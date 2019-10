¿Cómo fortalecemos los ingresos tributarios?

En el proceso de transición de gobierno, una de las discusiones que tomará relevancia política es la aprobación del presupuesto. Esto definirá varios aspectos: Alianzas, pulsos políticos y los límites en los cuales empezará a trabajar el próximo gobierno, entre otros aspectos.

Las autoridades electas, están –esperaría– realizando las gestiones políticas para que el presupuesto que se apruebe, si es que esto sucede, salga lo más apegado a las políticas y prioridades que impulsarán en el Ejecutivo. Escenarios menos optimistas son que no se apruebe o que no esté en sintonía con las prioridades de la próxima administración.

La disputa política para aprobar el presupuesto se librará, al menos formalmente, en un Congreso en donde el próximo partido de gobierno no tiene diputados y eso genera, de entrada, un escenario de búsqueda de alianzas entre las autoridades electas y los partidos que sí tienen representación en esta legislatura.

Este es un campo muy complejo donde los equipos de transición deberán ser muy cuidados en el tipo y los términos de las negociaciones que impulsarán. Un mal manejo de este proceso puede resultar contraproducente.

No obstante, la discusión sobre las finanzas públicas no deberá limitarse a si se aprueba o no el presupuesto. Digamos que esa es la prioridad “coyuntural”. Sin embargo, hay algunos aspectos estructurales que deberán ser atendidos por el próximo gobierno para fortalecer las finanzas públicas.

Se necesitan más recursos, acompañados de calidad de gasto y transparencia. Ideal sería que se tejiera un proceso de reforma fiscal integral que retome el espíritu de los Acuerdos de Paz, el Pacto Fiscal y otros esfuerzos, y que permita incrementar la carga tributaria, mejorar la calidad y efectividad del gasto y los mecanismos de control y transparencia.

Sin embargo, mientras las condiciones políticas para impulsar una reforma fiscal se construyen y consolidan (tarea de los actores políticos en los diferentes espacios de acción política), hay algunas medidas que se pueden impulsar para fortalecer las finanzas públicas, procurando la estabilidad de la economía del país, como base para la implementación de políticas públicas que conduzcan a un desarrollo económico sostenible, indispensable para garantizar un mejor nivel de vida y bienestar para la población.

Las medidas son un conjunto de nueve acciones que la Asociación de Investigación y Estudios Sociales –Asíes–presenta en su propuesta “Vías para fortalecer los ingresos tributarios”. Un primer aspecto es revisar el régimen de exenciones y exoneraciones. Otro es fortalecer la administración tributaria para reducir la evasión y defraudación aduanera.

Una estimación realizada por Asíes en 2014 indicaba que para 2012 el contrabando, el ingreso de bienes al país sin pagar impuestos, alcanzó un valor estimado de Q13,413.4 millones, representando el 3.4% del PIB.

Aunque se han aprobado leyes para transparentar el gasto público, no existen evidencias concretas de los beneficios derivados de su implementación.

Incluso en casos recientes como el libramiento de Chimaltenango dan elementos para cuestionar muchos aspectos de la ejecución de las obras públicas. No es posible seguir despilfarrando el erario público de esta manera. La transparencia y la rendición de cuentas, en su sentido más amplio, es uno de los retos importantes.

Por ello se propone priorizar y transparentar el gasto público como un estímulo para el incremento de la moral tributaria. Aunque, bajo ningún punto de vista, el incumplimiento con las responsabilidades fiscales debe justificarse porque exista corrupción o una mala calidad del gasto.

No hay que legitimar ese argumento. Al contrario, esas nefastas prácticas deben motivar a los ciudadanos a exigir a las autoridades un uso eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos.

En este sentido, pongo sobre la mesa algunos de los aspectos que presenta la propuesta para fortalecer los ingresos tributarios. Las necesidades y demandas de la población requieren de una institucionalidad con recursos para poder atenderlas.

La solución de fondo es una reforma fiscal mientras se construyen las condiciones políticas, este conjunto de nueve medidas pueden ayudar a fortalecer los ingresos. Los invito a descargar el documento en www.asies.org.gt. ¿Cuáles son las vías que considera usted para fortalecer los ingresos tributarios?