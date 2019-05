Miniaturas (3)

2015-2019. Somos un país único en lo espeluznante: En vez de crear la oportunidad de la crisis, creamos la crisis de la oportunidad.

Las dietas. Quien intenta bajar de peso, no busca sacar fuerzas de flaqueza, sino flaqueza de la fuerza.

El engaño a sabiendas. ¿De qué sirve promover el voto consciente e informado, si entre los candidatos punteros no hay nada bueno qué elegir?

Palabras para una mujer coraje. La pluma más humana. La pluma que vuela. Siempre la tinta cercana. Aunque a veces duela.

Relato tétrico. Me lo contó el abogado Alexander Aizenstadt en una entrevista por la radio. A un cliente suyo el Gobierno le debe una considerable suma de dinero, y para tramitarle su cheque le exigieron una “comisión”. Pero el empresario no acepta sobornar a la autoridad y asume las consecuencias. Muy caras, por cierto. Le toca despedir a buena parte de su personal, indemnización incluida. Uno de los que se quedan sin trabajo, emprende y monta una venta de comida justo frente a su casa. De entrada la va bien. Los números sugieren crecimiento. El asunto promete. Hasta que llegan las pandillas a exigirle extorsión. La cual no paga, porque el negocio está lejos de dar para tanto, pese a su éxito inicial. Entonces aparece muerto. Tal y como suele ocurrir en tantos episodios que ni siquiera llegan a salir en las noticias. El resto es una historia dolorosamente común en nuestro país. Tan común como la corrupción. Esa misma corrupción en la que se originó esta tragedia. Esa misma corrupción que sigue siendo la tragedia que ocasiona otras tantas tragedias.

Palabra de expresidente: “Hay que ser cortos en la promesa, para ser largos en el cumplimiento”. Consejo dado a los candidatos por Luis Alberto Lacalle, exmandatario de Uruguay, durante su visita a Guatemala.

Sacar las uñas. Hay quienes proponen matrimonio y, con los años, terminan propinándolo.

Contigo a la distancia. Uno sabe que un abrazo puede compartirse desde la noche, y que la noche también puede compartirse desde un abrazo.

La parte práctica de las frases hechas. “Dale un pescado a un hombre y comerá un día; enséñale a pescar y comerá todos los días”. El aforismo es harto conocido. Y se repite con la obstinación propia de los lugares comunes. Al respecto, hace algunos años oí decir algo que nunca olvidé. Lo afirmó mi apreciado Carlos Cabarrús y fue, como es su costumbre, sumamente certero: “A veces, para que ese aforismo tenga validez, primero hay que recuperar el río”.

Olas de música en una plaza privada. El beso que nos dimos es un solo de mar que, dentro de lo que cabe, solo cabe mar adentro.

Palabra de expresidente: “Ganar una elección es cada vez más difícil. Hablo de ganársela al crimen organizado”. Andrés Pastrana, exmandatario de Colombia, durante una entrevista cuando estuvo aquí hace un par de meses.

Espejismo fariseo. La mejor manera en que un político puede proteger a la familia es siendo honesto. Tanto a la hora de ser candidato como cuando gana las elecciones. Y también protege a la familia siendo tolerante y abierto para evitar las trampas del conservadurismo más hipócrita. Un aspirante presidencial que busca el voto ha de convencer con hechos, no con simulacros. En todas las familias hay de todo. Quien no entiende eso, no entiende nada. La familia es la base de la sociedad. Pero también, la sociedad es la base de la familia. En todas las sociedades hay de todo. Quien no ve eso, sufre de ceguera.

Kilómetro cero. Uno puede estar triste, pero con fe. La fe siempre debe terminar ganándole a la tristeza. Solo así podemos seguir el camino, a pesar de las heridas. Solo así podemos curar esas heridas, a pesar del camino.