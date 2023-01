“Evaluando el desempeño del Congreso”

"El Congreso sigue reclutando más empleados y su presupuesto va en aumento. La cantidad de empleados del Congreso aumentó un 13% desde 2017."

El lograr un congreso eficiente es realmente un gran reto. Sin embargo, difícilmente mejorará su desempeño si no se evalúa de forma regular. La Alianza por un Congreso Eficiente, desde hace siete años, tomando en cuenta la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL), verifica su cumplimiento de parte de los diputados. La semana pasada se presentó el informe respecto al año 2022, tercer año de la IX Legislatura. Se estudian las sesiones plenarias y la presencia de los diputados, y también cuenta con un análisis de 14 comisiones de 38, la actividad legislativa, presupuesto, recursos humanos y cumplimiento con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). A partir de la evaluación, se hacen una serie de recomendaciones. A continuación, un resumen de este. El documento completo lo puede encontrar en https://congresoeficiente.gt.

Respecto a las sesiones plenarias, en el año 2022 se realizaron 87. De estas, hubo siete a las que asistieron menos de la mitad de los 160 diputados, 13 sesiones convocadas los jueves en el segundo semestre fueron canceladas antes de iniciar, 10 diputados asistieron a menos de la mitad de las sesiones. Es importante señalar que seis de ellos fueron electos en 2019 por el Listado Nacional. Es interesante analizar la disciplina de los partidos políticos con su presencia en el Pleno. Los diputados de Valor, MLP y Victoria asistieron a menos del 75% de las sesiones. Los parlamentarios que representan a los distritos de Izabal, Sacatepéquez, Santa Rosa y al Listado Nacional asistieron a menos del 70% de las sesiones.

Del monitoreo realizado a 14 de las 38 comisiones, el informe señala que en enero solo seis cumplieron con el mínimo de sesiones mensuales requeridas según el artículo 28 de la LOOL. Lamentablemente, continúa la mala práctica que las dos sesiones mensuales de las comisiones se realizan en el mismo día. Dos terceras partes de las sesiones realizadas por las comisiones se hicieron de esa forma. Las comisiones de Apoyo Técnico y de Turismo realizaron todas sus sesiones del año de forma consecutiva en el mismo día. En 27 de las sesiones realizadas por las comisiones no se contó con cuórum de votación consistente en la asistencia de la mitad más uno de los integrantes de comisión (artículo 36 de la LOOL). La comisión de Asuntos Electorales, además, realizó cuatro sesiones en donde no se llegó a completar el quorum mínimo de presencia correspondiente al 25% de sus integrantes. La ausencia de los diputados a las sesiones de las comisiones fue notoria. Hubo 24 diputados que asistieron a menos de la mitad de las sesiones que convocaron las comisiones a las que pertenecían.

Con relación a la actividad legislativa, el año pasado se aprobaron 56 decretos, de los cuales solo el 20% son nuevas leyes. Tres no culminaron el proceso para formación de ley: Uno fue vetado por el presidente y dos fueron archivados por el Congreso. Cinco ratificaron estados de excepción decretados por el presidente de la República. Nueve se aprobaron para celebrar días conmemorativos -realmente exagerado (16%)-. Trece reformaron leyes existentes. Nueve corresponden a subsidios por un monto total de Q4,192.5 millones -lo cual se ha vuelto una práctica en los últimos años-. Y, por último, seis decretos aprobados abordan temas varios, entre los que destacan la aprobación de un préstamo por US$500 millones y la integración de la CC para el periodo 2021-2026.

Lamentablemente, también se encontró que persisten problemas que afectan la calidad y la eficiencia del proceso legislativo, ya que solo uno de cada cinco decretos aprobados (12) contaba con iniciativas que se habían acompañado de estudios técnicos o financieros. Un 25% de los dictámenes se emitieron fuera de plazo y no se pidió la prórroga. De nuevo se percibe la aprobación de leyes “exprés”, ya que 16 dictámenes se emitieron de forma apresurada en cinco días o menos. Adicionalmente, 12 iniciativas convertidas en decretos provenían de legislaturas anteriores.

Preocupa que el Congreso no cumpla con su deber de elegir a otros funcionarios de Estado, ya que el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones no avanza. Tampoco está cumpliendo su rol fiscalizador especialmente con el Organismo Ejecutivo, ya que la interpelación a ministros de Estado está estancada. Actualmente, hay seis ministros “en cola”, tres citados desde el año 2021 -dos más de 30 veces-; sin embargo, solo el ministro de Energía ha participado dos oportunidades.

El Congreso sigue reclutando más empleados y su presupuesto va en aumento. La cantidad de empleados del Congreso aumentó un 13% desde 2017. En cuanto a su presupuesto en los últimos cinco años hubo un incremento del 22% del gasto. En 2022 se gastaron Q2.5 millones menos que en 2021. Para el año 2023, el Congreso aprobó su presupuesto por más de mil millones de quetzales (Q1,092.4 millones), un incremento del 11.4% con relación al de 2022. El año pasado, cada diputado tuvo un costo de Q5.3 millones.

Respecto a la LAIP, se observó un nivel alto de cumplimiento (93%), aunque hay cuatro numerales que presentan cumplimiento parcial: 1) Seguimiento trimestral al Plan Operativo Anual, 2) Actualización de la contratación de bienes y servicios, 3) Liquidación de fondos rotativos de las comisiones y 4) Publicación del proyecto del día de las sesiones de las comisiones.

La Alianza hace seis recomendaciones: 1) Tomar acciones para los diputados que no asisten a las sesiones del pleno, según lo establecido en la LOOL. 2) Brindar apoyo a las comisiones de trabajo para mejorar su desempeño además de analizar la reducción de su cantidad. 3) Mejorar la calidad del proceso legislativo con la discusión técnica de las iniciativas y su respaldo técnico y financiero. 4) Administrar el recurso humano conforme a mérito según las necesidades y los procedimientos establecidos en ley. 5) Seguir el principio de austeridad en el gasto. 6) Actualizar la información pendiente de publicar para dar cumplimiento a la LAIP. ¿Cuál diputado lo representa? ¿Cómo pueden rendir cuentas los legisladores? ¿Debería de haber sanciones para los diputados que no participan en las plenarias y en las comisiones?

