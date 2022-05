“Datos sobre el trabajo doméstico”

“Desde la perspectiva de los derechos humanos, de la integridad y la dignidad humana, es importante promover una discusión que ponga sobre la mesa las acciones que como sociedad debemos tomar para atender esta problemática".

Una realidad triste que está muy invisibilizada es la que enfrentan las personas que trabajan en oficios domésticos.

En Guatemala, según la ENEI 2016, se estima que existen más de 242 mil personas que laboran como trabajadoras domésticas y recientes instrumentos indican que el número está creciendo y que muy probablemente estemos cerca de 250 mil personas en trabajo doméstico.

El 92% del total de personas que laboran en oficios domésticos son mujeres y un 8% hombres, que en su gran mayoría desarrollan actividades como jardineros, choferes, seguridad o guardaespaldas, entre otras. El 62% son mujeres indígenas y un 43% son jóvenes entre los 14 y 16 años.

El problema no es el tipo de trabajo. No me malinterprete, porque regularmente se trata de desvalorizar una actividad esencial y fundamental para nuestras vidas. Es muy contradictorio que el trabajo termine desvalorizado y que problemas que enfrentan las personas no se visibilicen y, en el peor de los casos, que se vean como normales.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, de la integridad y la dignidad humana, es importante promover una discusión que ponga sobre la mesa las acciones que como sociedad debemos tomar para atender esta problemática.

Imagine usted que el 37% de las trabajadoras denunció ser víctima de malos tratos en el hogar, incluyendo: acoso y abusos sexuales y maltratos verbales, físicos y psicológicos. No hay un trato digno y este tipo de acciones nos acercan más a planos de situaciones de esclavitud, explotación y trata.

Por otro lado, en materia de derechos laborales, la situación que enfrentan las personas que trabajan en oficios domésticos no presenta una buena cara, los datos evidencian la precariedad en la que, en muchos casos desarrollan la actividad.

Imagine usted que el 39% de las personas trabajadoras domésticas mencionó que recibe las prestaciones de aguinaldo y bono 14. Solamente un 19% de ellas tiene acceso a gozar vacaciones pagadas.

Por otro lado, el 80% percibe salarios muy por debajo del mínimo legal. Además, el 70% indica que trabaja en extenuantes jornadas laborales, de explotación, en las que sus labores se pueden extender de 12 a 22 horas diarias. No hay manera de describir estas situaciones como inhumanas e injustas. No hay respeto ni dignidad.

Sin lugar a duda, hay muchos aspectos que abordar alrededor del trabajo doméstico y su regulación, dado que la normativa contemplada en la legislación tiene varios vacíos y no se convierte en un instrumento efectivo para brindar condiciones dignas a las personas que se dedican a este tipo de trabajo.

En este sentido, hay que partir de revisar la misma definición de lo que entendemos y regulamos por trabajo doméstico, la regulación para la remuneración, las causas para terminar la relación laboral, así como las jornadas y horarios de trabajo. De qué manera tienen acceso a educación, formación y capacitación. Así como la incorporación de normativas internacionales, como el Convenio 189, sobre Trabajo Doméstico.

Colocar estos elementos en la mesa de discusión da una valiosa oportunidad para revalorizar un trabajo esencial para nuestras vidas, generar condiciones para que las personas que se dediquen a ello puedan desarrollar sus labores en un marco de dignidad y respeto a los derechos humanos.

Además, también abre la ventana para discutir qué tipo de reformas normativas se necesitan para alcanzar ese propósito. Dado que el problema no solo es normativo, esto nos lleva a discutir aspectos sobre la forma en que establecemos las relaciones laborales. En muchos casos el machismo, racismo y discriminación, como rasgo característico de nuestra sociedad, por citar algunos aspectos, se hacen presentes y son parte sustantiva en la forma en que se desarrolla el trabajo doméstico. ¿Qué opina usted?

