Prioridades para el #DesarrolloGT

Recientemente, en un taller de comunicación, la facilitadora preguntó cuál era el “por qué” del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales -CIEN- y cómo lo íbamos a alcanzar. Nuestra misión es lograr un país mejor. Por medio de estudios y experiencia, basados en una serie de principios y datos, presentamos propuestas para el desarrollo de los guatemaltecos. Cada cuatro años se formulan lineamientos en varias áreas con prioridades y acciones que sirvan de referencia para los gobiernos.

En mayo del año 2019, el CIEN presentó el proyecto “Ruta para el desarrollo de Guatemala 2020-2024”. Este destaca temas específicos y reformas concretas agrupadas en cinco áreas estratégicas: 1) Salud y nutrición, 2) Educación y tecnología, 3) Economía e infraestructura, 4) Seguridad y justicia criminal y 5) Gestión pública (https://cien.org.gt/index.php/ruta-para-el-desarrollo-de-guatemala-2020-2024/).

En los primeros días de gobierno se publicó el documento “Política general de Gobierno 2020-2024 (PGG)”, en el cual se definen los lineamientos y acciones públicas estratégicas articuladas que deben seguir las instituciones del sector público durante el periodo de gobierno (http://tiny.cc/ssxpkz). El CIEN hizo un ejercicio comparativo entre ambos documentos para priorizar acciones en los primeros 180 días de gobierno (https://t.co/bRRe6dr0WQ?amp=1).

“El CIEN recomienda crear un manual de criterios interpretativos para mejorar la objetividad y transparencia”.

Se inicia con el área de salud, donde el reto más grande es que alrededor de la mitad de los niños tienen desnutrición crónica y las instituciones de salud no funcionan de manera coordinada en atención a los ciudadanos. Si se desea mejorar la salud, debe implementarse un abordaje más allá de solo fortalecer al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y más que satisfacer al personal es apoyar a la población más vulnerable con estrategias de atención centradas en el primer nivel de atención, donde hay que abrir más de 4 mil puestos de salud en todo el país.

En educación se comparte el desafío de ampliar la cobertura y mejorar la calidad. A pesar de que en la última década el presupuesto del Ministerio de Educación se ha más que duplicado (2.4 veces) no se palpan mejoras. Una tercera parte de los niños no asiste a la preprimaria, más del 90% cursa la primaria, pero apenas la mitad logra el ciclo básico y una cuarta parte estudia el diversificado. De los graduandos, solo 1 de cada 10 alcanza los niveles de logro en matemática y 3 de cada 10 los de lectura. No está garantizada la contratación de los mejores docentes, ni existe carrera tanto de maestros como de directores de escuela, y hay poca orientación para las organizaciones de padres de familia -OPF-. Es urgente definir un nuevo sistema de reclutamiento de docentes, políticas para apoyar los servicios de apoyo y evaluar el Currículo Nacional Base -CNB-. En caso de un cambio, debe trabajarse de forma integral tomando en cuenta materiales, capacitación y formación de maestros, evaluaciones y otros.

El objetivo común en economía es generar empleo formal. De todas las acciones contempladas en el pilar de “economía, competitividad y prosperidad” del PGG, el CIEN considera importante priorizar la implementación de políticas económicas verticales para potenciar el desarrollo de actividades económicas intensivas en la generación de empleo y con la capacidad de atender mercados internacionales. El salario mínimo, las políticas comercial, fiscal y monetaria, el aprovisionamiento de infraestructura, la atracción de inversión y las políticas de educación y capacitación deben orientarse hacia la reducción de costos de operación de empresas con el potencial de generar mayor cantidad de empleo.

En seguridad ciudadana, los planes son similares; sin embargo, se ve necesario contar con datos e información para lograr una mejor coordinación interinstitucional, trazar un plan estratégico con metas y elaborar presupuestos con una visión compartida. A pesar de que los homicidios han bajado, al igual que la mayoría de las denuncias de otros delitos, la gente se siente insegura. Se requiere una Policía Nacional Civil profesional que busque la seguridad de los habitantes. Se ven positivos los estados de Prevención para retomar territorios y lograr la confianza en la gente. En el Sistema Penitenciario es imperante ampliar la infraestructura e implementar acciones concretas para evitar que algunos reclusos continúen delinquiendo. El Gobierno requiere de un plan para controlar los centros penitenciarios.

Ahora bien, el CIEN identifica grandes retos en materia de la gestión pública. El gasto en funcionamiento ha aumentado, sacrificando la inversión. Existe una expansión constante de la masa salarial debido a presiones políticas. Se requieren ajustes presupuestarios para optimizar eficiencia y calidad del gasto público y efectuar una revisión de la normativa del sistema nacional de adquisiciones. El tema de la Contraloría no le compete al presidente, pero el CIEN recomienda crear un manual de criterios interpretativos para mejorar la objetividad y transparencia. Por último, el mayor desafío: Reformas relacionadas con el recurso humano del Gobierno. Esto demanda la evolución del Servicio Civil, política de salarios, lograr perfiles, crear carreras, sistemas de evaluación y otros, premiando el mérito y no el clientelismo político. Debe contarse con un registro actualizado permanente de los empleados para frenar el abuso en el uso de los diferentes renglones presupuestarios y revisar los pactos colectivos.

Se espera que durante este mes el Ejecutivo presente al Congreso una solicitud de cambio del presupuesto de 2020. Es importante que se priorice en proyectos concretos y que los escasos recursos financieros sean asignados en beneficio del desarrollo de todos los guatemaltecos. Si cambiamos la ruta, cambiamos el destino del país. ¿Qué considera usted prioritario? ¿Cómo logramos un sistema de mérito? ¿Qué opina de los primeros 45 días de gobierno?