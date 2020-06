Los retos del Congreso

Con 160 diputados electos, 19 bancadas y 106 nuevos parlamentarios inició el 14 de enero de 2020 una nueva legislatura para el periodo 2020-2024. A pesar de estar tan atomizado, a raíz de la pandemia del Covid-19, lograron sus integrantes articular una agenda alrededor de este tema.

Recientemente, la Alianza para el Congreso Eficiente realizó una evaluación del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso en 2020, basándose especialmente en el cumplimiento de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL). Hubo 23 sesiones en el pleno y la mayoría de los diputados asistió a todas. Es de señalar que hubo 25 diputados que llegaron a todas las sesiones. Ocho asistieron al 70% o menos de las sesiones. Un diputado solo llegó a la primera sesión donde fue juramentado.

El desempeño de las comisiones de trabajo sigue siendo un reto. Actualmente hay 38 comisiones, lo que se considera un número muy alto. Se concluyó que se sigue incumpliendo con la ley respecto a su composición y la asistencia a estas. Cuatro aún no se integran, una no tiene nombrado a su presidente y siete no completan su junta directiva (artículos 29, 34 y 35 de la LOOL). Hay cuatro comisiones cuya junta directiva tiene como integrantes a miembros de un mismo partido político, incumpliendo lo normado en el artículo 35 de la LOOL. Tampoco acatan el artículo 28 que establece que los diputados deben participar en no menos de dos ni más de cuatro comisiones, norma que incumplen 10 de ellos, pues ocho solo integran una comisión y dos más de cuatro. Los presidentes de las comisiones solo pueden participar en una comisión adicional a la que presiden, se encontró que 13 diputados participan en otras dos comisiones o más.

Respecto a la asistencia a comisiones, de las cinco comisiones que la Alianza ha monitoreado, solo tres estaban integradas. Estas tres realizaron 34 sesiones en el primer periodo de sesiones ordinarias. En mayo, dos de estas tres comisiones incumplieron con el artículo 28 de la LOOL al no haber realizado al menos dos sesiones al mes. En todas las sesiones se alcanzó el quórum mínimo de asistencia, aunque en dos de las 34 sesiones no se alcanzó el quórum de votación requerido.

En los últimos años de la legislatura anterior se había logrado una mejora sustantiva en el diseño y contenido de la página web, acorde a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Se encontró que se está cumpliendo con aproximadamente un 70% de lo requerido, cuando en los últimos dos años fue mayor al 90%.

Con relación a la actividad legislativa, el Congreso aprobó 21 decretos de ley, siete de los cuales fueron sobre iniciativas presentadas en años anteriores y los otros 14 relacionados al estado de Calamidad debido al Covid-19 (dos terceras partes). De estos, siete fueron aprobados de urgencia nacional sin contar con los análisis técnico, legal y presupuestario que eran necesarios dada su importancia e impacto en la economía nacional. Ante la Dirección Legislativa se presentaron 99 iniciativas de ley, de las cuales 23 fueron remitidas a comisiones de trabajo. Además, el pleno conoció y remitió a las comisiones ocho iniciativas que había sido presentadas en la Dirección Legislativa en 2019. Las comisiones emitieron únicamente 14 dictámenes de las iniciativas que les fueron remitidas. En el pleno continúan en discusión ocho iniciativas, las cuales se encuentran en primero, segundo o tercer debate.

Respecto a la cantidad de empleados, se registraron 2,015 contratados al mes de mayo, cifra que se ha reducido un 14% con relación a los últimos años. Sin embargo, existe incumplimiento respecto a los empleados contratados bajo los renglones 022 y 029, pues 111 realizan actividades administrativas a pesar de que la LOOL lo prohíbe. Respecto al presupuesto vigente para el Organismo Legislativo a junio de 2020, este es de Q934 millones, un 3% más que en 2019. A finales de mayo se había ejecutado un 30% del presupuesto vigente, nivel de ejecución similar al año anterior.

Durante el período se nombraron a los nuevos magistrados que integran el Tribunal Supremo Electoral -TSE- para el período 2020-2025, elección que se hizo con base en el listado de candidatos que trabajó la comisión de postulación. A diferencia de la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelación, el proceso no se interrumpió por acciones presentadas ante la Corte de Constitucionalidad -CC-. Preocupa el procedimiento que dictó esta corte el 6 de mayo para la elección de magistrados. Para las Salas de Apelación son 270 aspirantes, entre los cuales deben elegir 135 titulares y 90 suplentes; para la Suprema hay 26 aspirantes y deben elegir 13. Esto implica que cada uno de los 160 diputados deberá emitir 296 votos nominales, a viva voz, para un total de 47,360 votaciones (que incluye emisión de su criterio sobre la honorabilidad del candidato). Asumiendo un tiempo de un minuto por votación, serían alrededor de 99 días, en jornadas de 8 horas, para realizar la votación, si solo se realiza una vuelta. Esto duplica el procedimiento ya realizado por las comisiones de postulación, además de que anula el procedimiento establecido en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Legislativo, que se ha seguido desde hace años en procesos similares.

La Alianza insiste en que, para lograr un Congreso eficiente, es necesario que los diputados cumplan con la ley. Es imperante que temas relacionados con las comisiones, personal y aprobación de leyes del Congreso de la República se realicen en el marco de la LOOL. Se ve necesario contar con un equipo de técnicos de carrera dentro del parlamento que apoyen a los diputados. Además, deben incluirse sanciones administrativas a los diputados que no cumplen con sus deberes de asistencia tanto en el pleno como en las comisiones. Se ve urgente actualizar la página web para cumplir la LAIP, mantener la transparencia y rendir cuentas permanentemente a los ciudadanos. También se recomienda normar que las sesiones de las comisiones se puedan realizar de forma virtual debido al desafío de la pandemia. Estaremos pendientes esta semana de cómo abordará el Congreso la elección de magistrados. ¿Qué opina del desempeño del Congreso en estos primeros seis meses? ¿Cómo logramos que los diputados respeten su ley? ¿Está de acuerdo con el proceso dictado por la CC para elegir a los magistrados?