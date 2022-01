Mayra Gabriel: “¿Quiero resultados diferentes?”

“Esas nuevas oportunidades para expresarse, para aprender, para vivir, caerse y saber levantarse serán su propia responsabilidad, pero será solo con su tiempo firme y persistente de aprendizaje que lo logrará. Porque, al fin y al cabo, si algo es importante en la vida es ser un alumno constante de ella para seguir en movimiento. Sea responsable de ello, pero siéntase feliz porque son sus propias decisiones y no las de alguien más que usted debe aplicar a su vida”.

Publicidad

Poder tener la oportunidad de estar en modo relajado, simplemente sintiendo y saboreando el momento, con cero estrés, podría decir que es una delicia. Saboreando y viviendo el presente en su totalidad. Pues bien, le cuento que los últimos días del año 2021 los pasé junto con mi hijo, familia y amigos frente al mar. Tranquilitos todos, con las ocurrencias de cada quien, y también nos acompañaron nuestro pomerania, el Pelu, y su prima salchicha, la Loni.

Me ha encantado hacer videos cortos para enviar mensajes animados y de esperanza. Sin duda, algunos me salen más fácil que otros, pero, al final, mi deseo es sembrar semillitas de vida para abrir más conciencia de vivir el presente de manera auténtica, disfrutando de lo importante de vivir amándose a sí mismo.

Hay personas que hacen y deshacen, algunas veces con un esfuerzo extra, pero siguen teniendo los mismos resultados, queriendo y soñando con tener otros. Cuando estoy cerca de ellas, veo su forma de administrar, de entender lo que hacen o tomar decisiones, y me doy cuenta de que, definitivamente, haciendo y actuando igual todo el tiempo, es imposible tener resultados diferentes. Ya está más que demostrado. Entonces, ¿qué procede? Por lo que he aprendido y aplicado a mi vida, definitivamente, es tomarse el tiempo para estar en silencio, analizar, cuestionarse, reflexionar, tomar nota de las decisiones y escribir los objetivos; darse el tiempo para cumplirlos, tener una visión de todo, como un simple espectador de mi propia vida, y luego elegir conscientemente cuáles serán las nuevas metas y ponerle play a esa pausa concreta y pensada, que era importante hacer, para tomar otro rumbo. El nuevo rumbo para elegir ser uno mismo.

Solo sabiendo y reconociendo lo importante de tomarse el tiempo para analizar nuevas oportunidades, para decidir si quiero seguir viviendo en función de los demás o vivir la vida que yo elijo vivir, y dejar de funcionar con esas estructuras sociales, religiosas o de familia que me inculcaron para funcionar, puedo sentir la libertad en mi ser interior. Es momento de permitirse decir hasta aquí, de aprender a expresarse libremente y decir: Me toca mi turno y voy a hacer mi propia estructura. Será que se atreverá a vivir este año 2022 con libertad, con su propia versión y ya no seguir funcionando con el deber ser de muchos otros, ideas y criterios que le inculcaron por años y que no le han permitido ser libre.

Se lo voy a poner de manera real y del día a día, cuando usted va al baño a hacer sus necesidades, ¿alguien más puede ir por usted? No, verdad, ¿por qué? Pues, porque lo que a usted le toca dejar ir, usted lo eligió comer, es lo que quería, es solo suyo y no es de nadie más. ¿Me explico? Usted es responsable de lo que come y de lo que su cuerpo necesita procesar y dejar ir. Quiere resultados diferentes, tomará decisiones de comida diferentes, ¿o no? Para que su estómago procese alimentos más livianos, usted deberá comer más sano, es una decisión que toma y así obtiene resultados de digestión diferente.

Esas nuevas oportunidades para expresarse, para aprender, para vivir, caerse y saber levantarse serán su propia responsabilidad, pero será solo con su tiempo firme y persistente de aprendizaje que lo logrará. Porque, al fin y al cabo, si algo es importante en la vida es ser un alumno constante de ella para seguir en movimiento. Sea responsable de ello, pero siéntase feliz porque son sus propias decisiones y no las de alguien más que usted debe aplicar a su vida.

(Visited 8 times, 1 visits today)