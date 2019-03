En el marco de la celebración de los 7 años desde que comencé a escribir, me propuse leer las 203 columnas, más algunos artículos e intentos de novelas empolvadas.

Mientras he ido leyendo, me he dado cuenta que tengo algunas columnas favoritas, tanto porque marcaron un pasaje importante de mi vida o simplemente porque disfruté mucho escribirla.

Por esa razón elegí 7 de mis columnas favoritas, muchas escritas entre los años 2012 y 2015 para compartirlas una vez al mes. Además, en mis redes constantemente subo extractos y en mi página web podrán leer las más de 203 columnas completas.

¡Espero sus opiniones para que me cuenten qué les parecen!

Mi página web es: www.paorivano.com

Redes: @paorivano (Twitter, Instagram), /paorivano (Facebook, LinkedIn)

Hashtag #7Columnas #RenacerPaorivano

Les dejo mi favorita #1, escrita a mediados de 2012, espero que les guste tanto como a mí.

Renacer

El águila es una de las aves que vive más años, de hecho puede llegar hasta 70. Alrededor de los 40 años comienza a ver en sus plumas, uñas y pico el paso del tiempo, y cada vez le es más difícil poder cazar a su presa ya que sus herramientas están viejas, débiles y curvadas. Es ahí cuando tiene que tomar la decisión más difícil de su vida: morir o renacer. Para poder hacerlo, debe pasar por un proceso sumamente doloroso y largo, el cual quizás muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a pasar.

Debe subir a lo alto de una montaña y buscar un nido que esté pegado a una pared y donde no necesite volar. Una vez que encuentra el lugar, comienza el proceso de renovación, golpeando su pico contra la pared lo más fuerte que pueda hasta que logra arrancarlo en su totalidad. Luego debe esperar que le nazca un nuevo pico para después arrancar una por una sus viejas uñas que ya no le sirven y de igual manera esperar que le crezcan para terminar sacando sus deterioradas plumas que ya no le dejan volar.

El águila tiene que esperar más de 5 meses para salir como nueva y poder vivir 30 años más. Sale renovada, vuelve a volar majestuosamente como siempre lo ha hecho y pensando “valió la pena”.

¿Te imaginas el dolor que siente en este proceso? ¿Te imaginas esa dura decisión? ¿Serías capaz de arrancar tan solo algo de ti para poder renacer? A diferencia de las águilas, nosotros tenemos una gran ventaja, no necesitamos arrancar partes de nuestro cuerpo para poder volver a volar.

Todos pasamos por momentos en nuestra vida donde necesitamos parar. Detenernos para pensar cuál es el curso que deseamos tomar, parar para pensar en lo que hacemos y si está bien o mal, qué debemos cambiar o mejorar.

Cuando nos sintamos perdidos, desamparados, solos, deprimidos e inútiles, hagamos un alto en el camino. Paremos a pensar qué debemos cambiar en nuestra vida para poder seguir volando, pero felices.

Tenemos una enorme ventaja ante los animales, nosotros podemos razonar y decidir lo que queremos para nuestra vida. El problema es cuando seguimos viviendo en piloto automático y no somos capaces de darnos cuenta que estamos mal, nos sentimos mal, no estamos satisfechos. ¿Y cómo voy a saberlo si no me detengo jamás a pensar dónde estoy y a dónde quiero llegar? ¿Es esto lo que quiero para mi vida? ¿Doy lo mejor de mí en cada cosa que hago? ¿Hago la diferencia a donde llego por pequeña que sea?

Si es tu caso: Para, viaja a tu interior. Busca un lugar donde puedas pensar y estar a solas contigo mismo. Donde puedas hablar con esa persona que tienes abandonada y que el día a día te ha llevado a olvidarla y a dejarla en segundo plano. Piensa qué quieres vivir los próximos años de tu vida. Cierra los ojos y visualízate siendo feliz. ¿Dónde estás?

Recuerda que si tú no estás bien, nada de lo que te rodea lo está y que tarde o temprano va a llegar el momento en que como el águila no podrás volar ni mucho menos caminar. Aprendamos de ella, la valentía y el coraje que tiene para volver a nacer, a pesar del dolor, a pesar de los obstáculos.

En fin, tomémonos un tiempo en nuestra vida, mental y espiritual para volver renovados y con nuevas energías. Volver como nuevos. ¿Quieres tener más energía y encontrar tu nueva felicidad?

#renacerpaorivano