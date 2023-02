“Publinews, por muchos años más de ‘lo más importante de las noticias'”

"Así como los medios tienen que reinventarse constantemente con la tecnología, también debe hacerlo con los impresos, los cuales aún tienen impacto."

Ya son varios los años en que vengo escuchando que el fin de los periódicos impresos será quizá en un par de años, 3, 4… Pero los periódicos siguen circulando, con muchos esfuerzos y contra un mundo que pareciera hostil.

Es cierto que el internet y las redes sociales han canibalizado con eso de las nuevas narrativas digitales que, por cierto, no dejan de ser interesantes y valiosas. Y si bien lo nuevo siempre parece interesante y mejor, lo clásico tiene precisamente la virtud de ser un clásico.

El papel, el libro y sus variantes, que pueden ser los diarios, no dejan de ser la mejor invención tecnológica de la humanidad. Es más amigable que lo que nos ofrecen los dispositivos actuales. En realidad, la virtud del internet y las redes es la inmediatez: Conocemos al instante lo que pasa en el mundo que habitamos. Pero dependemos de tantas cosas para que eso sea efectivo, es decir, que estemos bien informados de forma democrática. Y siempre quedará la duda: ¿Para qué se ha obtenido esa información no siempre contrastada, no siempre analizada, no siempre como parte de una historia reconstruida? Pues ya que es esto lo que finalmente hace un periodista. Casi nunca está en el lugar de los hechos, como no lo están los que tuitean o instagramean algún acontecimiento. Pero el periodista reconstruye la historia. Y ese parece ser, hasta el momento, que es el destino de las ediciones impresas: Escritas y leídas por quienes buscan “ese pulso herido que sonda las cosas del otro lado”, como dijo Federico García Lorca.

Hay que recordar que siempre el aparecimiento de una nueva tecnología sentenciaba la muerte de la que la precedía. Se dijo, por ejemplo, que el cine acabaría con la novela. Sí, acabó con la novela decimonónica, pero permitió que la novela se reinventara y aparecieron escritores como Franz Kafka o James Joyce. Luego, con la televisión, se dijo que moriría el cine, pero fue cuando el cine se asumió más como un arte y se hicieron grandes producciones que renovaron su lenguaje.

¿Se puede decir lo mismo de los periódicos impresos? Es posible. Así como los medios tienen que reinventarse constantemente con la tecnología, también debe hacerlo con los impresos, los cuales aún tienen impacto.

La salida de circulación de cualquiera diario o revista no deja de ser una conmoción. Y quizá ese sea el camino de todos los diarios impresos en el mundo. Y cuando llegue ese momento, muchos de los que amamos los libros y los diarios de papel desearemos ser como Remedios, la bella de “Cien años de soledad”: En lugar de subir a los cielos agarrados de una sábana, desearemos irnos con la última hoja del último diario que salió de la imprenta.

