El ABC de la elección

Los guatemaltecos y guatemaltecas votaremos el próximo domingo para elegir a las autoridades del Ejecutivo (presidente y vicepresidente), diputados al Congreso de la República (lista nacional y diputados distritales), autoridades municipales (alcalde, síndicos y concejales) y diputados al Parlamento Centroamericano.

Usted tendrá en sus manos cinco boletas y tendrá que emitir un voto en cada una de ellas. La papeleta blanca presenta a los candidatos para presidente y vicepresidente de la República. La boleta verde será para elegir a los diputados por lista nacional, que son aquellos que velarán por los intereses y las necesidades de todo el país.

Luego usted tendrá la papeleta celeste en donde elegirá a los diputados de su distrito. Según el artículo 157 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los diputados se eligen por medio de distritos electorales y lista nacional.

Cada uno de los departamentos del país es uno de estos distritos y el municipio de Guatemala, básicamente la ciudad, es el Distrito Central, lo que hace un total de 23 distritos para elegir diputados.

Por otro lado, usted recibirá una boleta rosada y en ella tendrá que emitir su voto para las autoridades municipales. Por último, usted recibirá una papeleta amarilla en donde elegirá a los candidatos al Parlamento Centroamericano.

La invitación es para que en los dos días que faltan usted pueda buscar información de los candidatos y partidos que están participando, analice, reflexione y emita un voto consciente. Todavía hay tiempo.

Por ejemplo, puede visitar páginas como mochilaelectoral.gt, las páginas y las redes sociales de los partidos y candidatos, y buscar entrevistas y foros que están en internet. Las excusas se están acabando. La información está ahí e incluso la puede compartir con sus familiares y amigos.

No olvide que para poder ejercer el sufragio usted deberá llevar su Documento Personal de Identificación -DPI-.

¿Sabe dónde tiene que votar?

Entre a la página endondevotas.tse.org.gt y tendrá la información del centro de votación, el número de mesa y el número de la página y línea del padrón electoral en donde lo podrá ubicar. Es muy fácil y no le tomará más de un minuto realizar la consulta.

Recuerde que el voto es secreto, universal, personal no delegable, no se vende -ni se compra-, y nadie puede obligarlo o a condicionarlo a emitir su voto. Denuncie todas las prácticas clientelistas y de compra de votos. Nuestra dignidad no se vende. Triste es ver que los políticos tratan de pisotear nuestra dignidad con estas acciones. No nos dejemos.

La fiesta cívica electoral está en gran medida afectada por la desesperanza y la desolación que muchos ciudadanos están manifestando. Los entiendo perfectamente.

El sistema político y especialmente el actuar de los políticos corruptos desalienta. Un sistema que, en lugar de atender las necesidades y demandas de la población, nos da la espalda y no contribuye a generar las condiciones para que vivamos dignamente.

Precisamente ese aspecto en lugar de desalentarnos nos debe motivar a salir el próximo domingo a votar y manifestar nuestra voluntad. No dejemos que otras personas decidan por nosotros. Utilicemos el poder que está en nuestras manos y votemos.

Busquemos las mejores opciones, descartando a las que han demostrado que nos les interesa solucionar los problemas del país, las que son corruptas y que solo están interesadas en beneficiarse y aprovecharse de los cargos públicos. Busque información, analice las opciones y emita un voto consciente pensando en el futuro de nuestro país. Todos los votos importan.

Confíe en que el escrutinio de los votos es abierto y confiable. Cada uno de los votos es contado y observado por muchos actores que protegen la voluntad de cada ciudadano. No habrá fraude el día de las elecciones.

¿Quiere un cambio en su municpio, departamento y en el país? Infórmese, analice y vote de manera consciente. Recuperemos la esperanza por construir un país distinto al que tenemos. ¿Qué opina? ¿Votamos?