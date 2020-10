La “súper caleta” y sus efectos

La corrupción se aprovecha de la pandemia. La ve como aliada. Y en cierta forma lo es. Saben los mafiosos que es difícil juntar la indignación, que ya es enorme, y ponerla a protestar en las calles. El país presenta preocupantes nubarrones en el corto plazo. El escándalo de los Q122 millones ha descolocado a los grupos más oscuros, pese a que a ratos parezcan no darse por enterados. Es cuestión de elemental lógica suponer que la FECI dispone de pruebas contundentes que incriminan a los “dueños” de ese botín. Las maneras en que se ha intentado descalificar el hallazgo de esos maletines repletos de dinero son patéticas.

Van de lo risible a lo ridículo. Muestran, sin pudor, cómo circulan los financiamientos malignos para desinformar. Pero cada vez lo logran menos. Hoy ya no es tan efectivo apelar a la soberanía para permear a parte de la opinión pública con el argumento del patrioterismo. Está claro, además, que el papel de Estados Unidos irá cobrando fuerza a medida que pasen las semanas. Incluso si Donald Trump se reeligiera, la política del Departamento de Estado sugiere un endurecimiento mayor contra esta rapiña que afecta sus intereses en materia de migraciones y de narcotráfico.

Es insostenible para la región este modelo tan descarado de saqueo. Hasta para nuestros estándares de latrocinio, este de los billetes amontonados se ve particularmente repugnante. Un caso tan ofensivo como el de la “súper caleta” en La Antigua Guatemala le toca las partes más sensibles a la gente. Sobre todo ahora que abunda el desempleo y que llegar a fin de mes resulta arduo y sacrificado. Harán muy mal las actuales autoridades gubernamentales si se confían y no consideran un manejo más certero de la crisis. El rechazo acumulado contra el poder no distingue entre unos y otros.

El riesgo que se corren en el Ejecutivo y en el Congreso es cosechar el descontento que sembraron los funcionarios y los diputados de la administración anterior. Es muy burdo, por ejemplo, que se le retire el agente investigador de la PNC a la FECI sin que medie una explicación técnica. Pareciera hecho con el expreso deseo de sabotear su trabajo. Asimismo, causa desagrado el rápido consenso alcanzado para elegir la Junta Directiva en el Organismo Legislativo, comparado con la desvergüenza de situar siempre al final de la agenda la elección de las Cortes.

No logro descifrar la obsesión casi suicida de empujarnos hacia una debacle institucional. Mucho menos en medio de una pandemia. Ni siquiera a los corruptos les conviene un estallido de hartazgo que se salga de control. Es más, de no ser por lo terrible de la emergencia sanitaria, la presión ya les hubiese llegado hasta las puertas de sus respectivas sedes. Y aun con estas penas, no veo lejano que el vaso se rebalse pronto.