El papel de los tanques de pensamiento en contextos de crisis y oportunidades

Ideas, discusión, problemas, soluciones, políticas públicas, propuestas, incidencia y articulación son algunas de las palabras que se vienen a la mente cuando se piensa en los tanques de pensamiento y en las funciones que realizan dentro de los sistemas democráticos, como actores con capacidad técnica para elaborar propuestas fundamentadas en evidencia.

La semana pasada se publicó el Global Go To Think Tank Index 2020, en el que, para alimentar nuestro orgullo guatemalteco, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) es reconocida como el mejor centro de pensamiento de Centroamérica y uno de los mejores del mundo. En ese mismo índice también se reconoce que ha sido uno de los mejores en abordar políticas sociales y por su respuesta institucional ante la pandemia del Covid-19.

El índice es elaborado, desde hace 15 años, por el Think Tanks and Civil Societies Program, de la Universidad de Pensilvania, con el fin de reconocer la importancia de las contribuciones de los centros de pensamiento en el mundo. Para su edición de 2020 evaluó a más de 11 mil centros en todo el mundo, en diferentes categorías regionales y por área de especialidad.

El Global Go To Think Tank Index toma en cuenta aspectos como la calidad y el compromiso de los líderes de los centros de pensamiento; su capacidad para reclutar y retener analistas de élite; su reputación y desempeño académico; la calidad, cantidad y alcance de sus investigaciones; y el impacto de sus análisis en la creación de políticas públicas. No es la primera ocasión en la que Asíes recibe un reconocimiento de este tipo. En los últimos ocho años, de manera consecutiva, el índice lo ha colocado entre los mejores de Centro y Sudamérica.

Este tipo de reconocimientos vienen a comprometer aún más a un centro que tiene cuatro décadas de estar trabajando por el desarrollo institucional y democrático en nuestro país, en un año en el que, además de conmemorar los 35 años de la apertura democrática y 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, también conmemoramos los 200 años de vida independiente.

Estos aspectos, sumados al contexto político complejo que estamos viviendo, son elementos muy propicios para que Asíes y otros centros de pensamiento en el país y la región reafirmen su compromiso con el fortalecimiento democrático y la construcción de sociedades y economías con oportunidades de desarrollo para sus habitantes. Necesitamos recuperar la esperanza en un futuro promisorio.

El llamado es para que, precisamente en estas intrincadas circunstancias, los centros de pensamiento contribuyan a la discusión y al debate público de propuestas para solucionar los problemas que estamos enfrentando. Convertir las crisis en oportunidades. Se espera que brinden ideas innovadoras, viables, sensatas y oportunas que orienten las decisiones de los gobernantes: Una luz en medio de la oscuridad.

Que, además de propuestas, también puedan contribuir a crear espacios de discusión y encuentro de actores políticos, sociales y económicos para que, mediante el diálogo honesto y franco, construyan puentes y alcancen acuerdos marco para orientar las acciones públicas. La excusa del bicentenario puede ser una valiosísima oportunidad para construir un país y una región democrática y con desarrollo humano integral. Este es el desafío de Asíes y otros centros de pensamiento en Guatemala y Centroamérica. ¿Qué opina usted?

