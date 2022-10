“Necesitamos datos e información para mejorar el país”

"¿Cree que en los últimos años hay más pobreza en Guatemala? ¿Cómo lograr una cultura de datos, mediciones y políticas basadas en información? ¿Ha sido víctima de algún delito y lo ha denunciado?"

La semana pasada se desató una gran discusión respecto a una gráfica que publicó la agencia de noticias “Deutsche Welle” (DW) el 17 de octubre, debido al Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, en un artículo donde presentó una gráfica de los países con los datos más recientes del porcentaje de la población por debajo de la línea de la pobreza citando como fuente al Banco Mundial. A muchos les indignó la publicación ya que Guatemala aparecía como el país más pobre -peor que Haití. La información de Guatemala pertenece a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014 (Encovi 2014) y se desconoce con exactitud si la información de los otros países cuenta con el mismo instrumento y si son de años similares. Sin embargo, quedó claro que no se ha realizado una nueva Encovi en ocho años y desconocemos la situación actual de la pobreza en el país. El reto es hacer esta encuesta cada cuatro o cinco años.

De hecho, días después la “DW” eliminó la gráfica y puso el siguiente texto. “Nota de la redacción: Este artículo contenía un gráfico que hemos borrado. El gráfico comparaba las tasas de pobreza entre países según las líneas nacionales de pobreza en América Latina. Según aclaró el Banco Mundial en un correo a ‘DW’, esto es impreciso, ya que en cada país el umbral de pobreza es diferente. Comparar los datos de la manera en la que lo hicimos puede conllevar a realizar conclusiones equivocadas. Nos disculpamos por este error. Haremos un análisis y hablaremos con los expertos del Banco Mundial para la corrección de este gráfico utilizando las líneas internacionales de pobreza”.

Las estadísticas, datos e información pública en Guatemala son muy vagos. Por ejemplo, en el área de Seguridad Ciudadana, el CIEN construyó el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) que publica mensualmente. Este contiene la denuncia de ocho delitos y el número de homicidios. Este puede dar una referencia de cómo se encuentra la delincuencia en el país; sin embargo, se requieren de Encuestas de Victimización para conocer el comportamiento real, ya que no todas las víctimas denuncian.

Para tener más certeza de lo que sucede, cómo prevenir los delitos, diseñar estrategias y contar con mejores políticas, se han impulsado las Encuestas de Victimización, instrumento que se aplica sobre una muestra representativa con el propósito de recabar información a profundidad de los hechos delictivos de los cuales han sido víctimas, el nivel de denuncia de estos, las razones por las cuales las víctimas no denuncian y las percepciones que tienen los entrevistados acerca de la situación de seguridad del entorno en el que viven. La riqueza de una encuesta de victimización radica en que se realice de manera periódica (cada dos o tres años).

En mayo de 2021, el Ministerio de Gobernación dio a conocer los resultados de la primera Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad y Victimización (Enpevi 2018) del país. Se identificó que el 16% de guatemaltecos mayores de 18 años fueron víctimas de al menos un delito. Comparado con otros países que realizaron una encuesta similar entre 2017 y 2018, se encuentra que México (28.8%), Perú (26.1%), Argentina (19.9%) y Panamá (19%) mostraron una tasa de victimización superior a la de Guatemala y El Salvador (14.1%) y Estados Unidos (1.9%) presentaron una tasa menor.

Interesante que la Policía Nacional Civil -PNC- es la que recibe la mayoría de las denuncias (7 de cada 10), seguido por el MP (4 de cada 10) y los juzgados de paz (4%). En 2018, la cifra gris (porcentaje de personas que fueron víctimas de algún delito y no lo denunciaron ante autoridad competente) fue del 77%. Destacaron tres grandes razones para no denunciar: La autoridad competente no hubiera hecho nada (38%), falta de pruebas (30%) y miedo a represalias (25%).

El Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés) realiza encuestas de manera periódica en Guatemala, dentro de las cuales han incluido mediciones acerca de la victimización y la percepción de inseguridad de las personas. A partir de las mediciones realizadas, se puede construir una serie histórica que indica que la victimización en el país fue 23% en 2010, bajó a 17% en 2014 y se ubicó en 20% en 2021. Sin embargo, las personas se perciben más inseguras. En 2010 era de 23%, alcanzó su punto más alto en 2019 con 53% y en el año 2021 el 44% de los entrevistados se sentían inseguros.

Existen otras encuestas, como la de Monitor Global de Emprendimiento en Guatemala de la UFM. Desde 2016, se incorporó una sección donde se hacen preguntas acerca de la seguridad ciudadana. A continuación, se destacan algunos resultados: La proporción de personas víctimas de al menos un delito disminuyó en la pandemia. En 2016 el 18.3% de las personas reportó haber sido víctima de al menos un delito. En 2020, la tasa se ubicó en 13%, cuando existían las mayores restricciones de movilidad para detener el avance del Covid-19. En 2022, con la apertura, se elevó la tasa de victimización a 17.1% -una tendencia similar a la observada en la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes-.

Dentro de todos los delitos reportados en las encuestas, el robo y asalto representaron en promedio el 58.7% de los incidentes reportados entre 2016 y 2022. La extorsión dentro todos los delitos ha aumentado del año 2020 al año 2021, con una leve baja en 2022. De todas las personas que fueron víctimas de algún delito entre 2016 y 2022, seis de cada 10 no presentaron una denuncia, y de quienes presentaron más de la mitad lo hicieron en la PNC y una tercera parte en el MP. La gente no denuncia porque piensa que no servirá de algo (21%), no confía en las autoridades (12.2%) y un 14.1% no lo hace por miedo de represalia al delito.

Es urgente que tengamos una política e instrumentos que constantemente nos sirvan para estar midiendo con el fin de contar con datos, actuar con mayor certeza e ir poniéndonos metas, como, en este caso, reducir la pobreza y mejorar la seguridad ciudadana. ¿Cree que en los últimos años hay más pobreza en Guatemala? ¿Cómo lograr una cultura de datos, mediciones y políticas basadas en información? ¿Ha sido víctima de algún delito y lo ha denunciado?

