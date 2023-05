“Oferta electoral empleo”

“Lo que se desea es que los guatemaltecos desarrollen su potencial, tengan ingresos suficientes y luego cuenten con una pensión digna".

La mejor política social es crear empleos. Durante el ciclo de vida de una persona, la nutrición y salud, la educación, y la seguridad son fundamentales, así como la infraestructura y el Estado de derecho son cruciales para generar empleos. Lo que se desea es que los guatemaltecos desarrollen su potencial, tengan ingresos suficientes y luego cuenten con una pensión digna.

Durante el ejercicio ciudadano nominado “Escuchemos Guate” realizado en todo el país con jóvenes, lo que expresaron como prioritario fue la generación de empleo, apoyar programas de emprendimiento y eliminar la burocracia, acompañado de salud, educación e infraestructura.

Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 2022), la población económicamente activa (PEA) es de 7.4 millones (63.0%) y la población ocupada (PO) es de 7.2 millones -PO se refiere a personas de 15 años o más que en la semana de referencia de la encuesta hayan realizado, durante una hora o un día, alguna actividad económica, trabajando en el período de referencia por un sueldo o salario en metálico o especie o ausentes temporalmente de su trabajo sin interrumpir su vínculo laboral-. Las tres actividades predominantes en la PO son el comercio y la agricultura con un 27.1% respectivamente, seguido de la industria manufacturera con un 14.5%. Las categorías ocupacionales que resaltan son: el empleado privado (32.1%), el trabajador por cuenta propia no agrícola (23.5%), el jornalero o peón (13.8%), por cuenta propia agrícola (9.2%), el trabajador no remunerado (6.5%) y el empleado de gobierno (6.1%). La categoría ocupacional menos común es el patrón agrícola con un 1.7%.

La encuesta señala que el 71.1% de la población ocupada se encuentra en el sector informal. Adicionalmente los ingresos son bajos. El promedio de ingreso laboral mensual en 2022 fue de Q2,850 -promedio para hombres Q3,143 y el de mujeres Q2,335-. La actividad económica con mayores ingresos promedio es la administración pública con Q4,592, luego comunicaciones con Q4,508, seguida de financieras y seguros con Q4,492.

Ahora bien, ¿cómo logramos más y mejores empleos? La pandemia del Covid-19 aceleró el proceso de reconfiguración del comercio mundial, abriendo nuevas oportunidades para Guatemala. Sin embargo, las compañías multinacionales no solo tienen interés de relocalizar sus principales actividades productivas hacia destinos cercanos al mercado de Estados Unidos, sino de abastecerse a nivel regional de manera confiable y competitiva de insumos críticos para la producción. El CIEN afirma que la sofisticación productiva debe ser un elemento esencial de la estrategia de aprovechamiento de las nuevas condiciones mundiales. El país tiene un alto potencial para convertirse en el centro logístico, de acopio y de distribución de las exportaciones e importaciones del Triángulo Norte.

Lamentablemente, el hecho de contar con bastante mano de obra y estar cercanos al mercado norteamericano no será suficiente para garantizar el éxito. El doctor Hugo Maul, presidente de CIEN, afirma que “la cercanía, la posibilidad de interconexión terrestre y el acceso por ambos océanos a este mercado otorga a Guatemala una gran oportunidad. Si bien, la cercanía no sirve de mucho si no se transforma en velocidad de respuesta y el transporte de mercancías es lento, caro y poco confiable; las operaciones portuarias ineficientes, costosas y tardadas; los procesos aduanales engorrosos y discrecionales. La abundancia relativa de mano de obra tampoco ayuda de mucho si los trabajadores no cuentan con las competencias mínimas para el tipo de actividades productivas que podrían relocalizarse en Guatemala, si el costo de la mano de obra no es competitivo y si no existe flexibilidad laboral suficiente para hacer frente a los cambios que experimenta el mundo”.

La oferta exportable de Guatemala se concentra en productos de baja complejidad económica. Se sigue dependiendo fuertemente de las exportaciones de productos agrícolas y de manufacturas y servicios de baja complejidad económica como el vestuario y textiles y servicios -en su mayoría de Externalización de Procesos de Negocios (BPO en inglés)-.

CIEN resalta que las exportaciones de productos de bajo y alto grado de complejidad económica van dirigidas al mercado mundial y las de mediano grado hacia la región centroamericana. Guatemala debe ampliar y mejorar su participación en las cadenas con mayor potencial pro-desarrollo. Es decir, prometedoras para generar empleo, hacer crecer las exportaciones, orientadas hacia el mercado global y hacer innovaciones. Los principales productos de exportación actualmente pertenecen a las cadenas globales de valor intensivas en el uso de mano de obra o recursos naturales y en menor medida en cadenas innovadoras globales (maquinaria y electrónicos). Para acelerar la posibilidad de desarrollo de estas cadenas se requiere superar los rezagos en materia de innovación e infraestructura productiva que sufre el aparato productivo en general.

El estudio “Ruta para la Dignidad Humana 2024-2028” de CIEN recomienda que las iniciativas públicas en materia de innovación deben ser evaluadas y rediseñadas para que sean más efectivas. En el mediano plazo, la construcción, operación y regulación de la infraestructura productiva debe ser un tema prioritario de cara a las necesidades del país y el liderazgo regional que debe jugar Guatemala. En el largo plazo, la legislación laboral debe ofrecer condiciones laborales más competitivas y flexibles para aprovechar al máximo las oportunidades de empleo que ofrece el nuevo entorno internacional. Debe mantenerse un costo unitario de la mano de obra congruente con la abundancia relativa de mano de obra no calificada y la productividad actual de los trabajadores es de vital importancia para competir con países vecinos y otras regiones. ¿Tiene un buen empleo? ¿Cómo logramos empleos masivos de calidad para la juventud? ¿Cuál binomio tiene una buena propuesta para generar empleo?

