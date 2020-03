El pánico nos puede hacer más daño que el mismo coronavirus

Este es un mensaje es solo para transmitir calma y moderación a la población.

Guatemala es un país productor de alimentos y es el granero de Centroamérica y producimos suficientes vegetales para vender inclusive por tierra. Nuestros comerciantes indígenas pueden llegar hasta Nicaragua y Panamá con la producción de verduras que es extraordinaria, porque esta es una tierra bendita por el cielo.

Hay más de 400 mercados cantonales en todo el país. Más de 170 mil tiendas y miles de supermercados. No hay por qué ir a hacer compras alocadas o desmesuradas de alimentos, de agua, papel de baño, etc, porque Guatemala no tiene ningún problema de abastecimiento.

Ahora, si todos vamos a comprar en pánico irracional, ahí entonces sí se pueden causar algunos problemas de abastecimiento de alimentos. No hay ningún problema con el abastecimiento de alimentos. Por favor, guardemos la calma. Transmitamos este mensaje de calma a otras personas. Tranquilicemos a las personas; a los hombres, a las mujeres, a las amas de casa, a los ancianos, a los adultos y a los niños.

En este momento, lo que hay que hacer es luchar en contra de la histeria colectiva, luchar en contra del pánico porque eso nos puede hacer más daño que la misma enfermedad del coronavirus.

Por favor, mantengamos la calma, mantengamos la cordura. Y si vamos a hacer compras, hagámoslas normales como siempre. No hay ninguna emergencia de abastecimiento de alimentos ni tenemos porqué crearla con un comportamiento irracional. ¡Por favor, difunda este mensaje!