Viendo en esta crisis oportunidades

Ayer el Gobierno de Guatemala publicó un acuerdo en el que extiende el toque de queda hasta el 12 de abril, que inicia a las 16 horas de un día hasta las 4 de la mañana del siguiente. Implica, salvo excepciones, que seguiremos permaneciendo en casa y que el asueto de Semana Santa formará parte de las privaciones para que la pandemia del Covid-19 sea lo menos dañina para el país.

Es de recordar que el coronavirus es sumamente contagioso y al haber aislamiento se reduce el factor de contagio, habrá menos enfermos y pocos fallecidos. El mayor desafío es cómo las familias se van a proveer de recursos, especialmente para alimentarse, y lograr superar esta etapa. Más del 70% de la población pertenece a la economía informal, razón por la que el Gobierno deberá actuar de forma rápida y directamente en apoyo a estas familias. De parte del sector formal se espera lograr el mayor número de acuerdos individuales, temporales, para conservar el empleo. La población está ansiosa y la incertidumbre posiblemente es lo que más incide. Muchos pasan todo el día en casa, atendiendo a sus hijos; la mayoría, atenta a las noticias e inundada de información, reflexiones, videos y memes que se publican en redes sociales. El teletrabajo es una opción para varios.

“Habrá que ser creativos y buscar una forma efectiva para lograr cambios”.

Pertenezco a una generación que ha vivido retos muy grandes en el país, tanto naturales como políticos. El terremoto de 1976, los huracanes “Mitch” y “Stan” y las erupciones de volcanes que han puesto a los guatemaltecos a prueba, en las que el trabajo conjunto, la solidaridad y la compasión han sido la respuesta. También sobrevivimos golpes de Estado, toques de queda, el conflicto armado y elecciones corruptas. Tal vez estamos más acostumbrados a vivir épocas de crisis e incertidumbre que las nuevas generaciones.

Al preguntar a un grupo de jóvenes adultos entre 30 y 40 años qué opinaban de la situación, obtuve las siguientes reflexiones que considero importante compartir: “Siento temor por lo que veo en otros países, temor por mi familia, por mi bebé; tanto que se enferme él o yo, y no salga de esta, o perder a mis papás por la edad. Mi papá prioriza salir a trabajar antes que tener salud y eso me preocupa, pero no puedo cambiar su pensamiento. Con lo económico siempre busco la solución y creo que será un momento de evolucionar los negocios y buscar nuevas formas de trabajo”, comentó el primero.

Otro señaló: “Soy creyente y tengo mucha fe, me aferro a ella para ser positivo día a día y seguir trabajando desde casa, en línea, como lo he hecho estos días, pero no dejo a un lado la comprensión de que esto va de la mano con la ciencia, esperando que se encuentre la cura y nuestro cuerpo sea vuelva inmune a la enfermedad. Opino que a la mayoría de la juventud de esta época le vale, con que tenga internet y redes sociales está bien. Algunos se arriesgan mucho, hasta supe de algunos jóvenes que deseaban irse de viaje porque los pasajes estaban baratos”.

“Yo tengo muchas emociones y pensamientos. He evidenciado el poder de los medios de comunicación y por supuesto de las redes sociales. Queramos o no, tienen un efecto en nuestra forma de percibir la realidad que se está viviendo, tanto en el país como en el mundo… Nos aterroriza que alguien cercano adquiera la enfermedad. También la situación me ha ayudado a comprender un poco mas el mundo económico, las especulaciones y otros. Ahora puedo ver desde otra perspectiva algunos temas. Debido al tipo de negocio que tengo, está prácticamente muerto; lo que curiosamente me ha inclinado a vivir lo que siempre dicen -cuando hay crisis en la empresa es momento de innovar y recrear-”, dijo una empresaria.

Un cuarto acotó: “Yo creo que pega definitivamente a cualquier grupo etario, quizá para los que somos más jóvenes adultos o adultos jóvenes, esta crisis nos hace pensar mucho en donde estamos parados y a dónde vamos, sabiendo que nos podemos reinventar. Lo veo como una oportunidad para ver cada área de la vida: familiar, relacional, espiritual, emocional, física, profesional, laboral y social. Hay oportunidad para evaluar cada área y aprovechar también este momento para no quedarnos dormidos y usar las herramientas para sacar provecho. Hoy veo que las cosas pueden ser más simples y tener menos excusas para mejorar. Cuando salgamos de esta, hay que seguir pensando en impactar positivamente a la comunidad. Que no se detengan los proyectos ni el trabajo en equipo”.

“A mí me produce alegría porque desde diferentes partes del mundo se reporta que la Madre Naturaleza se regenera. Porque a pesar del distanciamiento social me siento más cercana con amigos y familia. Porque en más grupos se habla de cómo ayudar y, apretando nuestra economía, hemos podido ayudar a otros, en especial adultos mayores que están pasando penas. Me da esperanza porque nos damos cuenta lo frágil que es la vida y lo importante de lograr un Estado fuerte que cuente con un sistema de salud funcional. Al mismo tiempo, me da cólera porque hay varios sindicatos que sacan comunicados pidiendo bonos y no son conscientes de lo afortunados que son de tener trabajo. También me molesta que hay diputados haciendo citaciones a los del Laboratorio Nacional sin entender que ellos ahorita no deben parar de trabajar. Además, siento zozobra porque considero que el presidente no está diciendo la verdad. Un toque de queda como remedio de cuarentena no será suficiente para contener el virus. Se realizan pocas pruebas. Quisiera de su parte que se rija por los principios de gobierno abierto y dijera la verdad”, expresó una profesional.

En resumen, toda crisis tiene dos lados. Habrá que ser creativos y buscar una forma efectiva para lograr cambios individuales, familiares y comunitarios. También es momento de transformar nuestros sistemas e instituciones en beneficio de todos y buscar de forma conjunta el bienestar y desarrollo de los guatemaltecos. ¿Cuáles cambios desea realizar en su persona? ¿Cómo apoyamos a los más necesitados ante la crisis? ¿Cuáles transformaciones debería buscar el gobierno?