En la recta final de las elecciones 2019

El próximo domingo se celebrarán las elecciones para escoger al binomio que dirigirá Guatemala durante el periodo 2020-2024.

Ha sido una campaña atípica debido a distintos aspectos. Inicialmente, una nueva ley electoral que acortó el tiempo de duración de las distintas etapas del proceso cambió el tema del financiamiento electoral y dio la oportunidad de votar a algunos guatemaltecos en el extranjero (Estados Unidos). También a varios candidatos a la presidencia se les negó su participación y otro está preso en Estados Unidos por presuntas relaciones con la narcoactividad. El proceso de inscripción de miles de candidatos a distintos cargos no fue del todo transparente ni efectivo y algunas acciones del Ministerio Público durante el proceso causaron muchas tensiones e incertidumbre. Si a todo esto se le agrega el fallido sistema de transmisión y conteo preliminar de votos de la primera vuelta, convirtió el proceso en un infortunio.

“Hagamos de este 11 de agosto una fiesta cívica en la que los guatemaltecos participemos”.

Sin embargo, ya fueron asignadas las corporaciones municipales –pendientes en los lugares donde se repetirán las elecciones–, ya se sabe quiénes serán los próximos 160 diputados (de 19 partidos políticos) y el siguiente domingo 11 toca elegir entre los dos binomios que pasaron a la segunda vuelta: Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo, del partido Vamos, o Sandra Torres y Carlos Raúl Morales, del partido UNE.

Han habido pocas encuestas; sin embargo, expertos comentan que se pronostica una contienda cerrada. También señalan que hay apatía en ir a votar. En la primera vuelta solo 6 de cada 10 empadronados lo hicieron. Si lo relacionamos con la elección de 2015, bajó de 71% a 61%. En la segunda vuelta la participación en 2015 fue de 56%; sin embargo, se predice que este año será menor. Esperemos que los guatemaltecos tomen conciencia y más de la mitad decida votar.

Ante tanto tema mediático estamos en peligro de distraernos y no poner atención a lo trascendente que son las elecciones. Todos los días tenemos algo más grande que comentar o analizar del día anterior; no obstante, ahora corresponde enfocarse en lo importante: Votar. No deje que otros decidan por usted. Lo bueno de nuestro sistema democrático es que usted escoge quiénes serán los gobernantes. Puede ser que ninguno de los dos sea su favorito, pero igual competirán y uno de ellos ganará. No se deje engañar por algunos grupos extremos que señalan que hubo fraude electoral y otros que a toda costa tratan de bloquear las elecciones.

Si no está decidido por quién votar, esta semana tendrá la oportunidad de escucharlos en la radio o en la televisión, o entérese vía los periódicos o medios digitales de sus propuestas. Estudie sus planes de trabajo. Averigüe qué han realizado durante su vida. Los cuatro han trabajado para el gobierno. Indague si se desempeñaron con eficiencia, excelencia y transparencia. Pregunte a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo qué piensan. Vale la pena que durante estos días cuente con más información y se presente en las urnas el domingo ya decidido.

Los centros de votación se están preparando. Esta semana será trasladado el mobiliario electoral, se armarán las cajas electorales para enviarlas a los distintos departamentos y municipios. Las juntas electorales departamentales han preparado la logística necesaria, las juntas municipales han confirmado y capacitado a las juntas receptoras de votos (JRV), y sus miembros están planificando su participación para el domingo.

El sistema de transmisión de resultados y conteo preliminar de votos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue auditado por expertos internacionales, quienes dieron su opinión sobre las fallas anteriores. Se informó que se hicieron los cambios necesarios para que funcione eficientemente. Está pendiente el desempeño de quienes digitarán los datos y digitalizarán las actas. Esperamos que hagan un buen trabajo. Es de recordar que los datos que publica el TSE pocas horas después del cierre de la votación no son los definitivos, sino deben ser las juntas municipales y departamentales las que entreguen los datos oficiales, luego de que las JRV entregan las actas después de cerrar la votación, contar las papeletas y plasmar el resultado. Esta vez es mucho más fácil ya que es una papeleta y dos partidos políticos. En esta oportunidad posiblemente se tendrán datos a partir de las 7 p. m. y, entre 9 y 10 p. m. sabremos la tendencia de quién será el próximo presidente o presidenta.

Para obtener información dónde le toca votar puede consultar el sitio https://endondevotas.tse.org.gt/ o llamar al número 2470-2700, con su número de DPI y fecha de nacimiento obtendrá la información. Si usted ya votó en junio, le tocará en el mismo lugar. Los centros de votación estarán abiertos de 7 a 18 horas. Planee su día y decida a qué horas irá. Es ideal si lo hace temprano por si llueve.

Hagamos de este 11 de agosto una fiesta cívica en la que los guatemaltecos participemos. Seamos parte de un cambio de gobierno en Guatemala, ¡tome acción! ¿Listo para ir a votar el domingo 11? ¿Ya sabe por quién votar? ¿Qué se debe hacer para motivar a que más guatemaltecos voten?