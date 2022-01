“Construir futuro para Guatemala”

"Queda claro que el camino para el cambio y la transformación va más por la vía de la propuesta y no solo de la protesta. ¿Qué lo inspira? ¿Qué es prioritario para lograr la transformación del país? ¿Cómo se imagina la Guatemala de 2032?"

Creo y amo a Guatemala. Mi mayor deseo es que a futuro la gente esté desarrollada, sea próspera, viva en paz y sea feliz. Experiencias del pasado, análisis de otros países y propuestas y acciones concretas generadas por la inteligencia colectiva son determinantes para la transformación.

El 14 de enero es una fecha muy importante para los guatemaltecos. Cada cuatro años un nuevo presidente y vicepresidente, al igual que los alcaldes y diputados, inician un nuevo periodo de gobierno. Este año estamos a mitad y según encuestas y pronunciamientos, pareciera que un gran segmento de la población no está contento con los resultados. Muchos de los inconformes se limitan a señalar, otros presentan soluciones inalcanzables y pocos ofrecen lineamientos para el cambio. Pero, ¿qué sucederá dentro los próximos dos años?

Definitivamente, podemos tener un mejor gobierno que coadyuve para alcanzar un país distinto. Pero no es una tarea fácil. Se requiere una visión de país, un buen equipo, un plan innovador y principios y valores irrenunciables. La pandemia de Covid-19 vino a cambiar el panorama, lamentablemente no se aprovechó para tomar acciones necesarias para transformar la gestión pública. Decisiones muy tibias en pocas áreas y sin sentido de urgencia dejan como legado de indiferencia y mediocridad.

Este año decidí participar el 14 de enero en “un viaje a la montaña”. Fuimos convocados un grupo de guatemaltecos de distintas edades y regiones del país a un lugar precioso, ubicado en las montañas que rodean La Antigua Guatemala cerca de la aldea El Hato. El objetivo del evento era discutir y cocrear ideas para lograr un mejor destino. Lugar inspirador con vista de los hermosos volcanes de Agua, Fuego y Acatenango, lleno de árboles y bosques, acompañado del ruido del viento y el cantar de los pájaros.

Hace dos años se inició el proyecto Nueva Narrativa en un primer encuentro de unos 20 guatemaltecos, con mentalidades y opiniones diversas. Durante el evento, compartimos ideas, escuchamos historias y pensamos juntos diseñar “ese nuevo relato positivo” para Guatemala. No había claridad de cómo hacerlo, pero todos consideraron que era muy importante. Luego de varios meses transcurridos, es muy interesante todo lo que se ha recopilado a nivel de nacional con la participación de muchas personas. Durante los años 2020 y 2021 se hicieron más de cien eventos virtuales con el objetivo de comprender la situación del país y lo más importante: construir futuro. Charlas muy motivadoras, ejemplos de vidas inspiradoras y análisis de temas profundos nos hicieron reflexionar y ubicar dónde estamos y hacia dónde deseamos ir.

Adicionalmente, por medio del programa “Escuchemos Guatemala”, durante el año 2021, se visitó todo el país, se habló con líderes comunitarios, con guatemaltecos de distintas generaciones y etnias. Luego de hacer el recorrido, facilitar espacios seguros en distintos formatos, dialogar y debatir sobre los temas que nos unen, se logró buscar acuerdos mínimos que ayudarán a trazar hojas de ruta para definir el futuro de Guatemala. Lo que se busca es crear las condiciones para que los habitantes puedan alcanzar el desarrollo económico, humano y ambiental.

La misión de la Nueva Narrativa es activar la inteligencia colectiva a través de un portafolio de programas, herramientas y proyectos enfocados en soluciones creativas y sistémicas que liberen el potencial de los ciudadanos y la transformación de su entorno. “Somos guatemaltecos que pensamos en futuro y buscamos consolidar herramientas para darnos cuenta quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser a través del diálogo con nuestras redes: red regional, red de guatemaltecos establecidos en Estados Unidos, red de guatemaltecos por el mundo y una red de redes donde todos coincidimos con el fin de cocrear una Nueva Narrativa para Guatemala”.

Este año, Nueva Narrativa desea trabajar cinco líneas guía para la transformación profunda de Guatemala: 1) Futuro, 2) Reconstrucción económica, 3) Los niños y las niñas, 4) Agua y biodiversidad y 5) Bienestar. Cada una cuenta con elementos concretos que deben aterrizarse en programas y acciones.

En este encuentro del 14 de enero discutimos estas líneas en grupos pequeños. En relación con la línea Los niños y las niñas surgieron ideas muy interesantes, alrededor de erradicar la pobreza extrema del país. Es prioritario lograr programas de desarrollo, como priorizar la nutrición de los menores de cinco años, lograr la cobertura universal de agua potable, hacer una revolución educativa centrada en el aprendizaje de los alumnos, formular las competencias que los jóvenes requerirán para el siglo XXI y empatar la oferta con la demanda de empleo no solo a nivel nacional, sino mundial, diseñar una escuela para padres que oriente la formación de la niñez y la juventud, lograr el acceso a la tecnología a toda la población en la era de la información y construir la infraestructura básica a lo largo y ancho del país.

La propuesta de Nueva Narrativa es realizar varias cumbres de enero a junio para ir discutiendo estos cinco temas, los cuales se desarrollarán en diferentes lugares del país: Tecpán, Amatitlán, Museo del Niño -ciudad de Guatemala-, Atitlán y Ciudad Vieja. La meta es entregar a Guatemala el 15 de septiembre proyectos y propuestas concretas para cada línea de acción. Durante estos viajes, se desea, con espíritu conciliador, buscar los acuerdos mínimos que ayuden a trazar hojas de ruta para definir el futuro del país.

Este viaje del 14 fue una experiencia interesante. Gusto y privilegio soñar juntos la Guatemala del futuro. Conocí nuevas personas, aprendí de distintos temas, hice nuevas amistades y me llené de energía. Fascinante compartir con ciudadanos proactivos, positivos y amantes del país con quienes fuimos tejiendo esa Guatemala hermosa, vibrante y desarrollada. Alegría, que hace varios días no sentía. Queda claro que el camino para el cambio y la transformación va más por la vía de la propuesta y no solo de la protesta. ¿Qué lo inspira? ¿Qué es prioritario para lograr la transformación del país? ¿Cómo se imagina la Guatemala de 2032?

