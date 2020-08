¡Los cuatro de la CC deben pagar por sus delitos!

Hoy hago un video explicando a la población el grave caso de la guerra inconstitucional e ilegal que cuatro magistrados corruptos de la Corte de Constitucionalidad le hacen a toda la justicia del país.

Como muy bien se ha expresado Guatemala Inmortal, la Cámara de Industria, la Cámara del Agro, Cedecon, Asazgua, etc, es gravísimo el caso porque estos cuatro magistrados no solo se autoamparan, sino que ahora quieren meter preso al Congreso de la República por hacer su trabajo, que es votar si deben o no dar con lugar un antejuicio.

No es así como se hace respetar un tribunal de justicia.

VIDEO