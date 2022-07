“¿Cómo mejorar el desempeño del Congreso?”

"Con relación al recurso humano del Congreso, este debe contar únicamente con los empleados estrictamente necesarios y que tengan las competencias adecuadas para desempeñar su labor."

Publicidad

La Constitución de la República define en su título III, capítulo I, artículo 140 que el Estado de Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. El artículo 141 señala que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida.

La mayoría de las veces los guatemaltecos se fijan en el actuar del presidente y el Organismo Ejecutivo; sin embargo, el desempeño de los otros dos organismos del Estado es determinante para un buen gobierno, ya que en conjunto deben consolidar un sistema de pesos y contrapesos. Por esta razón, desde hace seis años, se integró la Alianza por un Congreso Eficiente con el fin de analizar e informar respecto al rendimiento del Organismo Legislativo acorde a su ley interna (Ley Orgánica del Organismo Legislativa -LOOL-).

La semana pasada la Alianza presentó un análisis del primer periodo de sesiones de la IX Legislatura en su tercer año (2022). El objetivo de estos estudios es transparentar el actuar de los diputados (160), analizar el desempeño legislativo y los avances en los temas que la Constitución les manda. En esta oportunidad se estudió la asistencia de los diputados al pleno, el análisis de 14 de las 38 comisiones de trabajo, la actividad legislativa (iniciativas, decretos, fiscalización y elecciones), el recurso humano, el presupuesto devengado y el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

La primera fase de sesiones ordinarias se realizó del 14 de enero al 15 de mayo. El 16 de mayo inició el período de sesiones extraordinarias. Al 30 de junio se celebraron 44 sesiones ordinarias y 10 extraordinarias, durante las cuales el Pleno conoció 82 nuevas iniciativas de ley y se aprobaron 36 decretos. En seis sesiones se ausentaron más de la mitad de los diputados y en más de dos terceras partes de las sesiones (17) se concluyeron sin haber abordado ninguno de los puntos de agenda –en su mayoría los jueves–. Doce diputados faltaron a más de la mitad de las sesiones del Pleno y hubo dos que participaron en todas.

De las 14 comisiones de trabajo a las que se les dio seguimiento, se encontró que 21 diputados no asistieron a más de la mitad de las sesiones convocadas por la comisión a la que pertenecen y cuatro diputados se excusaron en todas las sesiones. Respecto a las sesiones mensuales, que la LOOL manda un mínimo dos al mes, se encontró que las comisiones cumplen con este mandato. Sin embargo, tienen la mala práctica de realizar ambas sesiones el mismo día, una tras la otra -dos terceras partes (72 de 110 sesiones)-. Esta práctica no da la posibilidad de que se analicen leyes o iniciativas de forma periódica.

Del 14 de enero al 30 de junio se aprobaron 36 decretos: Seis fueron de emergencia nacional y 23 de los decretos no contaban con estudios técnicos o con documentos que justificaran la necesidad de la norma. No se avanzó con las interpelaciones a los ministros. De cinco interpelaciones vigentes, solo una se realizó en dos sesiones de las 16 veces que fue agendada. Adicionalmente, no hubo avance en la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las Salas de Apelaciones, situación que tiene interrumpido el sistema republicano de gobierno.

Respecto a los recursos humanos del Legislativo, a mayo de 2022, el Congreso había aumentado en 200 empleados respecto al año 2017. El mayor aumento se ha dado en empleados bajo el renglón 022. Había 357 empleados temporales contratados en los renglones 022 y 029, realizando labores administrativas. Y en relación con su presupuesto vigente en 2022, aumentó en Q46.7 millones respecto al año anterior y habían ejecutado Q17.7 millones más. El gasto en servicios personales se incrementó Q16.4 millones y las asignaciones globales 195% (Q5.9 millones más en pago por sentencias judiciales). Al respecto, se solicitó al Congreso un desglose de este rubro.

Por último, siguiendo los artículos 10 y 13 de la LAIP, se encontró que se cumple en un 93%. Sin embargo, falta publicar el seguimiento al primer cuatrimestre del POA 2022, los reportes de liquidación de fondos rotativos de las comisiones de trabajo y el proyecto del orden del día de las sesiones de las comisiones. Se ve positivo el uso de la nueva aplicación (app) del Congreso para que los ciudadanos se informen de la actividad legislativa.

Para lograr un Congreso eficiente, la Alianza recomienda: 1) Es crucial que los diputados asistan a las sesiones plenarias y comisiones de trabajo, razón por la que se sugiere analizar la LOOL y considerar acciones administrativas para los faltistas. 2) Las comisiones de trabajo son el corazón del Congreso, la mayoría debe avanzar en el trabajo asignado y no únicamente sesionar para cumplir el requisito de dos veces al mes. Es de analizar una reducción del número de comisiones con el fin de ser más efectivos. 3) Es importante que el Congreso tenga una agenda legislativa pública y que se discutan leyes fundamentales para la modernización del país y no estar solo reaccionado a la coyuntura del país y la del mundo. Los decretos aprobados deben contar con todos sus estudios financieros, legales y además analizar si son socialmente rentables. Las interpelaciones deben ser un instrumento efectivo de fiscalización del Ejecutivo y definitivamente es necesario abordar la elección de magistrados.

Con relación al recurso humano del Congreso, este debe contar únicamente con los empleados estrictamente necesarios y que tengan las competencias adecuadas para desempeñar su labor. Adicionalmente, controlar el aumento del personal que año con año se incrementa y dar seguimiento al rubro de pago de sentencias judiciales. Debe mantenerse actualizada la información según lo manda la ley e incluir por comisión: reportes de liquidación de fondos rotativos, dictámenes emitidos y proyecto de orden del día de las sesiones de cada comisión. ¿Cómo evalúa usted el desempeño del Congreso? ¿Cómo se desenvuelven los diputados por quienes votó? ¿Cuáles acciones recomendaría para lograr un Congreso eficiente?

(Visited 15 times, 15 visits today)

Publicidad