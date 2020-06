La seguridad ciudadana ha mejorado

En el año 2014, la iniciativa Mejoremos Guate creó la Coalición por la Seguridad Ciudadana con el objetivo de darle seguimiento a las políticas públicas en seguridad ciudadana, constituyéndose el CIEN como brazo técnico de la coalición. Desde entonces, el CIEN ha apoyado a las instituciones del sector y ha realizado recomendaciones de política pública para mejorar los indicadores de seguridad. A partir de 2016, como parte de los esfuerzos realizados para mejorar los análisis, el CIEN elabora mensualmente el Índice de Denuncias de Delitos -IDD-, con el objetivo de visualizar de forma resumida la evolución de la seguridad ciudadana cada mes.

Para la elaboración del IDD se calculan las tasas interanuales por cada cien mil habitantes de nueve distintos delitos, los cuales se dividen en dos subíndices. El Sub Índice de los Delitos contra las Personas que incluye homicidios, lesiones, violaciones y secuestros, y el Sub Índice de los Delitos contra la Propiedad que abarca extorsiones, robo de vehículos, robo de motocicletas, robo a viviendas y robo de camiones con mercadería. Estos delitos se escogieron después de hacer un análisis de los distintos tipos de denuncias recibidas en las instituciones, la calidad de los datos recopilados y la percepción y el impacto en la seguridad ciudadana del país.

Para la elaboración del IDD se utilizan las denuncias de delitos recopilados por la Policía Nacional Civil -PNC-. No está demás advertir que con el IDD solo se da una idea de la situación real de la seguridad, pues ésta también depende de la percepción de las personas y además no todos los delitos son denunciados.

La Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública y Victimización-ENPEVI 2018, señala que la cifra gris u oculta de los delitos no reportados es alta. Tan solo el 23% de los delitos ocurridos fueron reportados o denunciados. Esto varía también dependiendo del tipo de delito. Por ejemplo, mientras que el robo de vehículos y motocicletas fue denunciado por un 80% de las víctimas, la denuncia por extorsión solo fue de un 35%; uno de cada 10 reportó robo a viviendas y la estafa y soborno casi nadie lo denunció. La gente no denuncia por varias causas. Por ejemplo, las personas que saben leer y escribir denuncian casi el doble que las personas que no saben. Mayoritariamente denuncian en la PNC (77%), seguido del Ministerio Público (44%) y Juzgado de Paz (10%). La principal razón por la que la gente no denuncia es la falta de creencia en las autoridades, seguido de falta de pruebas, miedo a represalias, costo del trámite y burocracia. En el caso de delitos menores las causas más comunes fueron el miedo a represalias y porque las autoridades competentes no hubieran hecho nada. Preocupa que 9 de cada 10 entrevistados consideraron que la inseguridad había aumentado en el país, cuando otras encuestas señalan que la victimización se ha reducido de 32% en el 2010 a 19% en el 2018.

¿Qué nos dice el IDD a mayo 2020? El IDD se redujo 4.4%, la cual es la reducción más grande en el presente año. El Sub Índice contra las Personas bajó 7.3% y el Sub Índice contra la Propiedad se redujo 1.4%. La cantidad de homicidios ha estado por debajo de los 200 mensuales, una cifra no alcanzada en ningún mes del año anterior. Aunque en mayo subió respecto a lo registrado en abril, comparado con mayo de 2019 bajó 45%. En total se registran 529 homicidios menos en todo el país, una reducción del 35% en los primeros cinco meses del año. Este resultado da una tasa de 18 homicidios por cada 100 mil habitantes. La cantidad de lesionados también se ha mantenido por debajo de los 200 mensuales, al menos en los últimos dos meses. Si se compara solo el mes de mayo de 2019 y 2020, la cantidad de lesionados bajó 49%.

Las denuncias por extorsión subieron en enero, pero a partir de febrero se rompió la tendencia al alza y empezaron a disminuir. La cantidad de denuncias registradas en abril y mayo son aproximadamente la mitad de lo denunciado en enero. Aún así, en los primeros cinco meses del año las denuncias por extorsión aumentaron 8%. En cuanto a las denuncias por robo de vehículos, esta se redujeron 21% en los primeros cinco meses del año y las denuncias por robo de motocicletas bajaron 17%. Si se compara solo el mes de mayo, las denuncias por robo de vehículos bajaron 41% y las de robo de motocicletas 38%.

El CIEN concluye que los avances en la mejora de la seguridad ciudadana continúan y ante la coyuntura del COVID-19, el ritmo de mejora aumentó. Al revisar los datos a nivel geográfico se encuentra que para el caso de los homicidios, lesiones y extorsiones, entre 13 y 16 municipios concentran la mitad de todos los delitos, en tanto que para el robo de vehículos y motocicletas, entre 13 y 15 municipios concentran el 80% de los delitos.

Se recomienda que en temas de seguridad ciudadana se use la información proveniente de registros administrativos y de encuestas de victimización como insumos para la planificación, toma de decisiones y diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Para ellos es imprescindible contar con una política de datos abiertos y uso de tecnología para el análisis de big data. Para la reducción de los índices de criminalidad se recomienda priorizar dos o tres delitos en que enfocarse, y a nivel geográfico, en los municipios que concentran la mayoría de delitos. La estrategia de reducción de la criminalidad debe establecer metas de mejora, evaluar los resultados a fin de año cuando termina el año fiscal del gobierno y monitorear su evolución con instrumentos como el IDD. Además es importante mejorar la confianza de la población en las instituciones para que denuncien y divulgar los logros que se han obtenido en los últimos años para que la gente no solo esté más segura sino también se sienta tranquila. ¿Percibe una mejora en la seguridad ciudadana? ¿Cómo mejorar la confianza en las instituciones? ¿Alguna vez ha denunciada un delito?