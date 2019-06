En la recta final

Es difícil tener un panorama claro del futuro político de Guatemala. Definitivamente el sistema no da la talla y, a pesar de haber llevado a cabo reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la situación, lejos de mejorar, empeoró. Entiéndase por “empeoró” el limitado tiempo para posicionar nuevas candidaturas, un Tribunal Supremo Electoral rebasado en sus competencias, la narcoactividad y el crimen organizado financiando libremente a varios candidatos, una ley que permite las más diversas y arbitrarias interpretaciones y la judicialización de la política, por solo citar algunos desafíos. Menos mal la Corte de Constitucionalidad permitió realizar encuestas y publicarlas 36 horas antes y no “los quince días” como indicaba el inciso c) del artículo 223 de la Ley Electoral.

Luego que las dos candidatas a presidente, que representaban en general a dos grandes grupos polarizados en Guatemala, fueron eliminadas de la contienda, se ha generado un vacío y mayor descontento en la población. Las encuestas (de CID Gallup y OPol Consultores) revelan que con relación a la presidencia y vicepresidencia habrá segunda vuelta. Aparentemente un 70% de la población votará, aunque, según la última encuesta de CID Gallup, una cuarta parte aún no se decide por quién votar.

“Infórmese en redes sociales serias, y medios escritos, radiales y televisivos. Escuche los foros y debates, y forme sus conclusiones”.

Sandra Torres se ha mantenido en el primer lugar (21-23%). Después, se podría intuir que puede darse un empate entre Roberto Arzú y Alejandro Giammattei por el segundo lugar (10% al 13%), similar a lo que pasó en las elecciones anteriores entre Torres y Baldizón. Hay posibilidades de que Edmond Mulet (7%), Edwin Escobar, Isaac Farchi, Manfredo Marroquín, Thelma Cabrera u otros suban; sin embargo, esto depende de muchas variables y circunstancias. A temas tan importantes como si el candidato es conocido, o si hay reconocimiento del partido, se le suma la empatía con el candidato y la estrategia que se tenga al final. Puede ser que a los indecisos les tome una semana o más para tomar partido.

La candidata Torres es conocida por más del 90% de la población y el partido UNE es el que más prefiere la gente (16%). Sin embargo, alrededor de la mitad de la población no tiene una buena imagen de ella, pero tiene un voto duro del 14%. El partido tiene la mayor base en el país y posiblemente tenga el mayor número de escaños en el Congreso. El perfil de su voto es femenino, con poca escolaridad en el área rural.

Giammattei, a pesar de que ha participado como candidato varias veces, es conocido solo por 7 de cada 10 personas. Su partido es nuevo (Vamos), difícil de identificar el símbolo, lo menciona como favorito el 3%. No tiene base suficiente y tendrá pocos curules en el Legislativo. Tiene un voto duro de 8% y mejor opinión positiva que Torres. Respecto a Arzú, en abril lo conocía un 61% y en mayo un 75%. La opinión positiva del candidato es de 53%, con muy poco voto duro. El PAN ha sido señalado como un partido favorito por el 3%, el cual tiene diputados en el Congreso desde hace varias décadas, eso sí, pocos, pero se ha mantenido vigente. Además, el apellido del candidato es conocido por la población.

A Mulet en abril solo lo conocía el 20% y en mayo lo conocía más del doble de la población (43%), con apenas 12% de voto desfavorable. Su votante tiene el perfil de joven con buena escolaridad, área urbana. Humanista es un partido nuevo y 2% lo señala como favorito. Los demás candidatos aparecen con 5% o menos de intención de voto. Será de esperar si hay algo nuevo al final.

Es preocupante lo que opinan las personas de los candidatos. Cuando en la encuesta de Gallup se le pregunta a la población si conoce a los candidatos respecto a los valores tales como la honestidad, la experiencia, la capacidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el apoyo a la familia y otros, en una escala de 0 a 100, los punteros reciben un promedio menor del 30%: Torres (18%), Arzú (26%) y Giammattei (28%).

Aún quedan 13 días para las elecciones. Estamos pendientes si salen encuestas en los próximos días para analizar más datos. En esta oportunidad habrá que invertir más tiempo para tomar decisiones. Infórmese en varios medios: redes sociales serias, y medios escritos, radiales y televisivos. Escuche los foros y debates, y forme sus conclusiones. Tome en cuenta que la situación del país está muy complicada y que además de presidente y vicepresidente elegirá a las corporaciones municipales, diputados distritales, del listado nacional y al Parlacen. ¿Cómo se informa respecto a los distintos partidos y sus candidatos? ¿Cuál perfil debería tener el próximo presidente? ¿Cómo lograr un buen gobierno?