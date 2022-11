“Preocupaciones políticas al cierre del año”

"Estaremos pendientes de cuáles estrategias seguirán usando el año entrante los distintos órganos del Estado. Hay mucha incertidumbre en el ambiente, desencanto en la política y muy poca confianza."

Publicidad

Estamos por finalizar el año y parece que todo se acumula en estos últimos días; sentimos que ya no nos da tiempo. Se ha cerrado el ciclo escolar, los proyectos personales y empresariales deben tomar un paso acelerado para lograr terminarlos con éxito y nos preparamos para las fiestas. Aún no deja llover, el invierno ha afectado seriamente al país y además dejó evidencia del abandono de la inversión en infraestructura.

El próximo año tendremos elecciones y toca escoger a nuevas autoridades. Los años electorales son complicados, ya que en los primeros meses los diputados y alcaldes que desean reelegirse concentran la mayoría de sus esfuerzos en quedar bien con la gente, hacer programas populistas y no invertir en lo más importante.

Actualmente, hay 26 partidos políticos inscritos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y posiblemente habrá más inscritos. El TSE recién ha cambiado su reglamento y están pretendiendo comprar equipo tecnológico para las elecciones. Vale la pena estudiar su contenido y dar comentarios. Infortunadamente, pasaron tres años y no se realizaron las reformas necesarias a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Es de recordar que el reglamento no puede sustituir lo que dice ley.

El gobierno de Guatemala tiene muchos pendientes. El desafío más grande es el desarrollo humano. Debido a la pandemia, se descuidó mucho la salud preventiva y la educación. Lamentablemente, tenemos pocos datos del avance del combate a la desnutrición y desconocemos cómo se encuentra el sistema de salud. Los medicamentos siguen a un precio muy alto con relación a otros países y tienen un alto costo para los guatemaltecos. Estudios internacionales muestran que la calidad educativa ha disminuido, hay escasas acciones para llevar tecnología a los estudiantes y muchos jóvenes dejaron de asistir a la escuela. No hay señales de cambio en el modelo de gestión, solo de aumentos salariales y privilegios debido a los pactos colectivos.

Como se mencionó al inicio, un tema crucial es la infraestructura. Durante varios años, se ha dejado de invertir en carreteras, puertos y aeropuertos, y en la conectividad. Esto va muy de la mano con el modelo económico que requiere el país para generar más y mejores empleos. Inversiones aisladas, sin un plan estratégico, lograr un crecimiento económico sostenido será muy difícil. Muchos jóvenes, al no existir plazas de trabajo, optan por la migración. Dispuestos a arriesgar la vida por un mejor nivel de vida.

En materia de seguridad ciudadana, recientemente, una encuesta realizada por el Proyecto Monitor Global de Emprendimiento de la Universidad Francisco Marroquín muestra que la victimización aumentó con relación al año pasado. Así mismo, hay un leve incremento en la tasa de homicidios. Aún la población está pendiente de ver los cambios a la reforma policial propuesta en mayo de este año y transformaciones en el Sistema Penitenciario, de donde se cometen el mayor número de extorsiones.

En el Organismo Legislativo se están aprobando muchas leyes sin contar con los estudios financieros, técnicos y legales pertinentes. Preocupa tanto subsidio, ya que, sabiendo que a nivel mundial hay un serio problema con el alza del combustible, esto es insostenible. Además, un presupuesto para 2023 que conlleva una gran repartición de recursos y seguramente con una escasa rendición de cuentas.

Hay una clara relación entre el Organismo Ejecutivo, varios miembros del Organismo Legislativo y los alcaldes. Siempre se quiso que trabajaran juntos en función de proporcionar más y mejores servicios a la población. Sin embargo, no se respeta llevar a cabo aquellos proyectos que son socialmente rentables y de impacto para la población. Pareciera más que se invertirá en su reelección. El Congreso escogió al contralor y al procurador a la medida y gusto de los miembros del Congreso que cogobiernan con el presidente.

Están por aprobar una nueva ley de adquisiciones, que, lejos de mejorar las compras y contrataciones del gobierno, estaría retrocediendo de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Mientras no haya una gestión pública de calidad, sistémica y transparente, la corrupción continuará y los escasos recursos no alcanzarán más que para grupos organizados alrededor de la política partidista.

El Organismo Judicial le está apostando a la digitalización. Luego de que la Corte de Constitucional cambió el procedimiento de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Salas, el sistema republicano se fracturó. Los diputados no escogen a los magistrados y, aunque se agenda en las sesiones ordinarias, el proceso no cambia. Algo positivo es la determinación de las autoridades en digitalizar el Organismo Judicial, lo cual permitirá revisar procesos y procedimientos, optimizar los recursos y hacer más ágiles los juicios. Pendiente está la aprobación del timbre electrónico por una asamblea general del Colegio de Abogados convocada para el 6 de diciembre.

Estaremos pendientes de cuáles estrategias seguirán usando el año entrante los distintos órganos del Estado. Hay mucha incertidumbre en el ambiente, desencanto en la política y muy poca confianza. En enero es la convocatoria de elecciones y la mayoría estaremos pendientes de quiénes serán finalmente inscritos, si el TSE será objetivo y eficiente, y cuáles serán las mejores ofertas políticas. Por el momento, es importante estar al tanto de las últimas sesiones del Congreso, las acciones del TSE y del proceder del Ejecutivo y del Organismo Judicial y demás instituciones del Estado para concluir el año. Y, a nivel personal, a “ponerse las pilas” para terminar con éxito el año. ¿Qué es lo que más le preocupa de la política? ¿Cuántos alcaldes y diputados se querrán reelegir? ¿Cómo fortalecer al TSE?

(Visited 20 times, 20 visits today)

Publicidad