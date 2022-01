“Nos mintieron”

"¿Cuál es la salida? la salida es una ¡DESOBEDIENCIA CIVIL CONSTITUCIONAL MASIVA! la salida es ¡NO OBEDECER! #DoNotComply #NoObedezaDictaduras"

Estamos en enero del 2022, el ataque biológico más grande de la historia, se desplegó en noviembre del 2019.

Los culpables según el Senador Rand Paul y Ted Cruz, son la National Health Institute y Obama y Fauci que le dieron (4,5 millones de USD para investigaciones PROHIBIDAS de “gain of function” para modificar virus y volverlos altamente contagiosos en un laboratorio con ingeniería genética) al Laboratorio de Armas Biológicas y Virología de Wuhan En China comunista.

Como dicen analistas norteamericanos, es la primera vez en la historia de la humanidad, en la historia de la guerra que un partido comunista, de una civilización, ataca a todas las otras civilizaciones del mundo al mismo tiempo.

Fue diseñado el virus y la campaña de miedo, mentiras y desinformación de los “medios de comunicación” FAKE NEWS, en todo el mundo, asociada a cientos de gobiernos corruptos y dictatoriales, incluyendo por supuesto al gobierno de Guatemala, hicieron una expansión de gasto y de poderes arbitrarios en todo el mundo, quebrando miles de miles de negocios, quebrando la industria turística, bares, restaurantes, teatros, colegios, escuelas, universidades, iglesias, kinders, prekinders, teatros, cines, etc. etc. etc.

¿Cómo es posible que sigamos tolerando todo esto? ¿Tanta es la mentalidad de borregos que tenemos? así hemos sido educados por nuestros padres? obediencia ciega a gobiernos, alcaldes y ministros y sindicalistas corruptos?

¿Cuál es la salida? la salida es una ¡DESOBEDIENCIA CIVIL CONSTITUCIONAL MASIVA! la salida es ¡NO OBEDECER! #DoNotComply #NoObedezaDictaduras

No podemos seguir con niños en las escuelas publicas y privadas y jóvenes en las universidades ¡CON DOS AÑOS SIN ESCUELAS!

No podemos seguir con alcaldes y corporaciones municipales corruptos abusivos y dictadorzuelos que cuando se les antoja cierran iglesias, negocios, pueblos enteros.

No podemos seguir con las dos peores burocracias del país: el Mineduc y el Minsalud que entre los dos tienen CIEN SINDICATOS y pactos colectivos corruptos que superan los 5,000 millones de quetzales.

Debemos cerrar esos ministerios, volver la educación y la salud publica especialmente la de las personas mas necesitadas un esfuerzo privado de caridad y de iglesias fundaciones asociaciones de vecinos, ligas de ciudadanos, caridad etc. y si queda algo de salud o educación publica se debe descentralizar totalmente y municipalizar y deben existir dos concejales electos de escuelas u hospitales, que la gente fiscalice permanentemente.

Es intolerable, lo que los gobiernos del mundo le han hecho al ciudadano en el mundo entero.

¡DEBEMOS REBELARNOS! La Constitución nos da el derecho a la rebelión mediante el no cumplimiento de ordenes ilegales que están destruyendo a la población, las vidas, la salud mental, el porvenir y la economías individuales de millones de personas en Guatemala y el mundo!

#DoNotComply

