trabajo? ¿Ejerció la fiscalización con responsabilidad y logró mejorar el desempeño de otras instituciones? Muy difícil obtener datos cuantitativos y cualitativos.

Lo que sí pudo evaluar Congreso Eficiente fue la asistencia de los diputados al pleno durante esta legislatura: Solo 24 de los 160 diputados asistieron a nueve de cada 10 sesiones o más (90% de asistencia) en los años 2020-2022 y 17 diputados asistieron a seis o menos (menos del 60% de asistencia). El promedio de asistencia de los diputados de tres bloques legislativos fue menor a 75% y la asistencia de los diputados de los distritos de Santa Rosa, Sacatepéquez y Petén fue de menos del 70%. De los 11 diputados con menor asistencia, cinco representan al listado nacional, cinco buscan la reelección, uno es candidato al Parlacen y uno es candidato a alcalde. Esta información por diputado la puede encontrar en https://rb.gy/w4wym.

También se elaboró una propuesta de perfil de diputado idóneo, donde se mencionan los requerimientos legales para ser diputado en Guatemala, así como requisitos que debería reunir un candidato: formación académica y aspectos profesionales, como poseer conocimientos sobre las ramas del derecho, política, administración pública y/o economía; aspectos éticos, como carecer de sanciones y demostrar honradez y valores a nivel personal; proyección humana, si ha participado en actividades a favor de su comunidad; ausencia de procesos penales; si es contratista del Estado; sus competencias conductuales; y otros datos relevantes, como hallazgos de la Contraloría o reconocimientos.

Decidir por quién votar para diputado con base en un criterio informado es una tarea compleja y tediosa para la población, ya que requiere tiempo y esfuerzo para documentarse. La población no suele comprender la diferencia entre los dos listados de diputados (nacional y distrital) y a nivel distrital muchos candidatos hacen promesas que no tienen relación con el Congreso. Esto también genera confusión en la población del rol de un diputado. Además, la elección no es directa, sino por las listas cerradas propuestas por los partidos políticos, lo cual hace más complejo el decidir por quién votar.

En Congreso Eficiente se ha creado también una aplicación para que usted pueda buscar los nombres de los diputados por partido, listado en el que están inscritos y cuál posición ocupan (www.congresoeficiente.gt). Es de recordar que son 28 partidos los que participan, razón por la cual se requiere un voto informado. Aún tiene tres semanas para decidir por cuál lista votar y definitivamente es importante que se tome el tiempo para informarse. Si tiene dudas, pregunte a personas que usted conoce que tienen experiencia y criterio político, háblelo con su familia, amigos o compañeros de estudio o trabajo, y busque información en las redes. Los medios de comunicación han realizado una excelente labor entrevistando a muchos candidatos.

A manera de conclusión, el número de diputados, la forma de elegirlos, el transfuguismo y las funciones asignadas a los diputados del listado nacional y otros asuntos requieren una discusión a futuro. Es crucial contar con una metodología para dialogar, con respaldo de análisis de los sistemas políticos de otros países, teniendo información sobre el desarrollo de los últimos procesos electorales en el país, con el fin de realizar las reformas necesarias a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El involucramiento de partidos políticos, sociedad civil y expertos es necesario. ¿Qué opina del Congreso? ¿Cómo mejorar su desempeño? ¿Es posible una rendición de cuentas por diputado? ¿Ya sabe por quiénes votar?

