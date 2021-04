¿Y si pido ayuda?

“Está clarísimo que mi ser interior necesita de mi amor propio. Si lo único que tengo es lo que tengo en el momento, lo que debo disfrutar y sentir es ese momento desde dentro de mi ser interior. Si disfruto lo que vivo, lo que elijo hacer o no hacer, simplemente, debe de darle tranquilidad a mi cuerpo y, sobre todo, a mi corazón. Por eso, lo importante al hacerle caso al corazón y a esa intuición maravillosa es que solo allí es que recibo el para qué de mis inquietudes y la tranquilidad que lo que elijo hacer estará bien para mí. ¿Ha sentido esto que le expreso en algún momento de incertidumbre?”

Hace unos días estaba platicando con alguien que no se sentía nada bien físicamente y, en medio del evento en el que estaba donde él tenía mucho que ver, me le acerqué y me tomé alguito a su lado, mientras trataba de intuir qué le estaba pasando. Su apariencia física me hablaba claro, tenía un semblante de mucho cansancio y agotamiento emocional.

Con la confianza que siempre nos ha caracterizado y lo preguntona que me pongo a veces, algo me contó, pero, como siempre, no hubo suficiente tiempo para que terminara de expresarse o, al menos, que tocara el punto principal que le estaba provocando ese sentir emocional que tenía trabado y, como yo le llamo, llegar a identificar su nudo emocional. Pero, claro, por las muchas estructuras que traemos de años, evadió continuar expresándose y sintió el miedo que lo envolvía; justificó la elección de seguir tomando pastillas y continuar con el dolor físico antes de enfrentarse a sí mismo. Como he aprendido, las crisis se evalúan por la cantidad de miedos que estas generan, ¿se identifica?

En varias ocasiones, mi amigo me ha oído decir lo que aprendí leyendo a Louise Hay en su libro “Sana tu cuerpo”, sobre: “Cuando la voz no expresa, el cuerpo expresa”. Pero una cosa es oírlo y otra cosa es tomarlo personal y aprender de eso que alguien más ha estudiado e indagado bastante. Desde hace muchos años, se ha investigado cómo las emociones no expresadas afectan nuestro cuerpo físico. Ese tomar conciencia de lo importante de expresarse libremente, de aprender a escuchar el corazón, esa voz interna que nos habla constantemente, ¿en qué momento de la vida elijo tomar la decisión de autocuidarme y amarme? ¿O de cambiar el miedo por curiosidad? Como dice Pilar Sordo. Porque está claro que, por y con nuestro trabajo interno, nos reflejamos en lo externo.

En varias de las experiencias que me han tocado vivir, algunas un poco más duras que otras, me he dado cuenta de que al final se convierten en puro aprendizaje para mi alma y ahora ya sé que todo pasa siempre para algo más grande, como dice Osho. Así que no tenga miedo, acepte lo que está viviendo. Tener fe es más que importante, pero también aceptar pedir ayuda es vital para poder rendirse a ese proceso de sanación que pueda tener. Pida ayuda para enfrentarse a usted mismo y acepte que es importante hacerlo con un verdadero profesional recomendado. El paso a dar es duro, pero luego agradecerá haberse atrevido a darlo.

¿Le ha pasado que siente que ya perdió la libertad de ser usted mismo ante su pareja? ¿Que vive rodeado de amigos con quienes ya no se siente cómodo? ¿Tiene un duelo que no logra procesar? ¿Está desmotivado por la vida? ¡Tantos sentimientos que tenemos alborotados en nuestro ser y solo vivimos con altibajos sin lograr sentirnos tranquilos! Será suficiente entonces cuestionarnos: ¿Y si pido ayuda?

