Mayra Gabriel: “Serie ‘Saber levantarse'”

Cada vez que oigo la palabra “serie”, rápido pienso en Netflix, ¿no sé si le pasa lo mismo a usted? Pero, bueno, titulé este escrito de esta manera para darle seguimiento o dar a conocer un poco más mi serie “Saber levantarse”, que empecé en mi canal en YouTube en mayo de este retador e inspirador 2021.

Oír la palabra “serie” me lleva a la idea de una cadena de algo, una secuencia de historias o algo parecido, ¿cree que es así? Pues, bien, sentí en mi corazón hacer entrevistas a personas que han tenido experiencias de vida bastante fuertes y que se han sentido hasta abajo o que han tocado fondo por “a” o “b” razón y han sabido levantarse con voluntad y actitud. De hecho, mi primer escrito que publiqué en 1994 lo titulé “Saber levantarse” y de allí viene la inspiración de esta serie. Ya hay varias charlas publicadas, y le cuento que hay una cadena de ideas y citas concretadas para que pronto pueda oír y reflexionar sobre otras historias de la vida real que compartiré. Agradezco cualquier tema o sugerencia para seguir adelante con ánimo y con la verdad por delante.

Las charlas ya subidas: una enfermedad o personas con discapacidad (Nagora Conde, Andrea Leal España, JuanJo Ponce), una experiencia frustrante como estar 65 días en la cárcel por la injusticia tan injusta en la que vivimos (Anaité Alvarado-Infamia), la recuperación de 12 años de adicción (Marinés Lacayo Henry); y no digamos hablar sobre temas tabú en esta gran serie como: hablar con los muertos (Lily de Valdez), la masturbación (Andrea Bonilla), la homosexualidad (Chipus y Caliche), y el último que publiqué sobre el abuso sexual infantil (Andrea Bonilla).

Realmente, me siento tan satisfecha por hablar de todos estos temas, que son experiencias que no se hablan abiertamente, pero que sí se comentan a puerta cerrada y, en muchos casos, son secretos a voces y frustraciones del alma. He aprendido lo importante de expresarse libremente y, cuando siento que mi voz interior me habla y me dicta algo, como también le hago caso a mi intuición, rapidito, con valentía y coraje, sigo adelante plasmando lo que voy sintiendo, con la voluntad que me caracteriza.

Hablar por hablar o expresarme por expresarme, no es. Lo que sí es, y siempre trato de cumplirlo, es dejar un mensaje de reflexión, de toma de consciencia, de ser coherente, de cuestionarse lo interesante que es la vida y, sobre todo, de aprender a ser libre y no vivir en función de nadie más. Vivir y gozar el presente, saber lo importante de amarse a sí mismo y ser siempre fiel a uno mismo. Cuando elijo un tema, trato de averiguar lo que pueda sobre el mismo, para tener más herramientas y complementar con lo que la vida me ha dado la oportunidad de aprender, y así tener una charla amena y amigable. Tengo también muy claro que no quiero tocar ni temas políticos ni que se vuelva nada de discusión, simplemente quiero aportar a la humanidad, y que así como me encanta leer y he tenido la suerte de aprender por diferentes lados y con muy variados maestros de la vida, tener la sabiduría de entender y aceptar que todo lo que se aprende es importante compartirlo. Servir es tan importante para alimentar la alegría de mi corazón.

La serie “Saber levantarse” va para largo, pues cada vez me sugieren y encuentro más temas por hablar y transmitir lo que, junto con otras personas, podamos aportar y sacar a luz para enseñar. Considero que la vida ha cambiado tanto en los últimos años que, desde 1994, cuando empecé a publicar mis vivencias, puedo sentir que el mundo recibe con más facilidad y menos asombro mis experiencias y aprendizajes. Así que seguiré aportando porque, como bien aprendí, el dolor de hoy es la experiencia de mañana y dando sé que sirvo a mi prójimo.

