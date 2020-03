“Tiempo para reconectar, mente y corazón”

En estos días que he estado, quedándome en casa, he tenido la oportunidad de entretenerme y hacer muchas cosas. Sobre todo, ordenar y preparar mis escritos, que pronto serán públicos. Bueno, ya algunos, sí se han publicado. Espero, este también. Al fin de al cabo, escribo para enseñar, según yo.

Casi nunca tengo el tiempo de estar y disfrutar de todo lo que se puede estar y sentir en casa. Ahora, está siendo una gran oportunidad.

Entre tanto mensaje que recibo. Entre tanto sentimiento que tengo. Entre querer sentir cerca a los que están lejos. Entre tantas ideas que me dan vuelta en mi cabeza, desde ayer, ando sintiendo que quiero compartir algo. Un sentimiento de reflexión, de reconexión, de creer que estos días, pueden ayudarnos a regresar a nuestro centro de paz y tranquilidad.

Soy emprendedora, desde que tengo uso de razón. La vida me dio la oportunidad de prepararme, gracias al apoyo de mis papás, académicamente y profesionalmente.

Además, de trabajar desde que salí del colegio. No me quedaba solo con lo que había. Siempre andaba buscando qué más hacer y qué nuevo negocio poder realizar. Muy inquieta en todo sentido.

Todo esto, y mi profesionalismo como mujer, además, de tener los principios y valores que mis papás me inculcaron de honradez, sencillez, puntualidad, hablar con la verdad, ser honesta conmigo misma, de no hundir ni humillar a nadie para sobresalir; me han hecho la mujer que soy hoy.

La situación que estamos viviendo en el mundo es impresionante. Me pongo a pensar en todos aquellos empresarios pequeños, medianos o grandes, que, como colaboradores, gerentes o directores, no tienen tiempo de parar. No tienen tiempo de reflexionar en sí mismos. No tienen tiempo de reconectarse con su ser, con su alma, con sus principios y valores. Donde viven en pura teoría, y no, lo que realmente es, el sentimiento de lo que la práctica da.

Cuantas personas, en el día a día, que su trabajo y la responsabilidad que llevan encima, no les permite sentir la verdad o la mentira que los rodea.

Porque vaya, que hay tantos lobos vestiditos de ovejas finas, que son tan astutos, que se aprovechan de esa sensibilidad e inexperiencia profesional, de jefes que pueden manipular, astutamente. Y no digamos, los estrategas con doble discurso, que son los que tienen un montón de títeres a su servicio, y que, no dan la cara, más que cuando hay aplausos por recibir.

Días que podemos tener de reflexión, para darnos cuenta, si estos lobos o estrategas, han creado un círculo donde nos hemos vuelto tan insensibles, tan poco humanos; que nuestros compañeros de trabajo, con rangos menores, ya ni se nos pueden acercar con la sencillez y humildad que era antes, pues sin darnos cuenta, nos hemos convertido, en intocables, vanidosos y soberbios.

Donde el miedo es tan fuerte, por no poder hablar claro, que se antepone a la verdad.

Profesionales preparados académicamente, algunas veces con experiencia y la madurez que corresponde, pero otra, todo lo contrario. Y se pierden, anteponiendo sobre las personas, al señor don dinero.

Quisiera creer, y de corazón le digo, a muchos que los han convertido en esto, que es el momento de compartir en familia, con la mente y corazón puestos. Que es el momento de reconectarse con los valores originales, donde la familia es lo más importante.

Donde la verdad, debe de prevalecer antes que el miedo. Donde, las personas que, constantemente, nos lustran el ego para que no estemos conscientes de la verdad, de la realidad, podamos identificarlas y ponerlas en su lugar. Donde debemos vivir, reconocer y aceptar que después de Dios, lo más importante son las personas.-