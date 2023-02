“Quedan 30 días para empadronarse”

"Nos quedan “30” días. Hay tiempo. No desmayemos. Estoy seguro de que en esta recta final podemos lograr mucho."

No desmayaré. Dedicaré una vez más la conversación en esta columna de opinión para hablar sobre uno, porque hay varios, de los aspectos más importantes de la elección. El tiempo está volando y se está cerrando la puerta para que los jóvenes que no están empadronados puedan hacerlo y de esa manera participar en el próximo evento electoral.

El problema principal es que el principal actor de la obra electoral se está quedando fuera del escenario, no está asumiendo su papel y no estará involucrado en el desenlace de la historia. En otras palabras, el invitado especial de la fiesta electoral no podrá asistir.

En las columnas anteriores hemos conversado sobre algunos escalofriantes y preocupantes datos del empadronamiento de los jóvenes. Una preocupación genuina si vemos que más de un millón de personas que están en edad de votar no lo podrán hacer y estarán fuera de la elección de sus alcaldes, que gobernarán sus municipios, a los diputados que los representarán en el Congreso y el Parlacen, así como al próximo presidente y vicepresidente.

Los días pasan y los esfuerzos para invitar a los que no se han empadronado se están realizando desde diferentes espacios. En las columnas anteriores traté de proponer algunas ideas que podríamos hacer en nuestras casas, con la familia, en las cuadras, colonias, barrios, condominios, en los lugares de trabajo, estudio, en los gimnasios, en las iglesias, en cualquier espacio.

La idea es promover una especie de “campaña nacional” por el empadronamiento e identificar qué podemos hacer desde lo inmediato. No solo pensando de manera individual, sino en acciones colectivas para que las personas que no están empadronadas lo puedan hacer antes del 17 de marzo, es decir, en un mes. No olvidemos esta fecha, que es el cierre del empadronamiento.

Sé que en medio de las dificultades que enfrentan de acceso a internet, dispositivos móviles, incluso energía eléctrica y otras barreras, la vía más expedita para empadronarse es visitar el sitio web del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y hacerlo en línea.

Uno de los incansables esfuerzos que he visto es el que ha estado realizando de manera permanente y sistemática Diálogos. No estaría de más visitar la página web y ahí se encuentra, por si tiene dudas sobre el procedimiento para empadronarse en línea, un manual que explica paso a paso lo que tiene que hacer: https://dialogos.org.gt/publicaciones/guia-rapida-para-empadronarte.

Sin lugar a dudas, esta es la vía más directa y práctica porque estamos a pocos clics de que las personas se empadronen. No estaría mal de que en cada uno de los espacios en los que nos movemos preguntemos quién no está empadronado y le ayudemos con el trámite. Aunque deberíamos empezar preguntando si usted, el que está leyendo esta columna, ya se encuentra empadronado y luego en nuestros círculos cercanos.

Hay otra iniciativa interesante que me topé en estos días en Instagram y en Twitter promovida por “aglojovengt”, quienes están organizando unas interesantes brigadas de empadronamiento, invitando a jóvenes de todo el país a que se sumen a este esfuerzo, lo apoyen y se pueda empadronar a más guatemaltecos y guatemaltecas.

¡No importa el departamento, municipio, aldea o comunidad! A todos los rinconcitos de Guatemala quieren llegar. Enfatizan con un llamado muy emotivo a que “juntos hagamos historia para que este junio de 2023 más guatemaltecos salgamos a votar”. La invitación es para que busque el perfil en Instagram y se sume a las brigadas.

Yo encontré estos dos esfuerzos, muy interesantes, que se han montado para promover el empadronamiento. ¿Qué podemos hacer desde nuestros espacios? ¿Ya conocía de estas iniciativas? ¿Se animaría a apoyar alguna de ellas?

No nos quedemos de brazos cruzados y busquemos en nuestros círculos cercanos a personas que no están empadronadas, hagamos conciencia sobre la importancia de hacerlo, motivemos a que lo hagan o ayudémoslas. Nos quedan “30” días. Hay tiempo. No desmayemos. Estoy seguro de que en esta recta final podemos lograr mucho. Somos bien pilas y si nos proponemos empadronar a los “jóvenes”, lo lograremos. ¿Qué opina?

