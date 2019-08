¡No podemos cantar victoria aún!

Nada mas grave en la coyuntura nacional que cantar victoria, solo por haber ganado tan solo una pequeña batalla.

Seguiremos en la lucha por la institucionalidad y el Estado de Derecho en Guatemala. El hecho de la clarísima derrota electoral de Sandra Torres y la necesidad de la cancelación de la UNE, Semilla y Codeca (MLP), no detiene la imperiosa necesidad de continuar con la agenda de replegar a la izquierda oenegera, auditar y hacer rendir cuentas a las miles de miles de ONGs que desde la Seattle International Foundation, siguen la guerra contra las empresas, el lawfare y el financiamiento de ONGs violentas como Codeca, CUC, Calas, Caldh, Cejil CIJ, Fundación Myrna Mack, GAM, y los miles de miles de organizaciones que con dinero de socialistas extranjeros quieren conquistar Guatemala en una nueva colonia totalitaria y marxista que no respeta a los guatemaltecos, ni sus iglesias, religión, costumbres o tradiciones y quieren imponernos una agenda globalista, que no ha sido electa ni pedida por ningún guatemalteco que no viva de ONGs.

Otra guerra política a muerte son las comisiones de postulación para las cortes de salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia, guerra entre mafias de ONGs, mafias políticas, y mafias en el CANG y de la burocracia atrincherada en una institucionalidad que por la que poco o nada se hace por profesionalizarla y mejorarla, y si mucho por ideologizarla o cooptarla con dinero de USAID o Soros Foundation, o SIF, o fondos suecos de Hivos, o del coro del G-13 que no tienen ningún empacho en violar abiertamente la Convención de Viena e intervenir sin ninguna legitimidad ni control democrático alguno, en los asuntos internos políticos que solo son asunto exclusivo y único de guatemaltecos.

Las cortes y todos los tribunales magistraturas y juzgados, deben ser ferozmente independientes de las izquierdas y derechas, de todas las facciones políticas nacionales o foráneas, de extranjeros y embajadas, de ONGs y partidos políticos; y no hay deber más grande que el deber de la ingratitud de los magistrados electos para cualquier tribunal; con las autoridades políticas democráticamente electas que las nominan a la justicia.

No es posible por ejemplo que el decano Bonilla de la facultad de derecho de USAC, acusado ya formalmente por investigaciones del MP de graves presuntos delitos de peculado y cohecho, en contubernio y complicidad con la prófuga de la justicia Thelma Aldana (la prófuga invitada y encubierta por CICIG y el G13 y la Fundación Myrna Mack en el fiasco de presentación de "resultados" de CICIG en un hotel capitalino recientemente), que lo contrató a la escuela del MP, y el señor no llego a dar sus clases igual que Aldana contratada en USAC. ¡¿Cómo es posible que los otros comisionados no protesten?! ¿Dónde esta el CANG litigando contra esta aberración? La violación de Bonilla del artículo 113 constitucional que lo obliga a contar con honestidad, capacidad e idoneidad para ejercer el cargo de decano y de comisionado, calidad que evidentemente perdió al ser investigado y tener proceso penal pendiente ante tribunal penal.

Todo esto y mucho más, guatemaltecos, es lo que está pendiente y por venir. ¡No podemos parar de luchar! Debemos seguir luchando pues son libres solo los hombres y mujeres que permanentemente velan y luchan por su libertad.

¡A la batalla ciudadanos! La república nos llama.