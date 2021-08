“El repunte del Covid-19”

"Vendrán tiempos difíciles. Tome sus precauciones. Si puede permanecer en casa, mejor. Si tiene que salir, use la mascarilla, mantenga el distanciamiento social y lávese las manos".

Publicidad

Ante el repunte de los casos de Covid-19, la mayoría de los guatemaltecos estamos ansiosos y desesperados. Existió un gran disgusto entre la población por la decisión del gobierno por la compra de vacunas Sputnik V, lo que luego de la negociación, esperamos contar con un cronograma de entrega -especialmente de la segunda dosis-, sin embargo persiste la desinformación en las redes sociales y medios de comunicación.

Actualmente, se han recibido muchas donaciones de vacunas de distintos países y ya no hay excusa para que los mayores de 35 años adquieran su vacuna (próximamente de 30 años y más). De hecho, en la capital habilitaron centros hasta las 12 de la noche para que las personas con dificultad de horario puedan asistir. Importante contar con la logística para que las vacunas lleguen a los lugares más alejados del país.

La Clínica Mayo señala que los virus tienen una o más mutaciones nuevas, a las que se les llaman “variantes” del original. Actualmente, se han dado seis variantes del virus (SARS-CoV-2) que causan la enfermedad por coronavirus 2019 (Covid-19). Me explicaba una doctora con especialidad en infectología que a estas variantes les van colocando los nombres según el alfabeto griego. La Clínica Mayo afirma que Delta es una variante que parece trasmitirse con mayor facilidad. Además, informa que puede disminuir la eficacia de algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales y de los anticuerpos generados por alguna de las vacunas contra la Covid-19.

El sábado pasado, el doctor Francisco Coma, viceministro de Hospitales, comentó que existe una evolución crítica y delicada de la pandemia. La mayoría de los municipios se encuentran en color rojo: 263 municipios en rojo, 51 en anaranjado y 26 en amarillo. Afirmó que hay un alto nivel de contagio y gran repunte. Fallecen y se contagian más personas este año que en 2020. Hizo referencia a que los hospitales están casi a su máxima ocupación (95%) y se han tenido que habilitar zonas para Covid-19 en hospitales que no atendían esos casos.

También hizo un llamado a que todos tomemos conciencia de mantener la actividad, pero quedarse en casa si no hay necesidad de salir. Es imperante seguir usando la mascarilla correctamente, el distanciamiento social y el lavado de manos. Interesante que muchos comentan que no salen y que solo se relacionan con familia o amigos cercanos; sin embargo, el doctor Coma señaló que la mayoría de los casos se dan en reuniones familiares o sociales que no cumplen con el aforo del semáforo.

Aunque no se tiene confirmada si existe la variante Delta en Guatemala, el doctor Coma afirmó que por el comportamiento actual de los pacientes es posible que ya exista en el país. Se están haciendo los análisis cuyos resultados se esperan a mediados de mes. También puntualizó que hay más contagios y fallecimientos en personas de 30 a 40 años.

Recomendó reducir eventos sociales, no ir a lugares que no respetan el aforo y usar el sentido común. Aunque el estado de prevención fue levantado, se está analizando qué tipo de normas o acciones tomar en el corto plazo. Agregó que “hay análisis permanente con técnicos de varios sectores. Dependiendo del comportamiento, tendrá que haber ciertas acciones los próximos días.

Queremos buscar el equilibrio para proteger la vida de los guatemaltecos sin parar el país. La responsabilidad no es solo de la población, pero hay un comportamiento social que está en las manos de cada uno”. Mencionó también que los pacientes están llegando en condiciones moderadas o graves al hospital. Recomienda a las personas que ante cualquier síntoma leve se hagan la prueba de Covid-19 y busquen atención médica.

Esta situación no solo está sucediendo en Guatemala, sino en todos los países del mundo. “La variante Delta es más agresiva y mucho más transmisible que las cepas que circulaban anteriormente”, dijo Rochelle P. Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en una reunión informativa en la Casa Blanca la semana pasada. “Es uno de los virus respiratorios más infecciosos que conocemos y que he visto en mis 20 años de carrera”, según publicó el “New York Times”.

Varias personas han optado por no vacunarse. Esto es lamentable, ya que se encuentran en alto riesgo de infectarse y morir. Los CDC documentaron que la vacunación previene enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes. Las personas que aún no se han vacunado deberían vacunarse y seguir usando mascarillas hasta que la mayoría estemos vacunados. Con la circulación de la variante Delta, la necesidad de vacunarse es más urgente. Los CDC actualizaron la guía para personas totalmente vacunadas con base en la nueva evidencia sobre la variante Delta.

Vendrán tiempos difíciles. Tome sus precauciones. Si puede permanecer en casa, mejor. Si tiene que salir, use la mascarilla, mantenga el distanciamiento social y lávese las manos. Si no está vacunado y tiene 35 años o más, no dude en buscar el lugar más cercano. Vía vacunasgt.com puede usar la plataforma ALMA (Asistente de Logística Médica Automatizada), donde podrá buscar por departamento y municipio el centro de vacunación más cercano y el tipo de vacuna que están aplicando. Cada uno puede contribuir a mejorar la situación. ¿Ya se vacunó? ¿Qué precauciones tomará ante la variante Delta del Covid-19? ¿Cómo contribuir para no propagar más esta pandemia?

(Visited 13 times, 1 visits today)