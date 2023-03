“Uruguay, un país libre ejemplar”

"¿Qué podemos imitar de Uruguay? ¿Cómo lograr su madurez política y meritocracia en el sector público? ¿Cuáles pasos debemos dar para la trasformación de Guatemala?"

Recientemente, tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Montevideo por temas de trabajo y luego asistí a un seminario latinoamericano de la Fundación Atlas para la Libertad, con el lema “juntos” en Punta del Este.

Realmente, quedé muy bien impresionada de Uruguay. Siempre se hablaba de él como un ejemplo, pero no había tenido la oportunidad de visitarlo, disfrutar de su territorio y hablar con la gente. Uruguay es un país más grande que Guatemala (176,215 km²), pero tiene una población mucho más pequeña, tan solo 3.5 millones de habitantes.

Es un país que tiene uno de los índices de desarrollo más altos en el mundo. El valor del Índice de Desarrollo Humano de Uruguay para 2021 lo ubica en la categoría de países con muy alto desarrollo humano y lo posiciona en el puesto 58 de 191 países. De acuerdo con “The Economist”, Uruguay se destaca por su nivel de democracia. El país aumentó su puntuación, de 2021 a 2022, de 8.85 a 8.91, pasando del puesto 13 al 11 y reforzando su posición como nación líder en democracia en el mundo, consolidando su posición de liderazgo en la región y del mundo en comparación con 165 Estados independientes.

El desarrollo digital de Uruguay se ha ganado el reconocimiento de los países líderes en avance digital a nivel mundial desde el año 2021. “Uruguay Digital” está incluida en las Naciones Digitales y ha sido el primer país latinoamericano en ocupar un espacio de decisión global en cuanto al desarrollo de las sociedades digitales. El índice de Gobierno Digital de las Naciones Unidas permite medir el nivel de desarrollo de los 193 países miembros, incluyendo dimensiones relacionadas con infraestructura tecnológica, servicios en línea disponibles y capacidad de las personas para poder aprovechar esos recursos; Uruguay ocupa el puesto 35.

Respecto a su economía, el año pasado tuvo un crecimiento económico de casi 5%. Sin embargo, sufrió una gran sequía que afectará sin duda su crecimiento este año. “Bloomberg” afirma que Uruguay crecerá un 2% este año y su inflación estará por el 7%. Las principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura, algo de industria y también la actividad turística y minera.

Es de recordar que Uruguay manejó muy bien la pandemia. Según el IMF, “lo más sorprendente es que Uruguay logró muy buenos resultados sin recurrir al confinamiento obligatorio, aunque sea el país de Latinoamérica con la mayor proporción de personas mayores de 65 años, el grupo etario de mayor riesgo”. El informe señala que “la celeridad de las medidas adoptadas, el asesoramiento científico para la toma de decisiones y el uso de tecnologías innovadoras fueron las tres características centrales en el caso uruguayo. El país comenzó de forma temprana a realizar pruebas a gran escala y creó sus propias pruebas de diagnóstico y tecnologías de trazabilidad de contagios. A través del seguimiento comunitario en las zonas de brote de la infección, se facilitó la detección precoz de la propagación del virus y el aislamiento”.

Lo más interesante de las reuniones con los funcionarios públicos fue el conocimiento de su estructura de Gobierno y de su sistema político. El gobierno se basa en principios de meritocracia, excelencia, modernidad, transparencia y rendición de cuentas. “Imposible cuestionar la resolución de un juez o criticar a un fiscal” nos decía un colega, los escándalos de corrupción son muy pocos y los medios de comunicación son muy respetuosos de sus gobernantes. Sus instituciones son firmes y los funcionarios muy profesionales y amables. Tienen claridad de que están al servicio del ciudadano.

Algo que me llamó la atención fue cómo los ciudadanos se expresan de sus funcionarios. Conversamos con varios y todos se refirieron tanto a sus gobernantes como a sus políticos muy positivamente. Saben que hay asuntos que resolver, mejorar la economía, bajar la delincuencia común y la tasa de homicidios, pero también se hacen esfuerzos por fortalecer la policía y todo el sistema de la justicia penal, además de innovar y ser más competitivos.

También la mayoría conversó del sistema político. Aunque hay siete partidos políticos, resaltan dos: el Partido Colorado y el Partido Nacional, fundados ambos hace 186 años, seguido de Frente Amplio, con 52 años, y los otros más recientes. La narrativa en Uruguay es que los partidos políticos son instituciones formales y que saben negociar y buscar el bien común de Uruguay. “Te puedes comer hoy un asado con el líder de la oposición del país, conversan y discuten, pero se siguen respetando; no son enemigos”. Esto señala madurez política.

Además de todo lo anteriormente mencionado, es un país lindo para viajar, con buenos servicios públicos, lindas playas y se come muy bien, especialmente carne y mariscos, acompañados de un buen vino tannat -el cual es la especialidad de la casa-. La gente es muy amable, de buen humor, bondadosa y culta. Realmente, me gustó muchísimo y hay bastante que aprender de los uruguayos. Me quedo con la convicción de que el desarrollo económico, político y social en Latinoamérica es posible. ¿Qué podemos imitar de Uruguay? ¿Cómo lograr su madurez política y meritocracia en el sector público? ¿Cuáles pasos debemos dar para la trasformación de Guatemala?

