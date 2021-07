“¿Cómo lograr un Congreso eficiente?”

"¿Qué se recomienda para lograr un Congreso eficiente? Es importante mayor asistencia de los diputados, tanto a las sesiones del pleno como a las comisiones. Es urgente analizar la pertinencia de las 38 comisiones de trabajo. En caso de ser necesario, el número de comisiones debe reducirse -esto ahorraría recursos y permitiría mayor participación de los diputados-. Es imperante que se elijan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones".

Lograr que el Congreso de la República cumpla el papel que la Constitución le asigna y se apegue a su ley orgánica interna es la labor que la Alianza por un Congreso Eficiente busca. Se desea con el mínimo de recursos, en el menor tiempo posible, un mejor resultado.

La semana pasada la alianza presentó el resultado del trabajo del primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso del año 2021, correspondiente del 14 de enero al 15 de mayo (shorturl.at/opALM).

El pleno del Congreso sesionó en 44 ocasiones -aproximadamente el doble que el año pasado-. En promedio la asistencia de los diputados fue de 79%, siendo el año pasado 89% y en el año 2016, 93%. Se observó que cuatro diputados obtuvieron 100% de asistencia, mientras que un diputado no se presentó a ninguna sesión.

Respecto a la agenda legislativa, en enero siete de 19 bloques legislativos presentaron los temas a impulsar durante el año. En marzo el Ministerio de Economía propuso una agenda de reactivación económica al Congreso. Sin embargo, el Congreso como institución, no ha presentado una agenda de prioridades para el año.

Durante este primer periodo, en el Congreso se presentaron 55 iniciativas de ley, tres obtuvieron dictamen favorable. Se aprobaron siete decretos de los cuales uno fue vetado por el presidente. Los decretos aprobados tienen relación con la pandemia de Covid-19 (1), reactivación económica (3) y la integración de la Corte de Constitucionalidad (2). Respecto a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones se incluyó en 42 de las sesiones ordinarias, sin embargo únicamente se conoció y discutió la candidatura de tres de un total de 270 candidatos sin hacer su elección.

Las comisiones de trabajo son el corazón del Congreso. Estas deberían de analizar, evaluar y proponer iniciativas de ley. El resultado del trabajo de algunas preocupa. Es de señalar que solo 20 de las 38 comisiones de trabajo recibieron iniciativas de ley. Por ley deben de sesionar al menos dos veces al mes; de hecho, parte del sueldo del congresista se basa en su asistencia a las mismas. Congreso Eficiente monitoreó 10 comisiones. Se encontró que la mayoría cumplió con las dos sesiones mensuales; sin embargo, una tercera parte realizó estas de forma consecutiva -una sesión detrás de la otra el mismo día-. Esto no tiene sentido, ya que es difícil dar seguimiento a los temas reuniéndose una vez al mes. Se resalta en el estudio que la comisión de Finanzas Públicas y Moneda no sesionó en febrero. Lamentablemente, la hoja de registro de asistencia de las comisiones no siempre coincide con los diputados que participaron en las sesiones monitoreadas.

Dentro del trabajo legislativo se encuentra el de fiscalización. Uno de los procesos es la interpelación a los ministros. Durante este periodo, se interpeló al ministro de Gobernación, quien estuvo en 28 de las 42 sesiones ordinarias, inició el 19 de enero y finalizó el 13 de mayo. Se presentó el voto de falta de confianza, inició el debate, pero, al no haber cuórum, no se terminó la discusión. Por lo tanto, la interpelación terminó sin conocerse el resultado final, tema que no debería quedarse abierto por la incertidumbre que genera. Interpelaciones de larga duración y que no concluyan carecen de sentido.

El Congreso mantuvo el mismo presupuesto que el del año pasado. A junio se había ejecutado un 40%, similar al del año 2020 por la misma época (37%), aunque se han gastado Q18.6 millones adicionales -Q13.5 millones más en gasto por servicios personales-. En mayo se contaba con 2,299 empleados (56 menos que en noviembre 2020). Se observó que se continúa con un incumplimiento a su ley orgánica, ya que 401 empleados bajo los renglones 022 y 029 realizan actividades administrativas, lo cual no es permitido.

También se hizo un estudio a la página web del Congreso con el fin de evaluar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Respecto al periodo anterior, ha mejorado levemente, cumpliendo con el 91% de lo requerido. Para lograr la totalidad deberán actualizar la información de las comisiones de trabajo en: presupuesto, órdenes del día de las sesiones, dictámenes emitidos sobre iniciativas de ley y actas de las sesiones.

¿Qué se recomienda para lograr un Congreso eficiente? Es importante mayor asistencia de los diputados, tanto a las sesiones del pleno como a las comisiones. Es urgente analizar la pertinencia de las 38 comisiones de trabajo. En caso de ser necesario, el número de comisiones debe reducirse -esto ahorraría recursos y permitiría mayor participación de los diputados-. Es imperante que se elijan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones. Deben atender lo establecido por la ley orgánica en cuanto al tipo de actividades para las cuales puedan contratar el personal temporal. Al prestar la información de las comisiones de trabajo y fondos rotativos en la página no solo cumplirían con la ley, sino que además mejoraría la transparencia. Debe continuarse la evaluación de procesos del Congreso que puedan ser digitalizados y actividades que puedan realizarse de forma remota debido a la pandemia de Covid-19.

Esperamos que este informe contribuya a que el Organismo Legislativo mejore su rendimiento, cumpla con su propia norma, rinda cuentas y busque la modernización del país. La transparencia y coherencia son vitales. ¿Qué opina del Congreso? ¿Cómo evaluar el desempeño de cada diputado? ¿Qué cambios sugiere para lograr un Congreso eficiente?

