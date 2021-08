Mayra Gabriel: “Poco a poco”

“Definitivamente, así es la vida, poco a poco he ido logrando mis objetivos plasmados, conquistando a mis amores y aprendiendo mucho de las experiencias buenas o como pruebas de crecimiento que el universo me ha regalado, donde me ha tocado enfrentarme conmigo misma sin miedo alguno y así llegar a aprender a elegir y no quedarme simplemente como víctima y llorando por lo que me pasó”.

Desde hace unos días he estado sintiendo constantemente que es importante hablar sobre temas que a las personas les cuesta expresar. Uno de ellos, del que sí he escrito bastante, pero que todavía falta mucho por plasmar, es sobre la transición del alma, o sea la muerte. Hay otros temas tabúes que se han etiquetado como el sexo, el abuso sexual, la homosexualidad, hablar con los muertos, etc., y que, por estructuras familiares, sociales o religiosas, es preferible esconderlos bajo la alfombra, engavetar lo que sea necesario dentro del clóset y en la caja fuerte de ser posible, cierto, ¿o no? ¡Qué tremenda manera de reprimir a algunos!

Estoy muy consciente de que hablar y expresarme libremente, sobre todo sobre temas tabú, es muy delicado para aquellos que no tienen una mente abierta a respetar lo que su prójimo siente, cree o quiere manifestar. Pero muy amorosamente trataré de hacerlo, esperando no ofender a nadie, sino que, simplemente, puedan abrirse a conocer algo nuevo a lo que han evitado enfrentarse y se puedan dar la oportunidad de sentir o ver las cosas de una manera diferente.

Les he estado preguntando a varias personas qué temas consideran como tabú, y bueno, los que escribí resumen los más mencionados. Así que, por medio de mis escritos y las charlas de la Serie Saber Levantarse, trataré de manifestar y apoyar a muchos que han elegido callar y seguir reprimiéndose, por no herir los sentimientos de sus papás, o creer que le están fallando a Dios y así inspirarlos a que tengan el valor que corresponde y se atrevan a ver la luz que merecen para no seguir callando y vivir con su verdad. Porque recuerde que, “cuando la voz no expresa, el cuerpo expresa”. Sé que será duro, pero es parte de lo que sé y para mí es importante transmitirlo.

Como dice la canción “Poco a poco” que interpreta Raphael: “Poco a poco, todo se puede lograr, todo se puede alcanzar, no existe nada imposible, para el que sabe luchar. Todo se puede tener, todo se puede saber, hoy puede estar en tus manos, lo que buscabas ayer, poco a poco. Como gira la Tierra, poco a poco, como sale el Sol, poco a poco, como pasan las penas, poco a poco, como nace el amor. Todos queremos llegar, todos queremos triunfar, y el mundo es solamente para el que sabe luchar, poco a poco”. Y bueno, es de valientes enfrentarse a sí mismo y tener la libertad de poder elegir si alguien quiere vivir en función de los demás bajo una gran mentira o ser, vivir y amarse a sí mismo. Anoche, luego de haber empezado este escrito, empecé a buscar alguna película en Netflix y me salió “Corazón borrado”, y solo me dije: no pude haber tenido una respuesta más clara a lo que estoy transmitiendo; así que no se la pierda.

Definitivamente, así es la vida, poco a poco he ido logrando mis objetivos plasmados, conquistando a mis amores y aprendiendo mucho de las experiencias buenas o como pruebas de crecimiento que el universo me ha regalado, donde me ha tocado enfrentarme conmigo misma sin miedo alguno y así llegar a aprender a elegir y no quedarme simplemente como víctima y llorando por lo que me pasó.

Gracias, desde ya, a cada una de las personas que serán parte de estas charlas de fondos tabú, porque podrán expresarse libremente sabiendo que así, como pueden apoyar a hijos como a papás, serán temas duros de enfrentar, y habrá que tener la sabiduría de no juzgar, sino de tener la opción de sentir y ver la vida de una forma distinta, rompiendo estructuras impuestas por generaciones que lo que han hecho, en su mayoría, es reprimir a las personas. Espero que, a partir de estos escritos y charlas sobre temas tabú, la comunicación entre los seres queridos pueda empezar a hacerse más fluida y sin tapujos, con el respeto que se merece cada quien.

