Por: Mayra Gabriel

Desde hace varias semanas estoy trabajando en recopilar y organizar escritos que he publicado en el transcurso de mi vida. La mayoría expresa sentimientos que llevo dentro, aprendizajes que he tenido la oportunidad de recibir y, no digamos, el entender que “toda crisis es una gran oportunidad de crecimiento”. ¿Qué hacer con lo que uno aprende? En mi caso, aprendí que “todo lo que se aprende hay que compartirlo”. Algunos de ellos me los han publicado en los periódicos guatemaltecos. Y otros, pues se han quedado en mi cartapacio, al que he llamado “Vivencias, experiencias y sentimientos”, guardaditos y ahora listos para salir a la luz. Así que con esta tecnología del siglo XXI y a personas que van al día con esto, me están asesorando y apoyando para aprender a cómo hacerlo, como mi amiga Claudia Vásquez Alarcón, allá cerca de Barcelona, donde vive, y Ligia García y García, en La Antigua, revisando la edición de los mismos.

Elegí este fin de semana para recopilar y ordenar los artículos junto con algunas fotos, que se van a publicar muy pronto en mi página web, ¿qué tal? Para mí está siendo muy importante darme cuenta cómo en el transcurso de escribir y expresar lo que me vibra en el alma, mi forma de hacerlo ha ido mejorando. No soy ninguna escritora profesional ni mucho menos. Leo, leo mucho y hay veces que allí me voy fijando y dándome cuenta cómo suena mejor expresar lo que se quiere. O, al menos, cómo a mí me gusta un tipo de lectura más que otro. ¿Te pasa esto a ti? Pero también agradezco un montón cuando mi amigo Fernando García Molina me da sus observaciones e indicaciones que sí y qué es preferible hacer cuando se escribe. Definitivamente, soy muy narrativa.

Estoy en un lugar maravilloso donde siempre me imaginé escribir desde donde lo estoy haciendo ahora. Es mi refugio. Es mi casa de campo que me ha llenado de maravillosas vivencias durante tantos años. Lugar que, a la fecha, ha envuelto el sentimiento de alegría y tristezas a muchas personas por lo que aquí hemos vivido y compartido. Ahora, ya es una realidad lo cómoda que estoy inspirándome con esta linda vista y haciendo los fólderes correspondientes.

Estoy, como dirían algunos, sola, físicamente hablando. Pero no, siempre me acompañan mis perros adoptados, la Negra y la Chispa. Los pájaros cantores, el viento fuertísimo que suena y resuena en las ventanas. El incondicional y único personaje que tiene la granja como la tiene, la energía de Jorge. Pues sola, como ves nunca estoy porque, además, la compañía de mi señor Dios me dice qué sí y qué no. Me dicta lo importante de seguir mi intuición y de sentirme más que bien con ella. Y lo que siento delicioso es estar conmigo misma. Mi mejor compañía en medio de la naturaleza que me cobija.

El atardecer de hoy terminó. Ahorita ya la noche entró y seguiré mañana. Estoy ilusionada. Estoy organizada. Me encanta ver cómo he tenido diferentes etapas de mi vida en las que ha sido más fácil expresar lo que siento y aprendo, que en otras.

Leo hoy lo que he escrito en años pasados y definitivamente me siento feliz de poder transmitir lo importante de aprender a amarse, de ser uno mismo, de saber que somos donadores de órganos. Que la muerte de un ser querido se supera viviendo y sintiendo el duelo que se debe. Que los años de trabajo tienen un límite, pero lo importante es dejar huella en todo lo que se hace con amor. Y, así, muchos temas que me ha encantado compartirte. Seguiré este y otros fines de semana recopilando y ordenando lo que espero que pronto puedas leer y comentar.