Ya fue demasiado

El abuso como norma de conducta ha sido una constante en la política de Guatemala. No de ahora, sino de muchas décadas atrás. Lo sabemos todos. Y lo triste es que, en múltiples ocasiones, esa vocación de despilfarro y de fraude se contagia en la sociedad y hace de nosotros depredadores de cuanto nos queda al alcance. En 2015 se nos reveló, ya con casos y cifras, de qué tamaño llega a ser la corrupción aquí. No debería sorprendernos que se conozcan nuevos hechos que demuestran el permanente atropello al que es sometido el país, cuando los funcionarios hacen fiesta con los recursos del Estado. Sin embargo, al destaparse las ollas otra vez, lo abominable de los excesos nos vuelve a dejar pasmados, aunque la indignación nos dure esos escasos cinco minutos en los que vociferamos y lanzamos improperios, hasta que la apatía termina ganando y con ella, los de siempre.

Me permito copiar los primeros nueve titulares de la emisión de ayer por la tarde de Patrullaje Informativo. 1. Presidente Alejandro Giammattei revela que descubrió que en Casa Presidencial se pagan Q16 por una fila de pan francés que regularmente vale Q2. 2. Asimismo, dice que encontró que la SAAS cuida a parientes, amigos y colaboradores del gobierno anterior. 3. Señala textualmente que Jimmy Morales y Jafeth Cabrera se llevaron entre 22 y 24 agentes de esa secretaría, cada uno, y que ya ordenó que se les asignen entre 6 y 8, como se hacía antes. 4. Presidente denuncia también que Morales tenía asignados 180 vehículos para su familia y sus allegados, y que tras reducir el número en la Presidencia, hubo un ahorro considerable en gasolina. 5. Servicio diplomático, mandatario Giammattei cancela el permiso especial que desde 2011 tenía el embajador de Guatemala en Reino Unido, Acisclo Valladares Molina, a quien le advierte que, de no integrarse esta misma semana a sus funciones, procederá a destituirlo. 6. Asimismo, dice que se canceló la remoción del resto de diplomáticos designados por Sandra Jovel porque ello implica un alto costo para el país, pero advierte que se presentarán acciones legales contra quien hizo el acuerdo para esos nombramientos. 7. Menciona, además, que iniciará sanciones contra quienes, según sus palabras, enviaron al servicio exterior “a un montón de mamarrachos” y señala que “Guatemala necesita desarrollo, no un montón de vividores”, como, a su parecer, lo intentó hacer Cancillería. 8. Congreso creó en diciembre de 2019 una comisión especial para investigar el estado de salud del diputado Herbert Armando Melgar Padilla, entonces hospitalizado en Israel, y envió a los legisladores Aníbal Rojas y Juan Ramón Lau para dar seguimiento al tema. 9. Dicha comisión autorizó la compra de boletos aéreos y el 100% de gastos para cubrir viáticos y hospedaje de Rojas y de Lau, del 3 al 9 de enero de este año.

Como puede notarse, hay para todos los gustos. E incluso faltan las notas que generó el ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, quien hizo público que detuvo el pago de Q12 millones por 400 mil raciones de alimentos, adquiridas por la administración anterior, porque no dispone del respaldo de que hayan sido entregadas.

De esto y más, el colega Luis Ángel Sas ya nos había alertado con su magnífico reportaje de enero de 2018. Pero, de nuevo, pese a lo escalofriante de aquellos datos, nos indignamos durante cinco o diez minutos y después la indiferencia volvió a atraparnos, no sé si por lo abrumador de los números o por lo vertiginoso de la realidad noticiosa. No importa por qué haya sido. Lo que debería movernos ahora es la voluntad de evitar más excesos como los que han transcendido durante los días recientes. Y para eso se precisa de activismo ciudadano, que se preocupe por fiscalizar el tema, así como de una prensa que no suelte el seguimiento de estas iniquidades, incluso para desmentirlas, si ese fuera el caso. Tampoco el presidente Giammattei puede quedarse a medias con esto; hacerlo le haría daño.

La comisión anticorrupción que entró en vigencia la semana pasada tiene bastante trabajo para empezar su labor. Ciertamente, no puede esperarse de esa entidad que emita órdenes de captura o que investigue directamente las denuncias. Pero sí debe mantener el dedo en la tecla para que las instituciones encargadas de auditar y procesar a quienes han abusado de manera cínica de los recursos de la gente paguen por las ofensas proferidas. ¿Cómo aceptar que en un país donde la mitad de los niños sufre desnutrición crónica dos diputados se vayan “de paseo” a Israel a cuenta del Congreso o que por una fila de pan francés la Presidencia pague Q16? A mí no me cabe en la cabeza.

La lista de titulares aquí incluida da para indignarse durante años. Yo espero de verdad que el rechazo y la irritación no nos dure solo cinco o diez minutos, como suele suceder. Ya es tiempo de romper con esta cadena de vejámenes. Ya fue demasiado.