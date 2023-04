“MINIATURAS XII”

"Hoy, antes que conocimiento del Estado y capacidad de discurso, los políticos necesitan mover bien la cintura. Saberse bien los pasos de las canciones gruperas."

1. BAILANDO SE DESENTIENDE LA GENTE

Es la hora, es la hora. Es la hora de bailar. La campaña es una cumbia. Una cumbia sin hablar. Hoy, antes que conocimiento del Estado y capacidad de discurso, los políticos necesitan mover bien la cintura. Saberse bien los pasos de las canciones gruperas. Y tienen en TikTok la gran plataforma para llegarle a las masas, sin siquiera recorrer un kilómetro. Cambiaron los tiempos. O, para ser exacto, cambiaron las maneras de comunicarse con la gente. Las maneras de engañarla. Lo que no cambian son los problemas. Los rezagos. Los retrocesos. Y, en general, es pobre el nivel de materia gris entre los candidatos. Milagro sería que las excepciones a esa regla llegaran hasta la segunda vuelta. Entre aspirantes a alcaldes y a diputados, la tónica es la misma. Muchos bailes. Muchas canciones gruperas. Muchos cinismos disfrazados de franqueza. Mucha mediocridad con vocación de saqueo. Muchos egos insufribles. Y todo, al alcance de un clic en ese teléfono inteligente que nos vuelve tan tontos. Asistimos como borregos al circo de los farsantes. De los sin gracia. De los verdugos. No quiero imaginar qué habría hecho un Goebbels con las redes sociales. En realidad, no necesito imaginarlo. Lo estoy viendo. Lo veo venir. Ya está aquí.

2. EL MALO DE LA PELÍCULA

Ese personaje existe. Y uno lo encuentra inevitablemente en la vida real. Es el oscuro de la trama. El asesino. El torturador. El tirano. El depredador.

Sus cuentos de hadas son de brujas. Sus besos de príncipe son de sapo. Sus mil y una noches son una y mil pesadillas. Y eso ya es decir.

Nadie se va de aquí sin pagar lo que ha hecho. Pero, incluso así, no es consuelo que un violador en serie sea castigado con su castración. Porque su daño ya está consumado. Cuando la justicia es venganza deja de ser justicia. No hay vidas de repuesto. Solo nos queda la terapia, cuando podemos pagarla. O la resiliencia. Acaso también nos quede trabajar para prevenir el mal. Y evitar la impunidad es uno de los caminos. No el único. Asimismo, convendría rechazar la hipocresía. Dejar de aplaudir esos púlpitos que hoy imitan los escenarios de reguetón. Los más malos son los que juegan a más buenos. Los que se somatan el pecho. Los que reparten bendiciones y prosperidad por aquí y por allá. Los que publicitan su beneficencia. Los que cobran millones por embaucar ovejas endeudadas, con un vodevil que dice basarse en las sagradas escrituras.

El trajín cotidiano y la malformación espiritual convierten en infames a muchos que pudieron no serlo. Los amolda al sistema. Y así se pierden. Cuesta no volverse un malo de la película cuando, en la trama, solo los malos sobreviven. Es urgente cambiar el libreto de la vida. Únicamente los verdaderamente buenos pueden reescribir la historia. No queda mucho tiempo para evitar el colapso del mundo. Dios lo sabe. Dios lo muestra. No sé si podrá evitarlo. No sé si su divina misericordia alcanzará para domar a tanta bestia infernal. Le pido a Dios por Dios. Y en Dios confío.

3. LA NOTA PESIMISTA DEL DÍA

Se rebalsan de migrantes los caminos. Los ríos presencian tragedias en sus fronteras. Se contaminan las buenas intenciones que pretenden empedrar el camino hacia el infierno. Al cielo, ni mencionarlo. Se inunda de fuego el mar y se hunde en sí mismo. Los pueblos veneran a los maestros del sacrilegio; a los fariseos de la desvergüenza. Los santos lloran aunque les sobre el tiempo. Se desbarrancan las ideas y nadie se percata del abismo humano. Estamos demasiado ocupados en consumir los desechos de la tecnología y en desinformarnos por deporte.

Queda claro que no existe un titular dominante. Son apenas las noticias del día. Ningún hecho sobresaliente o fundacional. Lo pesimista es que nada avanza. Y si avanza es para peor. El escenario que empeora por el dominante peor que nos rige. Mandan los peores de los peores. Esos peores que son los mejores en su liga. ¿Cuál es el reporte? Sin novedad en el frente.

