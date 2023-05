A mi general José Luis Quilo Ayuso

Publicidad

in memoriam

Pocas veces en la vida conoce uno a un gigante gentil y humilde y a un líder natural con las características de Quilo Ayuso. Fue hace unos 15 años, si la memoria no me falla, que un Señorón se me acercó en alguna protesta, ya no me acuerdo si contra el falso genocidio y esa farsa corrupta de oenegés, o contra la CICIG o Minugua, ya no me acuerdo exactamente, pero un general retirado se me acercó y me felicitó por mis columnas de opinión y mis programas de radio y recuerdo haber pensado, es un caballero muy humilde.

Luego lo vi defendiendo a sus compañeros de armas, ilegal y vilmente perseguidos por un sistema de justicia, casi tomado al cien por ciento por la guerrilla asesina y secuestradora, a la que combatió como kaibil y oficial de combate desde 1966 CASI AL MISMÍSIMO INICIO DE LA GUERRA DE GUERRILLAS EN 1962!!!

El General Quilo, Pepe Quilo como le decían sus amigos, entre los cuales quisiera creer, tuve el honor de contarme, fue un General de División y un Jefe del Estado Mayor de la Defensa, en ópoca de guerra en el siglo XX guatemalteco.

Fue miembro de una gloriosa generación de hombres chapines y patriotas que fundó con su esfuerzo la escuela Kaibil de fuerzas especiales de combate en jungla, de lo mejor de la América Latina y el mundo, y tuvo una brillante carrera militar de más de 33 años, hasta llegar a las más altas esferas del poder militar de la República.

A esa generación la guerrilla derrotada, asesina y secuestradora la llamó, junto con la fafa, la “línea dura del Ejército” ¡Nunca mejor dicho!

Eso fueron, mi general Quilo y su generación! una línea dura que salvó a la República de convertirnos en Cuba. Antes de Cuba comunista en la terrible amenaza que Tucios Lima, Yon Sosa y el criminal de César Montes se volvieron con las FAR y el PGT, las dos primeras organizaciones terroristas de la fracasada URNG.

Otra vez, estaba yo y mi mujer en una boda y mi General Quilo tuvo la amabilidad de levantarse de su mesa y cruzar el salón para irme a saludar y felicitarme por mis programas de radio contra el genocidio (la farsa más detestable de la fafa nacional y la izquierda fracasada y guerrillera guatemalteca).

Luego al pasar los años tuvimos que enfrentar a la CICIG (otra aberración de la guerrilla de Eddy Stein y Edgar Gutiérrez y la ONU y el G-13 en Guatemala) y mi general Quilo siempre estuvo al frente para liderar la batalla mediática y cívica desde Avemilgua y en apoyo a la liga propatria, Guatemala Inmortal y la FTC y luego así juré no solo contra CICIG sino contra la farsa del genocidio que duraron ambas al menos dos décadas.

Cuando me invitaba al AVEMILGUA mi general Quilo siempre iba yo con mucho gusto. Sabía yo que al ir iría a oírlo motivar a su audiencia y repetir y reafirmar su discurso y sus creencias optimistas sobre Guatemala y la lucha por la libertad. Muchas veces necesité oír esas palabras de fe en Guatemala.

Luego lo invitábamos a apoyar nuestras diversas causas, que a luchar contra la CICIG en la zona 14, que ir frente la CSJ a protestar contra los juicios injustos contra militares veteranos, que ir al TSE a luchar contra el fraude en 2019, que ir frente a la CC a pelear contra la corrupción de Gloria Porras y la UNE y Sandra Torres en esa corte. Siempre y en todo momento mi general Quilo estuvo siempre allí, siempre presente, siempre hasta adelante.

Esa disposición a luchar, a seguir luchando aun cuando todo parecía perdido y la patria arrebatada por esa mafia corrupta de oenegés y embajadas abusivas y arrogantes que por décadas nos han asediado, siempre luchó, ¡siempre fue patriota! ¡siempre listo para la batalla!

A ese hombre, militar de carrera, combatiente tenaz, empresario cafetalero, abuelo, padre, hermano, tío, hijo, a ese buen hombre y militar de honor, a mi General hoy lo encomio y lo honro con este pequeño epitafio que con todo mi respeto y admiración escribo hoy 10 de mayo del 2023, día de su sepelio y nuestra tristeza y agradecimiento por una vida dedicada a la Patria, la familia y sus compañeros de armas veteranos militares a los que nunca abandonó.

Descanse en paz mi General, una patria agradecida lo llora y lo recuerda🇬🇹🇬🇹🇬🇹🙏🕯️💪🗽✝️

