“Cuán importante es el valor de la palabra. Si yo digo algo y no lo cumplo, simplemente voy dejando semillas de lo que luego dirán de mí”.

El valor de la palabra representa el significado de la vida misma, del honor, de la honra, al menos para mí. ¡Qué gran valor tienen estas palabras! Por eso, siempre digo que mi presente lo define lo que he dicho y hecho de ahora hacia atrás. Yo hoy puedo ofrecer y dar discursos en griego (que no sé el idioma, es una metáfora), pero, al final, quien soy hoy, es lo que he dicho y hecho en mi pasado. Eso es lo que realmente vale y tiene base de principios y valores.

En mi vida agradezco tener la gran oportunidad de ser hija de mis papás. Seres que me guiaron, me orientaron, pero, sobre todo, me dieron el ejemplo de la verdad y de decir y hacer con coherencia. Aprendí el importante significado de un apretón de manos y que lo que se ofrece, se cumple. En la vida hay que ser congruente con lo que se dice y se hace. No hay para donde.

Por eso digo e insisto, mi nombre es mi marca. Las palabras que expreso y lo que hago dirán quién soy y quién seré.

La esencia de las personas siempre es la misma. Hay circunstancias que hacen que se dé otra apariencia, pero al final su esencia sale a luz. Y vale la pena estar atento, estar despierto para que las apariencias no nos engañen. Es de todos reconocer que hay personas muy hábiles, estrategas oportunistas que solo ven la nobleza de las personas para sacar provecho y, como he aprendido, para que la obscuridad se vea hay que eliminar la luz.

He tenido el privilegio de tener una gran sensibilidad para oír mi voz interior, mi intuición, y poder plasmar esas ideas y mensajes en papel. Me siento muy afortunada y agradecida por ello, porque compartiendo mis experiencias, vivencias y aprendizajes deseo saber que estoy ayudando a que despierten muchas más personas y vivan más con amor propio, con inquietud de esa búsqueda interna y poder llegar a amarse y respetarse a sí mismas.

