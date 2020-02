Imperialismo socialista

Hoy comparto un video en medio de un tráfico increíble de la Ciudad de Guatemala, la ciudad más grande de Centroamérica, sobre una cosa que me parece curiosa, especialmente en redes sociales y en las noticias norteamericanas, y es lo que me he dado cuenta que es la vocación imperialista del Partido Demócrata de los Estados Unidos.

El Partido Republicano tiene ahora una sana y muy saludable vertiente no aislacionista, pero sí por lo menos republicana en el sentido de ya no querer asuntos internos de otros países, sino respetarlos; más bien, retirarse de guerras más allá de sus mares y sus tierras".

VIDEO