“¿Y si hablamos de un gran tabú, como el de la muerte?”

"Todo eso incompleto que dejamos o que no dijimos cuando un ser querido se nos adelanta, nos puede dejar una sensación de intranquilidad."

Luego de que mi hijo Giancarlo muriera en diciembre de 1993, el tema de la muerte empezó a ser, para mí, una gran inquietud. Quería entender de qué se trataba venir a la vida y morir; pero no como aprendí en el colegio desde chiquita donde me decían: “Nace, crece, se reproduce y muere”. Qué simple se oía en aquel entonces, hasta que me fue tocando vivirlo, poco a poco con la muerte de alguna de mis mascotas al principio, y sentirlo en vivo y a todo color con la partida de mi propio hijo.

En esa etapa de procesar mi duelo y el sentimiento tan fuerte de tristeza que me envolvía, y como todo está escrito, tuve un primer encuentro fuerte conmigo misma en un taller al que llegué sin tenerlo planeado, en febrero de 1995 en Costa Rica. Aprendí lo importante de hacerle caso a la intuición, a esa sensibilidad del manejo de energía, tanto en mí directamente como en otras personas. Fue una experiencia diferente, que viví junto a una de mis grandes maestras de vida, Dawn Bramadant.

Otro privilegio que me ha dado mi existencia terrenal, y digo privilegio, porque vaya que lo fue, consistió en ir a un taller de crecimiento personal con la Dra. Elisabeth Kübler-Ross en Headwaters, Washington, en marzo de 1995. Aprendí tanto sobre la transición del alma, de lo importante de enfrentarse a uno mismo y, sobre todo, a no darle la espalda a los sentimientos que duelen. De amarse y serse fiel. Empecé una gran búsqueda en mi vida que, conforme el tiempo iba pasando, me devoraba libros, estaba aquí y allá descubriendo, me daba cuenta de todo lo que hay por sentir, procesar y seguir aprendiendo. Entre más aprendía, más me daba cuenta del gran océano que existía para seguir adelante con nuevos conceptos de la vida.

¿A quien le gusta hablar de la muerte o transición del alma?, a muy pocos, estoy segura, porque en nuestra cultura es un gran tabú; pero, si nos detenemos por un momento y reflexionamos, nos daremos cuenta de que lo único seguro que tenemos al nacer, ¿qué es?, la muerte, ¿y entonces? La ausencia física duele mucho porque deja un gran vacío. Todo eso incompleto que dejamos o que no dijimos cuando un ser querido se nos adelanta, nos puede dejar una sensación de intranquilidad. Sabía que el no poder despedirnos, dar las gracias o pedir perdón por algo al ser que parte, nos puede abrir una gran oportunidad de aprendizaje para valorar más a quienes tenemos cerca y expresarnos libremente como hubiéramos querido hacer con quien partió. Hay algo que tengo muy claro, lo importante que es buscar, pedir y aceptar ayuda.

Para algunas culturas la muerte no es más que el inicio de una nueva vida, donde se conmemora lo transitado por el mundo terrenal. Por otro lado, al menos para mí, lo veo como la graduación de vida de quien parte con el cuerpo que eligió nacer, vivir y aprender lo que al alma le tocaba. Al fin y al cabo, quien siente y aprende es el alma, no el cuerpo, hasta donde he llegado a comprender. Aquí también se me viene a la mente el refrán de “haz bien y no mires a quien”, porque al final de mi historia, con lo que viví, sentí, aprendí y compartí, dejaré mi huella, dejaré mi legado igual que todos los que se me han adelantado y de quienes he aprendido que, la vida consiste en ser, y no en hacer.

Le recomiendo oír estas canciones bellas: “Cara a cara” de Marcos Vidal y “Yo te extrañaré” de Tercer Cielo. Tampoco se pierdan de leer dos libros maravillosos de la Dra. Elisabeth Kübler-Ross: “La muerte: un amanecer” y “Lecciones de Vida”. En este último, ella expresa: “Quería escribir un libro más, pero no sobre la muerte y los moribundos sino sobre la vida y los vivos”; puedo decirle que, este libro después de la Biblia, es uno de mis preferidos. También quiero recomendarle el taller que dará Pilar Sordo junto a la peruana Almudena Pérez Tello este sábado 27 de marzo titulado: “Mi experiencia con la muerte”. –

