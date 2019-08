Apuntes de la segunda vuelta electoral

El próximo domingo es la segunda vuelta presidencial. Faltan dos días, sí, solamente dos días, y en muchos de los casos la sensación de los ciudadanos y ciudadanas es de duda e indecisión. Algunos comentarios de personas con las que he conversado son “a mí no me importan las elecciones y no quiero ir a votar”, otros de “aún no he decidido a quién le daré mi voto”

Queda realmente muy poco tiempo para que busque información de los binomios presidenciales, la analice, reflexione y emita su voto de manera informada y consciente. La clave está en que usted esté convencido de que está votando apegado a sus principios, valores y creencias.

El voto es libre, secreto, no delegable, intransferible, no se compra ni se vende.

¡Ojo! Aunque parece estar de más, pero no olvide que para ejercer el sufragio deberá llevar su Documento Personal de Identificación (DPI) y la información sobre cómo lo pueden ubicar en el padrón electoral para que el proceso de votación sea más rápido.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha dispuesto para que pueda consultar información sobre su centro de votación en el número de teléfono 2470-2700 (horarios de lunes a viernes de 7:00 a 22:00 horas) o bien en la página: endondevotas.tse.org.gt.

Por otro lado, recuerde que usted también es un actor clave en el proceso electoral para defender el voto y la pureza democrática de la elección. Denuncie todas las prácticas clientelistas y de compra de votos que se han estado desarrollando en los últimos días. Nuestra dignidad no se vende. Triste es ver que los políticos tratan de pisotear nuestra dignidad con estas acciones. No nos dejemos.

La elección está en gran medida afectada por la desesperanza y la desolación que muchos ciudadanos están manifestando. Los entiendo perfectamente. El sistema político y especialmente el actuar de los políticos corruptos desalienta. Un sistema que, en lugar de atender las necesidades y demandas de la población, nos da la espalda y no contribuye a generar las condiciones para que vivamos dignamente.

Otro de los aspectos que ha afectado el interés en el proceso electoral es la campaña mal intencionada de desprestigio que busca sembrar las dudas sobre el fraude electoral. No se deje llevar por esos falsos argumentos e irresponsables actores.

Esto no impide reconocer que a lo largo de este proceso el TSE cometió errores, por ejemplo, con el proceso de transmisión de resultados electorales.

El punto importante es conocer que afortunadamente el sistema electoral, el día de las elecciones, descansa en el trabajo incansable de todos las personas que integran las juntas electorales departamentales (JED), juntas electorales municipales (JEM) y juntas receptoras de votos (JRV); y que los resultados oficiales descansan en un sistema de papel, en el que están todos estos actores más los partidos políticos y misiones de observación, velando por resguardar la voluntad expresada en las urnas. No hubo fraude electoral.

La elección corre el riesgo de que el binomio que salga perdedor argumente que la elección no está bien y que hay fraude electoral. Simplemente no hay que caer en el juego. Ojalá la fuerza política perdedora asuma una posición responsable y el temor que tengo no se materialice.

Sin duda, hay muchos aspectos que nos desalientan. No obstante, reflexione la importancia que tiene su voto, y ojalá se motive y asista a votar el próximo domingo. Exprese y manifieste su sentir y voluntad.

No dejemos que otras personas decidan por nosotros. Usted puede votar por algunas de las dos opciones, o bien nulo o en blanco. Utilicemos el poder que está en nuestras manos y votemos. Busque información, analice las opciones y emita un voto consciente pensando en el futuro de nuestro país. Todos los votos importan.