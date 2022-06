“Precariedad laboral: Ingresos bajos y limitada afiliación al IGSS”

"Necesitamos de una institucionalidad pública que brinde respuestas, de manera articulada con la iniciativa privada, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, mejorar la productividad, generar empleos dignos y contribuir al desarrollo, con más oportunidades. ¿Qué opina usted?"

Uno de los aspectos más discutidos en conversaciones formales e informales, entre amigos, familiares y conocidos, es sobre la situación económica, el costo del combustible, el incremento en la canasta básica y el costo de la vida, así como las oportunidades laborales, que se perciben que cada día son menos.

La crisis económica nos está pegando fuerte y la estamos sintiendo en muchos aspectos de nuestras vidas. No hay que tener indicadores ni estadísticas, solo necesitamos comparar las cuentas que estamos pagando en gasolina, taxis, camionetas, comprar comidas, medicinas y otros artículos de la canasta básica.

Es insostenible, pero usted no me dejará mentir que todo está subiendo rápidamente de precio y nuestros bolsillos ya no dan más. La situación es crítica para las personas que reciben un salario y tienen un empleo, no digamos para aquellas que están desempleadas o están en la economía informal.

En este sentido, hoy quiero compartir con ustedes un par de resultados interesantes sobre una encuesta a la población ocupada en el departamento de Guatemala, realizada por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

La encuesta es una oportunidad para acercarnos a conocer aspectos relativos a la opinión sobre la organización sindical, el derecho a formar y participar en sindicatos y la negociación colectiva, sobre la afiliación a la seguridad social, los servicios que presta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), entre otras muy interesantes áreas de análisis. El estudio está disponible en la página web de Asíes.

Estos elementos son importantes para el diseño de políticas públicas orientadas a la activación económica, la generación de empleo digno y contribuir al desarrollo integral de las personas que vivimos en el departamento de Guatemala y que debería ser de interés no solo para el sector público sino también para el privado.

Por ejemplo, las dos principales ramas de la actividad económica son la de comercio y servicio, como las que más alto nivel de ocupación tienen. La encuesta señala que las mujeres cuentan con una presencia significativamente mayor en comercio, en tanto que los hombres tienen en los servicios.

En relación con los ingresos laborales, se constata la precariedad laboral, en la que más de dos tercios de los encuestados indican que reciben un ingreso inferior al salario mínimo vigente en 2021 (Q2,825.10).

En materia de seguridad social, según la población encuestada, el 35% sí está afiliado al IGSS y un 65% no lo está. Más de la mitad de los encuestados (54%) que son afiliados indica sentirse satisfecho o muy satisfecho con los servicios que presta el seguro social y alrededor de un tercio se muestra poco satisfecho. Las mujeres muestran un nivel de satisfacción mayor al de los afiliados hombres. Un dato interesante es que un 73% de las personas que no están afiliadas muestra interés en poder hacerlo.

Estos datos son importantes para evidenciar que la precariedad laboral, en términos de ingresos y cobertura de seguridad social, está presente en el departamento de Guatemala, y estos son factores que influyen en la capacidad de las familias para enfrentar las crisis económicas, el alza de los precios del combustible y de la canasta básica.

Por ello, necesitamos de una institucionalidad pública que brinde respuestas, de manera articulada con la iniciativa privada, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, mejorar la productividad, generar empleos dignos y contribuir al desarrollo, con más oportunidades. ¿Qué opina usted?

