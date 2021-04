“¡Exigimos la destitución de la ministra de Salud!”

"Es su culpa, no es la culpa de las personas, porque si usted no lo sabe, yo se lo recuerdo, los guatemaltecos tenemos que salir a trabajar todos los días porque el gobierno no nos va a mantener."

Hoy tengo que hacer un video de protesta, específicamente en contra de la ministra de Salud, Amelia Flores, quien salió con una desfachatez y una caradura increíble, a acusar a los guatemaltecos del problema que ella, su gobierno y su ministerio tienen en el país.

Señora ministra, si usted no lo sabe, se lo recuerdo yo, ustedes, en esa burocracia que maneja de miles de millones de quetzales, con esa irresponsabilidad que le caracteriza y al gobierno del cual usted forma parte, le quiere echar la culpa a los guatemaltecos de su incompetencia y de la falta de responsabilidad de su ministerio.

Es su culpa, no es la culpa de las personas, porque si usted no lo sabe, yo se lo recuerdo, los guatemaltecos tenemos que salir a trabajar todos los días porque el gobierno no nos va a mantener.

