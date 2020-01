Quien con una luz se pierde...

Mucho de lo que hizo en su gestión el presidente Morales, es criticable, se le puede hasta increpar por ello, denostarlo, escribir en su contra, hasta soltar improperios, insultos o cualquier otra barbaridad, propia del combate político en la arena publica.

Lo que no se puede hacer ni tolerar es la agresión física, hasta con huevos podridos y empujones y golpes en la cabeza con un megáfono, que unos patanes pagados por ONG de izquierda (algunas de las cuales reciben dinero de Noruega, Suecia, la ONU y la Unión Europea) hicieron frente al Hotel Las Américas hace solo unos días.

Eso me trae a la política exterior de este nuevo gobierno. El presidente Giammattei, correcta y valientemente ha cortado relaciones totalmente con el corrupto, narco y asesino régimen de Maduro en Venezuela, retirando al único funcionario guatemalteco que aún quedaba en Caracas. Por esa decisión, mis respetos y reconocimiento al presidente y al canciller Brolo.

Lo increíble y terriblemente equivocado es que, luego de ese acierto, ese mismo canciller ¡invite a la toma de posesión del presidente a un indeseable como Kompass e inclusive lo reciba en la Cancillería! Les explico la vida y milagros de Kompass en Guatemala y el mundo: Kompass, un sueco obviamente socialista, fue antes de ser embajador del Reino de Suecia en Guatemala funcionario de Naciones Unidas en Guatemala y desde allí uno de los mejores aliados de la extrema izquierda (Helen Mack, Polanco del GAM, Ramazzini con Copae, Edgar Gutiérrez, Eddy Stein con Asíes, etc., etc., todos ellos adoran a Kompass y su dinero de “cooperación”) y de los grupos de izquierda oenegera, millonaria, violenta y corrupta, que son los remanentes de la guerrilla asesina y secuestradora, derrotada por el ejército en los 80 del siglo pasado. Luego Kompass, ya como embajador sueco, inmediatamente se convierte en el mejor amigo de Iván Velásquez, el derrotado excomisionado de la fracasada CICIG, responsable junto con el PDH, Jordán Rodas, de violar los derechos procesales de cientos de guatemaltecos, presentar testigos falsos, mentir en juicio, fabricar evidencia falsa, en esa dictadura inconstitucional y abusiva en que la CICIG se volvió por largos 11 años de abusos soberbios y delitos tapados por oprobios de la inmunidad diplomática y los múltiples abusos de un presupuesto de más de 180 millones de dólares de CICIG, de los cuales hasta el día de hoy no se han rendido cuentas.

Este sueco, para mí y para miles de miles de guatemaltecos, un indeseable, tuvo la arrogancia de llamar en una conferencia a los guatemaltecos “un pueblo corrupto” y por esa desfachatez e insulto fue reprendido oficialmente en Cancillería por la embajadora y canciller Lic. Sandra Jovel y el Gobierno de Guatemala inmediatamente mandó una nota diplomática a Suecia pidiendo la remoción inmediata del embajador, cosa que Suecia no hizo, y luego, en otro espectáculo de ilegalidad y falta absoluta de jurisdicción, una CC corrupta de la mano de Jordán Rodas (otra vergüenza de funcionario guatemalteco) interpuso amparo ilegal en prevaricato flagrante para evitar la remoción del principal amigo y financista de la izquierda corrupta y violenta en Guatemala.

¿Por qué insiste en esa relación diplomática desastrosa el gobierno del presidente Giammattei? ¿Por qué el canciller Brolo se empecina en tener una relación con un enemigo de los valores judeocristianos del pueblo guatemalteco? ¿Por qué proteger a un embajador que financia el aborto, la agenda radical LGBTI en Guatemala y quiere modificar el matrimonio tradicional todo con leyes y dinero sueco y europeo, que de forma irrespetuosa interviene en asuntos internos y sociopolíticos que solo los guatemaltecos tenemos derecho a tratar?

Es incomprensible la postura del nuevo canciller, al igual que es incomprensible traer de regreso a la Cancillería a funcionarios aliados a la agenda de la extrema izquierda, cuando supuestamente habíamos votado por un gobierno de derecha opuesto a la corruptela y socialismo de la UNE-Semilla-Winaq-Creo-Codeca-MLP.

Presidente Giammattei, recapacite, corrija su política exterior, no se ponga alacranes en el cuello de la camisa, ¡su gobierno recién se estrena! ¡Guatemala está ya cansada del abuso de extranjeros abusivos e insolentes dentro de nuestro país! Usted es el llamado a defender la República, nuestra soberanía y la Constitución. ¡Cumpla su juramento!