“En busca de una mejora continua de la PNC”

¿Evalúa usted que la policía ha mejorado en los últimos años?

Publicidad

La semana pasada, el ministro de Gobernación presentó juntamente con el director de la Policía Nacional Civil (PNC) a la comunidad internacional, academia y centros de investigación una estrategia de transformación policial. La idea es realizar una construcción colectiva que busca estimular la crítica constructiva y el diálogo orientado a consensos.

Hace más de una década se trabajó por varios años la reforma de la PNC. Se diseñó y publicó la doctrina policial de forma conjunta por policías y académicos. Se duplicó su presupuesto y la tasa de agentes aumentó de 14 agentes por cada 10 mil habitantes en 2008 a 24 en el año 2021 (de 20 mil a 42 mil, aproximadamente). Además, se fortaleció su formación, especialmente su profesionalización y equipo, lo que ha merecido mayor confianza de los guatemaltecos. La Encuesta Libre de abril 2019 reveló una confianza en la PNC del 30% de la población, la que en abril de 2011 era del 17%. De hecho, en la Enpevi 2018 la mitad de los entrevistados dijo que la policía era muy o algo efectiva y 46% opinó que era muy o algo confiable. Adicionalmente, la tasa de homicidios por 100 mil habitantes ha disminuido de 46.4 en 2009 a 16.6 en 2021.

Pero, el trabajo debe continuar. Si bien se invirtieron bastantes recursos y se mejoraron capacidades, no fueron suficientes por el nivel del desafío: a) Existe poca planificación y gestión de calidad, b) La academia no está actualizada y la doctrina no se interioriza desde el principio, c) No hay claridad en los asensos, d) Ha habido incremento del reclutamiento, pero no bajo un esquema integral y e) Falta más inversión en infraestructura, equipo y tecnología.

La estrategia presentada por el Ministerio de Gobernación (Mingob) busca “transformar la PNC mediante la adaptación y modernización de todos sus recursos; la dignificación del talento humano y la institucionalización de procesos dentro de un modelo ciudadano y comunitario”. Se espera que, por medio de esfuerzos nacionales e internacionales, se logre una institución policial eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la sociedad guatemalteca, respetuosa de los derechos humanos.

La propuesta tiene cinco ejes: 1) Planificación y gestión, 2) Doctrina policial, 3) Educación, 4) Dignificación policial y 5) Institucionalización. Importante iniciar por la gestión, ya que, a pesar de todos los recursos invertidos en el pasado, la gestión y planificación del gobierno no ha cambiado y la PNC no es la excepción, razón por la que actualizar el sistema de Planificación y gestión es clave. Llama la atención el proyecto de desconcentración presupuestario, compras e inversión en infraestructura priorizados y un plan maestro de innovación y tecnología.

Según el Mingob, a pesar de que hace varios años se diseñó en conjunto con policías y académicos la doctrina policial, aún falta desarrollar la cultura institucional basada en actitudes, decisiones y comportamientos; por lo tanto, considera importante establecer los mecanismos para la gestión del conocimiento de la ciencia y técnica policial. Desean actualizar la doctrina, contar con un compendio policial de buenas prácticas y lecciones aprendidas, como manuales y protocolos actualizados. En relación con este tema, el CIEN indica que la doctrina debe ser la columna vertebral de esta organización, la que debe vivirse, interiorizarse y experimentarse en cada uno de sus miembros. Como bien dice la doctrina policial actual, “esta contribuye a fijar el rumbo de la institución policial a corto, mediano y largo plazo, y a dar continuidad a los esfuerzos de cada administración, orientando la definición de objetivos estratégicos, política institucional, planes, programas y proyectos”.

Este eje va muy de la mano con el de educación, razón por la que se comparte la necesidad de transformar el sistema educativo policial. El CIEN coincide con las autoridades de que la academia requiere de una modernización y un sistema dinámico constante de actualización con formadores del mejor nivel posible. Importante que tanto la formación inicial, como la de especialidades y la escuela de oficiales busquen la excelencia. Adicionalmente, las autoridades desean un Centro Universitario Especializado en Ciencias Policiales y un programa de entrenamiento y evaluación policial.

Es interesante el abordaje del eje de dignificación policial. Se sabe que hay ambigüedad en los procesos de ascenso y asignaciones. El tiempo de la carrera policial es reducida, lo que provoca no aprovechar el conocimiento de los más experimentados. El ministro desea mejorar los servicios de salud y construir un hospital como parte de la estrategia. También dotar de tres raciones diarias de comida a cada agente con el fin de que el personal esté bien alimentado y no tenga que distraerse y gastar en este rubro.

Además, se abordó el mal estado de muchas comisarías. El reto acá es de sostenibilidad. Se considera importante que los agentes tengan movilidad y municiones. Se espera contar con muchas más municiones por agente que en años anteriores. Para este año, se desea disponer de mil motocicletas y el año próximo de 2,300 adicionales. También se dotará de más uniformes al personal. Muy de la mano va el fortalecimiento de los controles internos del personal. Se mencionó la importancia de fortalecer la Inspectoría General y lograr una autodepuración. Si realmente se desea que el ciudadano confíe en la policía, es muy importante contar con policías capaces, decentes y al servicio de los habitantes. Por último, se planteó el eje de institucionalización. El Mingob señala la necesidad de la revisión y actualización de reglamentos normativos y administrativos.

Será de realizar una proyección financiera, definir prioridades e iniciar a ejecutar el plan. El ministro señaló que algunos cambios ya comenzaron, otros serán a partir del 16 de julio -aniversario de los 25 años de la PNC- y muchos estarán pendientes, por lo que solicitó apoyo y retroalimentación de los presentes. Es importante que los esfuerzos por lograr una mejor policía sean constantes y trasciendan gobiernos. ¿Evalúa usted que la policía ha mejorado en los últimos años? ¿Qué se necesita para confiar más en la policía? ¿Vale el esfuerzo de toda la sociedad para mejorar la policía?

(Visited 7 times, 7 visits today)

Publicidad